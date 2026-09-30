Klopp a connu un début de mandat frustrant à la tête de l’Allemagne, sans parvenir à remporter ses deux premiers matches de Ligue des nations. L’ancien entraîneur de Liverpool prépare actuellement son groupe pour affronter la Serbie jeudi à l’Allianz Arena, où il sera désespérément en quête de sa première victoire.

Le technicien de 59 ans a entamé son règne très attendu par un match nul 1-1 contre les Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena, avant de subir une surprenante défaite 1-0 contre la Grèce. Ces résultats décevants laissent à l’Allemagne beaucoup de travail dans le groupe A2, et Klopp découvre rapidement l’immense pression et l’examen minutieux propres au football international.