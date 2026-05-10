Bowen, au cœur de l’action, a exprimé sa colère au coup de sifflet final : il a d’abord contesté les arbitres sur la pelouse avant de confier sa frustration aux médias.

L’international anglais a dénoncé l’absence de critère objectif dans ce type de décisions arbitrales. Au micro de la BBC Sport, il s’est demandé pourquoi des actions similaires, lors des journées précédentes, n’avaient pas conduit à l’annulation de buts.

« C’est un vrai coup dur. On pensait avoir bien réussi à revenir dans le match, et on nous a volé la victoire », s’est emporté la star de West Ham. « Si vous passez cinq minutes à scruter l’écran, vous finirez par trouver quelque chose : des tacles, des retenues… Si vous regardez assez longtemps, vous dénicherez forcément un détail. Est-ce que je pense que c'est la bonne décision ? Non. C'est frustrant. Où est la cohérence ? En tant que supporter, on ne veut pas célébrer un but pour ensuite attendre huit minutes et se le voir retirer.

Les corners sont physiques, la Premier League est physique, c’est pour ça que tout le monde l’adore. Sur les corners, il y a forcément du contact. Si on applique cette règle, il faudrait siffler toutes les retenues du monde, et ce n’est pas ainsi que le jeu doit se dérouler. Je ne veux pas paraître amer, mais la semaine dernière, Tomas Souček a été retenu à Brentford et on n’a pas obtenu de penalty. Alors on ne peut pas en accorder un comme ça aujourd’hui. »