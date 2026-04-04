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Où est Alexander Isak ?! Pourquoi le joueur de Liverpool, acheté 125 millions de livres sterling, a-t-il manqué le choc contre Manchester City en FA Cup alors qu'il venait de revenir de blessure ? - Explications
L'attaquant suédois ne fera pas le déplacement à l'Etihad
On s'attendait à ce qu'Isak figure au moins sur le banc pour le déplacement à Manchester, surtout compte tenu de l'importance de ce match. L'ancien joueur de Newcastle est absent des terrains depuis décembre en raison d'une grave blessure à la cheville, notamment une fracture du péroné. Cependant, il a été décidé d'écarter complètement de l'effectif ce joueur qui a coûté 125 millions de livres sterling (165 millions de dollars). Il semble que le staff médical et l'équipe d'entraîneurs aient préféré jouer la carte de la prudence, privilégiant la disponibilité à long terme du joueur plutôt qu'une apparition de courte durée à haute intensité face à l'équipe de Pep Guardiola.
- AFP
Explication de la décision finale
Alors que certains supporters espéraient une sélection surprise, l'état de forme réel d'Isak rendait cette convocation tout simplement irréalisable. Après 101 jours de convalescence, l'intensité de deux séances d'entraînement a été jugée insuffisante pour le préparer aux exigences physiques d'un match décisif de la FA Cup contre les Cityzens.
James Pearce, dusite The Athletic, a apporté des précisions sur la situation via les réseaux sociaux, confirmant que le club ne se précipiterait pas pour prendre une décision qui pourrait entraîner une rechute. Pearce a écrit sur X : « Il a été décidé qu'il était trop tôt pour qu'Alexander Isak soit aligné après seulement deux séances d'entraînement complètes, suite à plus de trois mois d'absence. »
Slot explique cette approche prudente
S'exprimant avant le match, l'entraîneur principal Arne Slot s'est montré réaliste quant à l'état de forme de l'attaquant et au temps nécessaire pour qu'il retrouve son niveau de compétition. Le technicien néerlandais a souligné que, bien qu'Isak soit de retour dans le groupe, il est loin d'être prêt à mener l'attaque lors d'un match de cette intensité après une si longue période passée sur la table de soins.
S'adressant à TNT Sport avant le match, le Néerlandais a déclaré : « On prend toujours ce genre de décisions en collaboration avec le staff médical, le staff technique et le joueur lui-même. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il valait mieux pour lui d’effectuer quelques séances supplémentaires plutôt que seulement une ou deux, puis de se lancer immédiatement dans un match comme celui-ci, où s’il entre en jeu, il pourrait y avoir des prolongations. À l’heure actuelle, j’espère qu’il sera disponible pour mercredi, mais aujourd’hui, c’était trop tôt pour lui. »
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Compositions de départ pour Manchester City - Liverpool
Man City (4-2-3-1) : James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly ; Rodri, Bernardo Silva ; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku ; Erling Haaland
Remplaçants : Tijjani Reijnders, Nathan Ake, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, Rayan Ait-Nouri, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Phil Foden
Liverpool (4-2-3-1) : Giorgio Mamardashvili ; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez ; Ryan Gravenberch, Curtis Jones ; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz ; Hugo Ekitike
Remplaçants : Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morrison, Rio Ngumoha