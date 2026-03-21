Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

Traduit par

Osimhen : « C'était comme si mon bras tombait, je vais devoir me faire opérer. J'ai encore 18 vis dans le visage, je n'arrive pas à manger normalement du côté droit. »

L'attaquant nigérian revient sur la blessure qu'il a subie contre Liverpool en Ligue des champions et révèle un détail concernant celle qu'il a subie il y a quelque temps au visage.

Victor Osimhen doit se faire opérer du bras : « Il est cassé, c'était comme s'il tombait ».


L'attaquant nigérian de Galatasaray a dû quitter le terrain à la mi-temps du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Anfield (match au cours duquel Noa Lang s'est également gravement blessé, une profonde entaille au doigt après un choc avec un panneau publicitaire en bordure du terrain), à cause d'une blessure subie dès les premières minutes de jeu.


Le genou de Konaté sur le bras d’Osimhen a provoqué une fracture ; l’ancien joueur de Naples a serré les dents et est resté sur le terrain jusqu’à la mi-temps, mais a finalement dû jeter l’éponge.


Osimhen en a parlé lors d'un direct sur la chaîne Twitch de Carterefe, dévoilant quelques détails.

  • « J'AI ENCORE 18 vis sur le visage »

    Plus d'un mois d'arrêt pour Osimhen, qui fait néanmoins preuve de force et de détermination en évoquant une autre blessure qui l'affecte encore aujourd'hui :


    « Je ne suis plus étranger à ce genre de situations. J’ai vécu pire : j’ai encore environ 18 vis dans le visage suite à une opération précédente et je n’arrive même pas à manger normalement du côté droit. Cette blessure n’est qu’une broutille comparée à ce que j’ai traversé. »

    • Publicité

  • « Je me suis cassé le bras, je dois me faire opérer »

    L'ancien joueur de Naples confirme ensuite la gravité de sa blessure et la durée de sa convalescence :


    « Je me suis cassé le bras et je vais devoir me faire opérer, je serai absent des terrains pendant 5 à 6 semaines au maximum. »

  • « LE GALATASARAY M'A SAUVÉ »

    Osimhen souligne ensuite le lien particulier qui l'unit à Galatasaray :


    « Ils m'ont sauvé quand j'étais au plus bas. Après avoir signé, même ma fille s'est attachée davantage à eux qu'à moi. Je serai éternellement reconnaissant envers le club. »

  • « C'ÉTAIT COMME SI MON BRAS TOMBAIT »

    Enfin, l'attaquant nigérian retrace le déroulement de la blessure :


    « Je me suis dirigé vers le ballon, je suis arrivé en même temps que le défenseur, j'avais la main libre et je ne m'attendais pas à ce que son genou atterrisse sur mon bras. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il était cassé, je pensais que ça passerait avant la fin du match. Quand j'ai essayé de courir, la douleur m'a bloqué : c'était comme si mon bras tombait. J'ai essayé de continuer, mais je n'y suis pas parvenu. »

Super Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL