Oskar Pietuszewski : pourquoi Porto a déboursé 10 millions d'euros pour devancer l'élite de la Premier League et s'attacher les services d'une jeune sensation polonaise de 17 ans

Pietuszewski est également le joueur de moins de 18 ans le plus cher à avoir jamais rejoint la Liga Portugal, le FC Porto l'ayant engagé pour un contrat initial allant jusqu'en 2029. Selon certaines informations, Arsenal, Manchester City et Chelsea avaient tous envoyé des recruteurs pour observer ce jeune de 17 ans, mais le FC Porto a tout mis en œuvre pour s'assurer sa signature, et son palmarès exceptionnel en matière de formation de jeunes talents de haut niveau est de bon augure pour son avenir.
Porto peut compter parmi ses réussites des joueurs comme Hulk, James Rodriguez et Eder Militao, tous arrivés à l'Estadio do Dragao en tant que parfaits inconnus avant de devenir des noms familiers et d'être transférés pour des sommes colossales. Rares sont ceux qui parieraient contre Pietuszewski, compte tenu de ses débuts fulgurants au Portugal.
Fait remarquable, l'as polonais a également été appelé en sélection nationale lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 via les barrages européens. L'engouement autour de Pietuszewski grandit à chaque match, et le ciel est sa seule limite s'il parvient à continuer de progresser à un rythme aussi incroyable.
GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le joyau le plus brillant de la Pologne depuis un certain Robert Lewandowski...