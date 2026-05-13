Avant de se faire un nom en Premier League, Dele Alli, alors adolescent, dominait déjà le football des centres de formation sous les couleurs des MK Dons. L’ancien défenseur Jordan Buck se souvient de sa puissance physique et technique hors norme, comparant son style à celui des plus grands milieux offensifs de l’histoire du championnat plutôt qu’à celui d’un ailier classique.

S’exprimant en exclusivité sur talkSPORT, Buck a déclaré : « Il était si maigre, mais il lui suffisait de glisser pour laisser les adversaires sur place. C’était un grand gabarit qui savait exactement quand toucher le ballon, quand déplacer son corps. Il transperçait littéralement les défenses. Un peu comme Mousa Dembélé ou Yaya Touré qui passaient facilement les lignes, et non pas à la manière d’un Eden Hazard ou d’un Mohamed Salah. Il descendait très bas, récupérait le ballon directement auprès du gardien, puis, depuis sa propre surface, il traversait le milieu de terrain avant de servir une passe décisive dans le dernier tiers. »