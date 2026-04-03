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Oskar Pietuszewski : pourquoi Porto a déboursé 10 millions d'euros pour devancer l'élite de la Premier League et s'attacher les services d'une jeune sensation polonaise de 17 ans

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O. Pietuszewski
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Oskar Pietuszewski n'aura 18 ans qu'en mai, mais il est déjà entré dans l'histoire du football. Ce jeune talent a fait l'objet du transfert le plus cher jamais enregistré en Ekstraklasa, la première division polonaise, lorsqu'il a quitté le Jagiellonia Bialystok pour rejoindre le prestigieux club de Porto, double vainqueur de la Ligue des champions, dans le cadre d'un transfert de 10 millions d'euros lors du mercato de janvier. Sa clause libératoire s'élèverait désormais à la somme colossale de 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling / 70 millions de dollars).

Pietuszewski est également le joueur de moins de 18 ans le plus cher à avoir jamais rejoint la Liga Portugal, le FC Porto l'ayant engagé pour un contrat initial allant jusqu'en 2029. Selon certaines informations, Arsenal, Manchester City et Chelsea avaient tous envoyé des recruteurs pour observer ce jeune de 17 ans, mais le FC Porto a tout mis en œuvre pour s'assurer sa signature, et son palmarès exceptionnel en matière de formation de jeunes talents de haut niveau est de bon augure pour son avenir.

Porto peut compter parmi ses réussites des joueurs comme Hulk, James Rodriguez et Eder Militao, tous arrivés à l'Estadio do Dragao en tant que parfaits inconnus avant de devenir des noms familiers et d'être transférés pour des sommes colossales. Rares sont ceux qui parieraient contre Pietuszewski, compte tenu de ses débuts fulgurants au Portugal.

Fait remarquable, l'as polonais a également été appelé en sélection nationale lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 via les barrages européens. L'engouement autour de Pietuszewski grandit à chaque match, et le ciel est sa seule limite s'il parvient à continuer de progresser à un rythme aussi incroyable.

GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le joyau le plus brillant de la Pologne depuis un certain Robert Lewandowski...

  • C'est là que tout a commencé

    Pietuszewski est né à Białystok, en Pologne, en mai 2008. Après avoir très tôt montré des dispositions prometteuses avec le ballon au pied, il a été recruté par la Talent Football Academy de la ville à l’âge de six ans. Dès le début, Rafal Muczynski, le premier entraîneur de Pietuszewski, a compris qu’il avait quelque chose de spécial.

    « Je me souviens de la première fois où je l’ai vu sur le terrain. Il se démarquait par son dynamisme, sa vitesse et sa force physique par rapport à ses coéquipiers », a récemment déclaré Muczynski à Portal dos Dragoes. « Il adorait dribbler et affronter ses adversaires en un contre un. Et il adorait le football, adorait jouer ; on sentait que l’entraînement était la chose la plus importante au monde pour lui. »

    À cette époque, Pietuszewski s’essayait déjà à la catégorie d’âge supérieure à la sienne, mais tout ne s’est pas passé sans encombre.

    « Je me souviens qu’il avait des problèmes de vue et qu’il jouait avec des lunettes, ces lunettes à la Edgar Davids. Quand on ne gagnait pas, elles s’embuaient, mais on voyait Oskar pleurer », se souvient Muczynski dans une interview accordée au média polonais Weszlo. « Parfois, après un match, il jetait quelque chose dans le vestiaire par rage. Quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il agissait comme s’il voulait détruire le monde. »

    Pourtant, le bon l'emportait sur le mauvais, et Pietuszewski a rapidement reçu une offre pour rejoindre le centre de formation de Jagiellonia, où Muczynski a continué à l'entraîner pendant les sept années suivantes, sous la supervision de la légende du club, Ryszard Karalus. Pietuszewski s'est immédiatement attiré les faveurs de Karalus, qui voyait son agressivité comme un atout.

