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« Où est l’amour ? » - L’agent libre Jadon Sancho doit répondre à des questions importantes après son départ de Manchester United et son échec surprenant à trouver un nouveau club
Sancho libéré par Manchester United à l’expiration de son contrat
À ce stade de sa carrière, Sancho devrait être à son apogée, ou sur le point d’atteindre ce niveau. Avec une expérience suffisante acquise au fil de ses passages dans le football anglais et allemand, il aurait espéré être au sommet de son art à l’heure qu’il est.
Au lieu d’atteindre des sommets, le joueur formé à l’académie de Manchester City se retrouve à toucher le fond. Il a été autorisé à quitter Old Trafford après l’expiration de son contrat.
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Les prêts à Chelsea et à Aston Villa n’ont pas permis de concrétiser un transfert
Un cador de Premier League a renoncé à un actif de 73 millions de livres (98 M$) en acceptant de le laisser partir. C’est la somme qu’avaient déboursée les Red Devils pour arracher ce prometteur attaquant au Borussia Dortmund à l’été 2021, avec le monde qui semblait alors s’ouvrir à lui.
Il s’était forgé une réputation de l’un des ailiers les plus excitants de la planète, avec plus de 50 buts inscrits pour le BVB, en plus de plus de 60 passes décisives. Sancho n’a jamais approché de tels chiffres au cours de cinq années oubliables dans ce qu’on appelle le « Theatre of Dreams ».
Il n’a été un titulaire régulier que pendant deux de ces saisons, trouvant le chemin des filets à 12 reprises, tandis que des prêts à Dortmund, Chelsea et Aston Villa ont été validés.
Ces mouvements l’ont vu disputer une finale de la Ligue des champions, remporter la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa, mais son étincelle perdue n’a jamais vraiment été ravivée et les options de transfert définitif n’ont pas été retenues. Il attend désormais des offres séduisantes qui pourraient s’avérer difficiles à attirer.
Comment Sancho peut-il relancer sa carrière ?
Invité à évaluer la spectaculaire chute en disgrâce de Sancho, l’ancien milieu de terrain de Villa Houghton, qui s’exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Ce serait facile pour tout le monde de dire : “voilà ce qui arrive quand on n’est pas concentré sur son travail”.
« Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce gamin, je ne connais pas son parcours, je ne sais pas à quoi ressemble son entourage, je ne sais pas ce qui s’est passé. Ce que je sais, c’est qu’il a été baladé à droite à gauche et ce n’est pas facile.
« Laissez-moi vous dire une chose, allez demander à des joueurs comme Harry Kane, quand il était plus jeune et qu’il partait, pour acquérir de l’expérience, à Leyton Orient, puis à Millwall. Il y en a eu d’autres, mais pas au niveau où lui était. Là, vous parlez de jeunes joueurs. Ici, vous parlez d’un gars qui a joué dans de grands clubs et qui se retrouve maintenant prêté.
« Ce n’est jamais très bon signe pour lui et je compatis pour son mental, vraiment, j’espère sincèrement qu’il a de bonnes personnes autour de lui pour veiller sur lui parce que ça ne doit pas être facile pour lui.
« Vous pouvez avoir tout l’argent que vous voulez, je suis sûr qu’il a gagné beaucoup d’argent, mais vous voulez quand même jouer au football. Où est l’amour, où est l’envie, où est cette passion du jeu ? J’espère qu’il a toujours ça en lui. Je suis sûr que oui, c’est juste qu’il a besoin de se retrouver.
« Je parlais de Troy Parrott l’autre jour, regardez ce qui lui est arrivé quand il était à Tottenham et qu’il a été prêté, puis qu’il a dû se réinventer aux Pays-Bas, et maintenant il s’en sort bien en Espagne. C’est ce qu’il doit faire en ce moment, simplement revenir à ce qu’il faisait quand il était gamin, retrouver ce plaisir dans son jeu. Quelqu’un doit le prendre sous son aile, qui que ce soit, et essayer de tirer le meilleur de lui.
« Aucun de nous, en tant que supporters, n’a envie de voir les gens échouer, n’est-ce pas ? Je n’ai envie de voir personne échouer, peu importe où il joue. Je veux voir les gens aller sur le terrain et jouer à leur meilleur niveau, parce qu’il n’y a pas de meilleure sensation que de bien jouer et d’évoluer dans un club où les supporters, non pas vous adorent, mais vous respectent et veulent que vous ayez la meilleure carrière possible, et c’est ce que je veux pour Sancho, je veux qu’il ait la meilleure carrière possible. »
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Où l’international anglais Sancho jouera-t-il ensuite ?
Sancho a disputé 39 matches avec Villa, inscrivant un but, tout en marquant à cinq reprises pour Chelsea en 41 rencontres sous ses couleurs, sa dernière apparition ayant eu lieu en sortie de banc lors de la finale de la Ligue Europa 2026, le 20 mai.
Reste à savoir quand et où il rejouera, personne n’étant encore prêt à prendre un pari calculé sur lui. Des clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt, mais aucun accord n’a été conclu, les derniers rapports suggérant qu’il pourrait de nouveau prendre son envol alors qu’un nouveau départ est recherché loin des côtes anglaises.
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