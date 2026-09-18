Une attente de 17 ans pour un trophée majeur a pris fin en 2025, quand Ange Postecoglou a supervisé un mémorable sacre en Ligue Europa, mais deux 17es places consécutives ont été enregistrées dans l’élite anglaise.

Les nerfs ont parfois été mis à rude épreuve, avec la menace très réelle d’une relégation planant à plusieurs reprises. Roberto De Zerbi est celui qui a réussi à mener vers le maintien un navire qui prenait des voies d’eau plutôt inquiétantes la saison dernière.

Il a bénéficié d’une enveloppe de transfert impressionnante durant l’été, et a dépensé sans compter pour recruter notamment Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savio. Les nouveaux visages n’ont pas permis d’inverser la tendance, Tottenham restant muet lors de ses quatre premières journées de Premier League pour occuper une position bien trop familière au classement.