    « C'était un bagarreur, un peu un tyran. Il aimait rendre les coups sur le terrain », a ajouté Karalus à Weszlo. « Je pense que son comportement était influencé par le fait que son père était absent de la maison. Il a été élevé par sa mère. Il avait besoin d'une figure d'autorité masculine et d'un peu de rébellion, mais cela l'a aussi rendu intrépide et lui a donné cette personnalité. »

    En 2022, Pietuszewski montrait déjà des signes indiquant qu’il serait bientôt prêt pour le football senior, terminant meilleur buteur du championnat de Pologne des moins de 14 ans avant de réaliser un triplé mémorable qui a permis à Jagiellonia de s’imposer 3-1 face à Cracovia dans la Ligue centrale junior (CLJ) des moins de 17 ans. Mais il ne se doutait pas que le désastre était imminent.

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  • Le grand tournant

    Lors d'un autre match de la CLJ plus tard dans l'année, cette fois contre Hutnik à Cracovie, Pietuszewski a subi une terrible blessure au ligament croisé antérieur, même s'il ne s'en est pas rendu compte tout de suite.

    « Ça peut paraître étrange, mais c'était une situation bizarre parce que je n'ai rien senti du tout pendant le match. J'ai joué tout le match sans aucune douleur », a-t-il déclaré à Laczy nas Pilka. « Après le match, tout allait bien. Nous nous sommes préparés dans les vestiaires et avons entamé le long trajet de retour vers Białystok. Après une heure et demie de route, lors d’une pause, j’ai commencé à ressentir quelque chose d’étrange au genou. Il avait un peu enflé, était tendu, et la douleur est apparue. La peur s’est rapidement installée.

    « Nous sommes rentrés très tard, et mon genou me faisait mal, mais j’espérais que ce serait fini à mon réveil. Mais ce n’était pas le cas. Peu après, j’ai passé une IRM et j’ai appris le diagnostic. Moins de deux semaines plus tard, j’étais sur la table d’opération. »

    De nombreux joueurs prometteurs n’ont pas réussi à se remettre de coups aussi dévastateurs, mais cela n’a fait que renforcer la détermination de Pietuszewski : « Je savais que j’avais un travail important à accomplir avant l’opération. Je me suis préparé à la salle de sport pour faciliter autant que possible mon retour. La convalescence après une rupture ligamentaire prend généralement environ un an. J’ai repris l’entraînement à plein temps au bout de six mois et j’ai disputé mon premier match au bout de sept. »

    Pietuszewski a progressivement retrouvé toute sa forme physique et a fini par dépasser de loin le niveau qu’il avait avant sa blessure. Au début de la saison 2024-25, il était prêt à faire ses débuts chez les seniors du Jagiellonia à l’âge de 16 ans, et il est entré en jeu pour les 20 dernières minutes du match retour des barrages de l’Europa League, perdu contre l’Ajax. C’était la première fois qu’il côtoyait l’ancien entraîneur de l’Ajax, Francesco Farioli, qui est aujourd’hui son entraîneur à Porto. 

    Il est également entré en jeu pour ses débuts en Ekstraklasa contre le Pogon Szczecin quatre mois plus tard, et a finalement terminé la saison avec 20 apparitions en équipe première à son actif, dont quatre en Ligue Europa Conférence et une lors de la victoire de Jagiellonia en finale de la Supercoupe de Pologne contre le Wisla Cracovie.

    Pietuszewski a ouvert son compteur de buts pour le club avec panache lors d'un match nul 1-1 en fin de saison contre le Gornik Zabrze, en contournant un défenseur à l'autre bout de la surface avant de décocher un tir imparable du pied droit dans le coin opposé.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    Comment ça va ?

    Pietuszewski s'est imposé comme titulaire régulier au Jagiellonia lors de la première moitié de la saison 2025-2026 et a fait son entrée dans l'équipe nationale polonaise des moins de 21 ans, marquant dès sa première sélection contre la Macédoine du Nord lors des qualifications pour le Championnat d'Europe. Il a également été à l'origine de cinq buts en 17 matches d'Ekstraklasa, sa prestation la plus remarquable ayant eu lieu lors d'un match haletant contre le Pogon Szczecin.

    Le match semblait se diriger vers un match nul 1-1 jusqu’à ce que Pietuszewski marque d’une superbe demi-volée à la troisième minute du temps additionnel. Personne n'était plus ravi pour le jeune joueur de 17 ans que l'entraîneur du Jagiellonia, Adrian Siemieniec, qui a déclaré aux journalistes après la victoire : « Pour être honnête, j'admire ce garçon car il a le potentiel pour devenir un très grand footballeur et s'impose déjà en championnat et dans les compétitions européennes. »

    À l'approche du mercato de janvier, l'intérêt des clubs d'élite de la Premier League a été largement relayé, tout comme celui de Barcelone et du Bayern Munich, ce qui a conduit le directeur sportif de Jagiellonia, Lukasz Maslowski, à se résigner à perdre le jeune joueur.

