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« Où est la cohérence ?! » - Jarrod Bowen exprime sa fureur après l'annulation, en fin de match, du but de West Ham contre Arsenal, suite à un long délai d'intervention de la VAR dans le temps additionnel
Le chaos règne au stade de Londres
L'ambiance est devenue électrique dans les dernières minutes du match, alors que West Ham pensait avoir arraché le match nul 1-1 et un point crucial dans sa lutte pour éviter la relégation. À la suite d'un cafouillage devant les buts, Callum Wilson a poussé le ballon au fond des filets, déclenchant une explosion de joie chez les supporters locaux.
La joie fut de courte durée : la VAR a rapidement signalé une possible main lors de l’action. Après un visionnage minutieux sur l’écran, l’arbitre Chris Kavanagh a annulé la décision, laissant les Hammers bredouilles. Les Gunners, eux, ont empoché trois points précieux grâce à la réalisation de Leandro Trossard, prenant ainsi cinq unités d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League.
La Premier League a ensuite confirmé la décision dans un communiqué officiel publié sur X : « Après consultation du VAR, l’arbitre a annulé le but de West Ham United. Annonce de l’arbitre : “Après vérification, le joueur numéro 19 de West Ham a commis une faute sur le gardien. Décision finale : coup franc direct.” »
- AFP
Bowen réclame plus de cohérence dans l’arbitrage
Bowen, au cœur de l’action, a exprimé sa colère au coup de sifflet final : il a d’abord contesté les arbitres sur la pelouse avant de confier sa frustration aux médias.
L’international anglais a dénoncé l’absence de critère objectif dans ce type de décisions arbitrales. Au micro de la BBC Sport, il s’est demandé pourquoi des actions similaires, lors des journées précédentes, n’avaient pas conduit à l’annulation de buts.
« C’est un vrai coup dur. On pensait avoir bien réussi à revenir dans le match, et on nous a volé la victoire », s’est emporté la star de West Ham. « Si vous passez cinq minutes à scruter l’écran, vous finirez par trouver quelque chose : des tacles, des retenues… Si vous regardez assez longtemps, vous dénicherez forcément un détail. Est-ce que je pense que c'est la bonne décision ? Non. C'est frustrant. Où est la cohérence ? En tant que supporter, on ne veut pas célébrer un but pour ensuite attendre huit minutes et se le voir retirer.
Les corners sont physiques, la Premier League est physique, c’est pour ça que tout le monde l’adore. Sur les corners, il y a forcément du contact. Si on applique cette règle, il faudrait siffler toutes les retenues du monde, et ce n’est pas ainsi que le jeu doit se dérouler. Je ne veux pas paraître amer, mais la semaine dernière, Tomas Souček a été retenu à Brentford et on n’a pas obtenu de penalty. Alors on ne peut pas en accorder un comme ça aujourd’hui. »
Nuno Santo critique vertement le fonctionnement de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
L'entraîneur des Hammers, Nuno Espírito Santo, a fait écho aux propos de son capitaine, soulignant l'impact néfaste que cette longue interruption a eu sur le déroulement du match.
Le technicien portugais, qui n’a pas mâché ses mots sur l’arbitrage tout au long de la saison, estime que son équipe a été injustement pénalisée alors qu’elle avait Arsenal au pied du mur.
« C’est difficile à accepter. On parle de cinq minutes pour prendre une décision », a déclaré Nuno à Sky Sports. « Si cela prend autant de temps, c’est que ce n’est ni clair ni évident. Nous perdons notre élan, nous perdons l’émotion du but, et au final, nous perdons un point à cause d’une décision que personne ne comprend. Nous voulons du respect et nous voulons de la cohérence pour notre travail. »
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Alors que West Ham devait panser ses blessures, cette décision s’est avérée être un véritable coup de pouce pour Arsenal. L’équipe de Mikel Arteta a longtemps résisté à la pression finale des Hammers, d’autant plus après la sortie sur blessure au genou de Ben White en cours de match.
Grâce à ce succès 1-0, les Gunners ont désormais un pied sur le trône de Premier League, qu’ils n’ont plus occupé depuis 22 ans, et ne doivent plus affronter que Burnley et Crystal Palace, déjà condamnés à la relégation. West Ham, 18e, reste sous la menace de la 17e place occupée par Tottenham, à un point seulement, mais avec un match en plus. Les Hammers termineront leur saison face à Newcastle puis Leeds.