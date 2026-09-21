Invité à évaluer la spectaculaire chute en disgrâce de Sancho, l’ancien milieu de terrain de Villa Houghton, qui s’exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Ce serait facile pour tout le monde de dire : “voilà ce qui arrive quand on n’est pas concentré sur son travail”.

« Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce gamin, je ne connais pas son parcours, je ne sais pas à quoi ressemble son entourage, je ne sais pas ce qui s’est passé. Ce que je sais, c’est qu’il a été baladé à droite à gauche et ce n’est pas facile.

« Laissez-moi vous dire une chose, allez demander à des joueurs comme Harry Kane, quand il était plus jeune et qu’il partait, pour acquérir de l’expérience, à Leyton Orient, puis à Millwall. Il y en a eu d’autres, mais pas au niveau où lui était. Là, vous parlez de jeunes joueurs. Ici, vous parlez d’un gars qui a joué dans de grands clubs et qui se retrouve maintenant prêté.

« Ce n’est jamais très bon signe pour lui et je compatis pour son mental, vraiment, j’espère sincèrement qu’il a de bonnes personnes autour de lui pour veiller sur lui parce que ça ne doit pas être facile pour lui.

« Vous pouvez avoir tout l’argent que vous voulez, je suis sûr qu’il a gagné beaucoup d’argent, mais vous voulez quand même jouer au football. Où est l’amour, où est l’envie, où est cette passion du jeu ? J’espère qu’il a toujours ça en lui. Je suis sûr que oui, c’est juste qu’il a besoin de se retrouver.

« Je parlais de Troy Parrott l’autre jour, regardez ce qui lui est arrivé quand il était à Tottenham et qu’il a été prêté, puis qu’il a dû se réinventer aux Pays-Bas, et maintenant il s’en sort bien en Espagne. C’est ce qu’il doit faire en ce moment, simplement revenir à ce qu’il faisait quand il était gamin, retrouver ce plaisir dans son jeu. Quelqu’un doit le prendre sous son aile, qui que ce soit, et essayer de tirer le meilleur de lui.

« Aucun de nous, en tant que supporters, n’a envie de voir les gens échouer, n’est-ce pas ? Je n’ai envie de voir personne échouer, peu importe où il joue. Je veux voir les gens aller sur le terrain et jouer à leur meilleur niveau, parce qu’il n’y a pas de meilleure sensation que de bien jouer et d’évoluer dans un club où les supporters, non pas vous adorent, mais vous respectent et veulent que vous ayez la meilleure carrière possible, et c’est ce que je veux pour Sancho, je veux qu’il ait la meilleure carrière possible. »