    « Les clubs qui se renseignent sur lui captivent sans aucun doute son imagination. Parfois, un joueur ne veut pas attendre », a déclaré Maslowski à TVP Sport. « Si c’est la bonne direction, le bon prix, et que toutes les parties souhaitent que cela se fasse en hiver, cela pourrait se faire en hiver. La meilleure solution serait d’organiser un transfert en hiver, et son nouveau club le garderait à Białystok pendant encore six mois. »

    Cependant, Porto estimait que Pietuszewski était prêt à faire immédiatement le saut vers un grand championnat européen, ce qui a sans doute joué un rôle dans leur victoire dans la course au transfert. Ils ont d'ailleurs eu raison, le jeune joueur ayant inscrit un total de six buts et passes décisives lors de ses neuf premières apparitions en Liga Portugal.

    Il a obtenu un penalty lors de ses débuts, aidant Porto à battre Vitoria Guimaraes 1-0, et a remarquablement inscrit son premier but pour le club dès les 13 premières secondes de la victoire 3-1 contre Arouca le 27 février. Cela a fait de Pietuszewski le plus jeune buteur étranger de l’histoire de Porto, et ce but est resté le plus rapide jamais marqué à l’Estadio do Dragao. Il a enchaîné ce moment historique avec un but en solo époustouflant lors du Classico nul 2-2 contre le Benfica de José Mourinho, partant de sa propre moitié de terrain et déjouant Nicolas Otamendi d'un joli pivot avant de marquer d'une frappe puissante.

    Comme si tout cela ne suffisait pas, le sélectionneur polonais Jan Urban a offert à Pietuszewski sa première sélection en équipe nationale lors de la victoire 2-1 de son pays en demi-finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Albanie la semaine dernière. Entré en jeu à la mi-temps, le jeune prodige de Porto a réussi le plus grand nombre de dribbles du match, a remporté cinq de ses six duels au sol et a effectué quatre passes décisives dans le dernier tiers. 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAAFP

    Principaux atouts

    Pietuszewski a fait preuve d’un courage remarquable en s’imposant d’emblée à Porto et en marquant immédiatement le coup au niveau international, s’attirant ainsi les éloges particuliers d’une légende du Dragao.

    « J'aime ce gamin parce qu'il est créatif. Il n'a pas peur de prendre des risques », a récemment déclaré l'ancien attaquant de Porto Ricardo Quaresma au journal Record. « C'est quelque chose qui manque au football de nos jours. Les joueurs comme lui prennent le ballon et tentent leur chance une, deux, trois fois, et s'ils échouent à chaque fois, ils tentent une quatrième fois. Je lui souhaite tout le succès du monde. »

    En effet, en tant qu’ailier gauche explosif doté d’un jeu de jambes éblouissant, Pietuszewski est un cauchemar pour les défenseurs. Il est rapide, puissant et habile à exploiter les demi-espaces, tout en étant capable de conclure des deux pieds. Pietuszewski est suffisamment polyvalent pour évoluer au poste de numéro 10 ou d’attaquant central, même si le poste d’ailier semble lui convenir le mieux car il travaille également sans relâche en défense.

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    Il y a matière à amélioration

    Pietuszewski est toutefois encore loin d'être au point, ce qui est tout à fait normal compte tenu de son âge. Parfois, son audace joue en sa défaveur, comme l'a laissé entendre Farioli en tentant de tempérer les attentes autour de l'adolescent après son exploit face à Arouca.

