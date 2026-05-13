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Où a-t-il déraillé ? Autrefois comparé à Yaya Touré et Mousa Dembélé, le jeune Dele Alli se retrouve aujourd’hui sans club, en attente sur le marché des transferts
La puissance physique d’un géant du milieu de terrain
Avant de se faire un nom en Premier League, Dele Alli, alors adolescent, dominait déjà le football des centres de formation sous les couleurs des MK Dons. L’ancien défenseur Jordan Buck se souvient de sa puissance physique et technique hors norme, comparant son style à celui des plus grands milieux offensifs de l’histoire du championnat plutôt qu’à celui d’un ailier classique.
S’exprimant en exclusivité sur talkSPORT, Buck a déclaré : « Il était si maigre, mais il lui suffisait de glisser pour laisser les adversaires sur place. C’était un grand gabarit qui savait exactement quand toucher le ballon, quand déplacer son corps. Il transperçait littéralement les défenses. Un peu comme Mousa Dembélé ou Yaya Touré qui passaient facilement les lignes, et non pas à la manière d’un Eden Hazard ou d’un Mohamed Salah. Il descendait très bas, récupérait le ballon directement auprès du gardien, puis, depuis sa propre surface, il traversait le milieu de terrain avant de servir une passe décisive dans le dernier tiers. »
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De jeune prodige des MK Dons à la scène internationale
Sa capacité à traverser le terrain balle au pied avait rendu son transfert à Tottenham, estimé à 5 millions de livres sterling en 2015, presque évident. Pendant que d’autres espoirs, comme Ross Barkley, bénéficiaient d’un battage médiatique considérable dès les matchs juniors, Alli se distinguait comme un « assassin silencieux », imposant sa loi par sa simple présence et son intelligence de jeu. Pour Buck et ses coéquipiers, son talent était indéniable dès le coup d’envoi.
« Je n’avais aucune idée de qui il était. Ce jour-là, je n’en avais aucune idée », admet Buck en repensant à leurs duels chez les jeunes. « Il y avait juste ce grand maigre qui récupérait le ballon et se frayait un chemin à travers tout le monde. Il était incroyable. Il brillait de mille feux. Un peu comme Yann Gueho, je pense, mais pas aussi explosif, imprévisible et spectaculaire que Yann. Mais il avait sans aucun doute un impact similaire sur le terrain. Il se chargeait de remonter le ballon sur toute la longueur du terrain. Et j’étais sous le choc. »
Le spectre du nord de Londres plane sur la sortie de l’équipe italienne.
Le parcours qui avait vu Alli marquer des volées spectaculaires à Selhurst Park et tourmenter le Real Madrid à Wembley a pris un tournant désastreux. Après une période difficile à Everton et un prêt en Turquie avec Besiktas, Alli a tenté de relancer sa carrière sous les ordres de Fabregas à Côme. Cependant, cette collaboration a pris fin brutalement en septembre lorsque le club italien a résilié son contrat, laissant l'ancienne superstar sans club professionnel.
À 30 ans, le milieu offensif reste donc libre et peine à convaincre un nouveau club malgré son palmarès. Son déclin fulgurant rappelle la vitesse avec laquelle le football peut tourner le dos à un joueur, désormais contraint de prouver sa condition physique et son niveau de forme pour séduire d’éventuels prétendants.
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Les enseignements à tirer du « Ronaldinho de Loftus Road »
Le parcours d’un jeune joueur se forge souvent à l’aune de l’excellence dont il est témoin à l’entraînement. Buck se souvient ainsi d’avoir observé chaque jour chez Adel Taarabt, au QPR, un talent tout aussi « fou ». Le milieu de terrain marocain incarnait la classe mondiale du talent brut.
« J’ai pu voir Adel Taarabt de près, et c’était tout simplement un monstre. C’est le meilleur joueur que j’aie jamais vu de près. C’était tout simplement ridicule », a déclaré Buck. « Il était absolument incroyable. Les petits ponts, c’était juste pour s’amuser. Inutile de s’interposer : le mieux était encore de rester à un mètre et de le laisser tirer, car on perdait quoi qu’il arrive. Nous avions notre petit Ronaldinho au camp, qui réalisait des gestes typiques de Ronaldinho. C’était impressionnant ! »