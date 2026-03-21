Osimhen : « C'était comme si mon bras tombait, je vais devoir me faire opérer. J'ai encore 18 vis dans le visage, je n'arrive pas à manger normalement du côté droit. »

Victor Osimhen doit se faire opérer du bras : « Il est cassé, c'était comme s'il tombait ».





L'attaquant nigérian de Galatasaray a dû quitter le terrain à la mi-temps du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Anfield (match au cours duquel Noa Lang s'est également gravement blessé, une profonde entaille au doigt après un choc avec un panneau publicitaire en bordure du terrain), à cause d'une blessure subie dès les premières minutes de jeu.





Le genou de Konaté sur le bras d’Osimhen a provoqué une fracture ; l’ancien joueur de Naples a serré les dents et est resté sur le terrain jusqu’à la mi-temps, mais a finalement dû jeter l’éponge.





Osimhen en a parlé lors d'un direct sur la chaîne Twitch de Carterefe, dévoilant quelques détails.