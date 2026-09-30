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« Où est mon e-mail ? » - La légende du Real Madrid Toni Kroos plaisante sur le camouflet infligé par Jurgen Klopp à l'équipe nationale d'Allemagne
Des débuts difficiles pour Klopp
Klopp a connu un début de mandat frustrant à la tête de l’Allemagne, sans parvenir à remporter ses deux premiers matches de Ligue des nations. L’ancien entraîneur de Liverpool prépare actuellement son groupe pour affronter la Serbie jeudi à l’Allianz Arena, où il sera désespérément en quête de sa première victoire.
Le technicien de 59 ans a entamé son règne très attendu par un match nul 1-1 contre les Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena, avant de subir une surprenante défaite 1-0 contre la Grèce. Ces résultats décevants laissent à l’Allemagne beaucoup de travail dans le groupe A2, et Klopp découvre rapidement l’immense pression et l’examen minutieux propres au football international.
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Kroos est resté dans l’attente d’un e-mail
En dehors du terrain, Klopp fait aussi les gros titres après avoir, selon certaines informations, envoyé des e-mails à plusieurs anciens internationaux allemands pour solliciter leur soutien pendant son mandat. Cependant, l’ancien milieu du Real Madrid Kroos a révélé avec humour qu’il semblait avoir été oublié de la liste de diffusion, profitant de son podcast Einfach mal Luppen pour se moquer du nouveau sélectionneur.
« J’ai lu ça moi aussi, mais je n’ai toujours rien reçu, a plaisanté le vainqueur de la Coupe du monde 2014. Peut-être que je ne mérite pas d’être en équipe nationale. Je vais lui envoyer un message sur WhatsApp pour lui demander où est mon e-mail. J’étais tellement impatient, mais au final, rien n’est arrivé. Je parie que Kevin Grosskreutz, lui, l’a reçu ! »
Cruel dénouement en fin de match à Amsterdam
Klopp espérera certainement une meilleure réussite sur le terrain après avoir vu une victoire cruciale lui échapper lors de son premier match face aux Pays-Bas. L’Allemagne semblait se diriger vers un succès retentissant en terre néerlandaise après l’ouverture du score de Felix Nmecha en première période, d’une belle finition.
Cependant, les espoirs de Klopp de connaître des débuts parfaits ont été anéantis à la 92e minute lorsque l’attaquant de Liverpool Cody Gakpo a trouvé le chemin des filets, arrachant ainsi un partage des points spectaculaire. Les choses sont ensuite allées de mal en pis lors de la 2e journée, avec une équipe de Grèce disciplinée qui a décroché une frustrante victoire 1-0 à l’extérieur, infligeant à Klopp sa première défaite à la tête de la sélection.
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Le match contre la Serbie doit être gagné.
La pression est désormais clairement sur Klopp, qui doit obtenir une performance positive lorsque l’Allemagne recevra la Serbie à Munich jeudi soir. Une victoire à l’Allianz Arena est absolument vitale pour l’Allemagne, qui cherche à remonter au classement du groupe A2 et à retrouver de la confiance avant les prochains grands tournois.
Alors que la Grèce imprime actuellement le rythme en tête du groupe, l’Allemagne ne peut pas se permettre un nouveau faux pas coûteux à domicile. Klopp doit rapidement trouver la bonne formule tactique pour relancer son effectif talentueux et offrir une victoire dont une nation aux attentes immenses a grand besoin.
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