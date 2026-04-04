Alors que certains supporters espéraient une sélection surprise, l'état de forme réel d'Isak rendait cette convocation tout simplement irréalisable. Après 101 jours de convalescence, l'intensité de deux séances d'entraînement a été jugée insuffisante pour le préparer aux exigences physiques d'un match décisif de la FA Cup contre les Cityzens.

James Pearce, dusite The Athletic, a apporté des précisions sur la situation via les réseaux sociaux, confirmant que le club ne se précipiterait pas pour prendre une décision qui pourrait entraîner une rechute. Pearce a écrit sur X : « Il a été décidé qu'il était trop tôt pour qu'Alexander Isak soit aligné après seulement deux séances d'entraînement complètes, suite à plus de trois mois d'absence. »