    « Ces jeunes joueurs apportent de l’énergie, même si leurs décisions ne sont pas toujours les bonnes. Cela fait partie du processus », a déclaré l’entraîneur de Porto. Pietuszewski a reconnu son manque de régularité devant le but lors d’une interview accordée à Laczy nas Pilka l’année dernière, déclarant : « Ma prise de décision n’est pas encore au niveau que j’aimerais atteindre. C’est une faiblesse sur laquelle je dois constamment travailler. Je pense que cela vient parfois d’un manque de concentration dans des situations simples comme celles-ci. Je dois me concentrer davantage dans ces moments-là. »

    Rester calme serait également d’une grande aide, plutôt que de se fier uniquement à son instinct. Il y a des moments où Pietuszewski aurait tout intérêt à ralentir le jeu et à choisir l’option la plus simple. Il doit également apprendre à varier un peu son jeu et à déborder sur l’extérieur, car sa tendance à couper vers l’intérieur avec son pied droit peut le rendre prévisible.

    Cela dit, tout cela viendra à mesure qu’il mûrira et acquerra plus d’expérience au plus haut niveau. Son incroyable potentiel brut est bien là, et il a déjà commencé à le libérer.

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    Le prochain… Luis Diaz ?

    Pietuszewski a été comparé à Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, et à Jakub Blaszczykowski, icône polonaise contemporaine, ce qui est compréhensible dans une certaine mesure compte tenu de son style de jeu direct, mais tous deux évoluent au poste d’ailier droit. Le nouveau joyau de Porto s’apparente en réalité davantage à Luis Diaz, figure emblématique du Bayern Munich, qui s’est lui aussi fait un nom au Dragao.

    Diaz est presque imparable en un contre un, alliant un jeu de jambes rapide à une agilité incroyable, et il est redoutable dès qu'il voit le but. Pietuszewski peut être tout aussi insaisissable et possède la même accélération fulgurante et la même puissance de frappe que le Colombien, même s'il n'a pas encore tout à fait sa précision.

    Ils partagent également une mentalité de guerrier, ne se contentant pas de contribuer uniquement dans le dernier tiers. Le pressing haut de Diaz et sa volonté de revenir en défense ont été essentiels au succès de Liverpool sous Jürgen Klopp et Arne Slot, et il a eu un effet similaire au Bayern.

    Pietuszewski se donne également à fond pour aider son arrière latéral, avec une moyenne de 7,5 duels par 90 minutes lors de ses trois premiers mois à Porto. Diaz était adoré par les fidèles des Dragons car il était tout aussi important en défense qu'en attaque, et Pietuszewski possède toutes les qualités pour suivre ses traces.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Les clubs de Premier League devraient à nouveau s'intéresser à Pietuszewski s'il termine la saison en beauté à Porto. Il commence déjà à justifier sa clause libératoire de 52 millions de livres sterling et pourrait valoir bien plus que cela dans un avenir proche, à condition qu'il garde les pieds sur terre. C'est précisément ce que Lewandowski a conseillé à son nouveau coéquipier en sélection après ses débuts très prometteurs avec la Pologne.

    « Il est sans aucun doute spectaculaire, mais laissons un peu d'espace à ce garçon. Laissons-le se développer, laissons-le jouer. Ne lui mettons pas la pression en lui disant qu'il va marquer des buts et dribbler dès le départ », a déclaré le capitaine de l'équipe nationale àTVP Sport. « Laissons-le faire, bien sûr, mais avec sang-froid. Il a toute sa carrière devant lui. C’est un garçon de 17 ans. Laissons-le profiter du jeu, montrer son talent et se concentrer uniquement sur ce qu’il doit faire sur le terrain. J’essaie aussi de le protéger, car le football est un sport où les émotions sont à fleur de peau. »

    Quel allié de poids ! Pietuszweski ne pourrait guère rêver d’un meilleur mentor que Lewandowski, qui pourrait également le conseiller sur la prochaine étape de sa carrière. Si le jeune prodige de Porto a son mot à dire, ce sera en Espagne plutôt qu’en Angleterre. « Je suis fan de Barcelone, c’est l’équipe que je regarde le plus souvent », a-t-il admis à Laczy nas Pilka.

    La perspective de voir Pietuszweski imiter un jour Lewandowski au Barça ne semble pas farfelue ; c’est dire à quel point il est doué. Pour l’instant, cependant, il serait sage de sa part de suivre les conseils de l’attaquant et de faire abstraction du bruit extérieur.

    Porto est l'endroit idéal pour que le talent de Pietuszweski s'épanouisse. S'il reste simple, la porte vers l'élite s'ouvrira bien assez tôt.

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