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Où finira Tottenham ? La prédiction audacieuse de l’ancien attaquant des Spurs Bobby Zamora sur la Premier League, alors qu’on dit à Roberto De Zerbi quand les géants endormis se réveilleront
Tottenham a dépensé gros après deux 17es places consécutives
Une attente de 17 ans pour un trophée majeur a pris fin en 2025, quand Ange Postecoglou a supervisé un mémorable sacre en Ligue Europa, mais deux 17es places consécutives ont été enregistrées dans l’élite anglaise.
Les nerfs ont parfois été mis à rude épreuve, avec la menace très réelle d’une relégation planant à plusieurs reprises. Roberto De Zerbi est celui qui a réussi à mener vers le maintien un navire qui prenait des voies d’eau plutôt inquiétantes la saison dernière.
Il a bénéficié d’une enveloppe de transfert impressionnante durant l’été, et a dépensé sans compter pour recruter notamment Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savio. Les nouveaux visages n’ont pas permis d’inverser la tendance, Tottenham restant muet lors de ses quatre premières journées de Premier League pour occuper une position bien trop familière au classement.
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À quelle place Tottenham terminera-t-il au classement de la Premier League ?
La tendance devrait finir par s’inverser, mais la pression monte déjà alors que des questions de plus en plus gênantes sont posées sur la direction que prend le club. Interrogé sur la place à laquelle il voit Tottenham terminer cette saison, Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’ils finiront dans le top 10. Je le pense vraiment, et je pense que la saison suivante, ils passeront vraiment un cap, à condition qu’on lui [De Zerbi] donne assez de temps. Je pense vraiment qu’ils feront du bon travail.
« Je n’ai parlé à personne. [Jan Paul] van Hecke est là, je ne lui ai pas vraiment parlé, évidemment je le connais de Brighton. Je sais que JP l’appréciait vraiment à Brighton. Vraiment beaucoup. Et il a beaucoup aidé JP. Donc, j’imagine qu’il sait et comprend un peu mieux que les autres la manière de travailler de Roberto.
« J’ai des amis qui sont supporters de Spurs, et je leur ai dit qu’ils allaient souffrir, qu’ils commenceraient à prendre des points plus tard, et que la saison prochaine serait celle où vous vous direz vraiment : “ah, en fait, je suis content qu’on l’ait”. Mais c’est mon avis. Je peux me tromper ! »
Tottenham s’accroche à sa place dans le « Big Six »
Si une place dans la première moitié de tableau représenterait un pas dans la bonne direction pour Tottenham, cela signifierait qu’ils n’atteindraient pas l’objectif fixé par Zamora en février en ce qui concerne la conservation du statut de membre du « Big Six ».
Il avait déclaré à GOAL à l’époque, lorsqu’on lui avait demandé combien de temps encore Tottenham pouvait raisonnablement prétendre à faire partie de cette élite : « Pour une équipe comme Tottenham, je pense que vous ne pouvez probablement passer sous les radars que pendant deux ans. Cette troisième année, qui sera la saison prochaine [2026-27], vous devez produire une certaine forme de performance. Vous devez être dans ce top 6 et montrer régulièrement que vous y avez votre place.
« J’ai beaucoup d’amis qui supportent Tottenham, et ils s’arrachent les cheveux, et c’est le cas depuis l’année dernière. Ils n’en reviennent pas de ce qui se passe. C’est un immense club avec un potentiel énorme. »
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Tottenham a besoin d’un déclic après un début de saison 2026-2027 sans but
Tottenham peine depuis un certain temps à transformer son potentiel en quelque chose de plus concret. Sa chute inattendue sous Postecoglou avait alors été perçue comme un passage à vide inhabituel, le succès européen masquant les fissures, mais le mal est désormais profond.
De Zerbi n’a pas encore apporté de solutions à long terme aux questions qui planent sur le nord de Londres depuis plus longtemps que beaucoup ne veulent s’en souvenir, alors qu’une réception d’Aston Villa samedi doit les mener vers une nouvelle trêve internationale et une occasion de faire le point collectivement.
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