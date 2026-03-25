Luis Hasa, le nouveau Vergara ? À Naples, on a lancé une opération visant à faire revenir le milieu offensif qui fait les beaux jours de Carrarese et que les Azzurri avaient justement arraché à la Juventus. Après une saison en tant que joueur clé en Serie B, la moitié de la Serie A s'est renseignée sur ce joueur né en 2004, qui s'était déjà illustré avec l'équipe nationale des moins de 19 ans lors du Championnat d'Europe de la catégorie.
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Où en sont Hasa et le projet du Napoli : le nouveau Vergara qui pourrait bien être utile à Conte
De la Juventus à Lecce, puis à Naples où il a remporté un Scudetto sans toutefois apporter sa contribution à l'équipe de Conte, le prêt à la Carrarese a permis à Hasa de se transformer en un tout autre joueur. En Toscane, le joueur de 22 ans a achevé son parcours de maturation et, de deuxième attaquant/milieu offensif plein de classe, de finesse et de créativité, il s’est parfaitement intégré au 3-5-2 de Calabro qui l’a transformé en un milieu de terrain moderne. Pénétrations, courses et retours défensifs, buts et personnalité : Hasa est devenu l’un des joueurs les plus décisifs de la Serie B, comme en témoignent ses 5 buts et 3 passes décisives en tant que milieu de terrain lors des 25 matchs auxquels il a pris part.
Une ascension fulgurante qui confirme tout ce qu’on a toujours dit de positif à son sujet et sur ses qualités. De ses performances aux côtés de Yildiz dans les équipes de jeunes de la Juventus à son épanouissement en Serie B, jusqu’au rêve qu’il espère réaliser bientôt : faire ses débuts en Serie A. Un rendez-vous qui n’est que reporté.
Après l’exploit de Vergara, qui s’est fait les dents lors de prêts à Pro Vercelli et Reggiana avant d’exploser à son retour à Naples, les Azzurri auront la lourde tâche de décider s’il faut laisser Hasa en prêt ou le ramener à la maison. Un choix qui concernera à la fois lui et Rao (un autre grand talent qui brille actuellement à Bari) : tous deux pourraient être intégrés à l’équipe première la saison prochaine et élargir l’effectif avec lequel Conte devra à nouveau affronter le triple défi. À Castelvolturno, dans quelques mois, on pourrait bien retrouver deux joyaux cachés.