Où en sont Hasa et le projet du Napoli : le nouveau Vergara qui pourrait bien être utile à Conte

Une ascension fulgurante qui confirme tout ce qu’on a toujours dit de positif à son sujet et sur ses qualités. De ses performances aux côtés de Yildiz dans les équipes de jeunes de la Juventus à son épanouissement en Serie B, jusqu’au rêve qu’il espère réaliser bientôt : faire ses débuts en Serie A. Un rendez-vous qui n’est que reporté.





Après l’exploit de Vergara, qui s’est fait les dents lors de prêts à Pro Vercelli et Reggiana avant d’exploser à son retour à Naples, les Azzurri auront la lourde tâche de décider s’il faut laisser Hasa en prêt ou le ramener à la maison. Un choix qui concernera à la fois lui et Rao (un autre grand talent qui brille actuellement à Bari) : tous deux pourraient être intégrés à l’équipe première la saison prochaine et élargir l’effectif avec lequel Conte devra à nouveau affronter le triple défi. À Castelvolturno, dans quelques mois, on pourrait bien retrouver deux joyaux cachés.