Oskar Pietuszewski : pourquoi Porto a déboursé 10 millions d'euros pour devancer l'élite de la Premier League et s'attacher les services d'une jeune sensation polonaise de 17 ans

Pietuszewski est né à Białystok, en Pologne, en mai 2008. Après avoir très tôt montré des dispositions prometteuses avec le ballon au pied, il a été recruté par la Talent Football Academy de la ville à l’âge de six ans. Dès le début, Rafal Muczynski, le premier entraîneur de Pietuszewski, a compris qu’il avait quelque chose de spécial.

« Je me souviens de la première fois où je l’ai vu sur le terrain. Il se démarquait par son dynamisme, sa vitesse et sa force physique par rapport à ses coéquipiers », a récemment déclaré Muczynski à Portal dos Dragoes. « Il adorait dribbler et affronter ses adversaires en un contre un. Et il adorait le football, adorait jouer ; on sentait que l’entraînement était la chose la plus importante au monde pour lui. »

À cette époque, Pietuszewski s’essayait déjà à la catégorie d’âge supérieure à la sienne, mais tout ne s’est pas passé sans encombre.

« Je me souviens qu’il avait des problèmes de vue et qu’il jouait avec des lunettes, ces lunettes à la Edgar Davids. Quand on ne gagnait pas, elles s’embuaient, mais on voyait Oskar pleurer », se souvient Muczynski dans une interview accordée au média polonais Weszlo. « Parfois, après un match, il jetait quelque chose dans le vestiaire par rage. Quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il agissait comme s’il voulait détruire le monde. »

Pourtant, le bon l'emportait sur le mauvais, et Pietuszewski a rapidement reçu une offre pour rejoindre le centre de formation de Jagiellonia, où Muczynski a continué à l'entraîner pendant les sept années suivantes, sous la supervision de la légende du club, Ryszard Karalus. Pietuszewski s'est immédiatement attiré les faveurs de Karalus, qui voyait son agressivité comme un atout.

« C'était un bagarreur, un peu un tyran. Il aimait rendre les coups sur le terrain », a ajouté Karalus à Weszlo. « Je pense que son comportement était influencé par le fait que son père était absent de la maison. Il a été élevé par sa mère. Il avait besoin d'une figure d'autorité masculine et d'un peu de rébellion, mais cela l'a aussi rendu intrépide et lui a donné cette personnalité. »

En 2022, Pietuszewski montrait déjà des signes indiquant qu’il serait bientôt prêt pour le football senior, terminant meilleur buteur du championnat de Pologne des moins de 14 ans avant de réaliser un triplé mémorable qui a permis à Jagiellonia de s’imposer 3-1 face à Cracovia dans la Ligue centrale junior (CLJ) des moins de 17 ans. Mais il ne se doutait pas que le désastre était imminent.