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Emanuele Tramacere
Traduit par

Orsato : « L’arbitre doit disparaître, comme Massa lors de Roma-Inter. La VAR ? C’est du football, pas la PlayStation, mais sur Rowe dans Juve-Atalanta, elle était nécessaire »

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Le nouveau cap des arbitres raconté par celui qui a été appelé à le diriger en Italie

L’avenir du monde de l’arbitrage passe par une révolution qui va bien au-delà des polémiques quotidiennes que les matches peuvent nous offrir. Les nouveautés réglementaires imposées par l’IFAB ont d’abord contraint les équipes, puis les joueurs et enfin les arbitres eux-mêmes à s’adapter à un football différent de celui d’il y a seulement un an.

Et pour parler de ce changement et le raconter, c’est directement depuis la scène du Festival dello Sport de Trente que s’en est chargé le patron des arbitres italiens Daniele Orsato. Le numéro un des arbitres de Serie A et de Serie B a expliqué les difficultés inhérentes aux nouveaux règlements, l’utilisation de la VAR, les erreurs commises et sa façon de voir l’arbitre sur le terrain.

  • « LES ARBITRES SONT MORTS DE FATIGUE »

    « Mes arbitres doivent être prêts sur les plans athlétique et technique. Il faut courir et siffler, sans penser au public ni aux erreurs. On évalue tout après. L’introduction de l’IFAB a fait bouger les lignes pour rendre le jeu plus rapide. Bien sûr, mes arbitres sont morts de fatigue. Ils sont là et doivent tout compter de tête, l’esprit épuisé. Ce n’est pas trop, parce que nous voyons les résultats »

  • La VAR uniquement en cas d’erreur manifeste

    L’utilisation de la VAR ? Elle est utile, bien sûr, mais elle ne doit intervenir qu’en cas d’erreur manifeste. L’arbitre doit décider et avoir de la crédibilité, y compris aux yeux des joueurs sur le terrain. À mes garçons, je dis : « Si vous êtes devant un écran et que cela vous arrive comme un coup de poing au visage, alors vous êtes face à une erreur évidente et vous devez intervenir. »

  • « C’est du football, pas la PlayStation. Rowe-Kalulu... »

    « En ce début de saison, nous avons commis des erreurs - elles ne doivent pas arriver -, et je m’en attendais même à davantage. C’est du football, pas la PlayStation, et il y a eu des situations dans lesquelles nous nous sommes trompés, comme Rowe retenu par Kalulu dans Juve-Atalanta ; si je devais vous expliquer pourquoi c’est penalty, j’offenserais votre intelligence. Dans ces cas-là, la VAR aurait aidé »

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  • L’arbitre doit disparaître, comme Massa dans Roma-Inter

    « Il est important d’assumer ses propres responsabilités : cela vaut autant pour moi que pour eux. Il faut connaître le jeu et le joueur. Savoir lire les matches. 

    L’arbitre devrait “disparaître”. L’arbitre ne doit pas être le protagoniste, personne ne doit parler de son arbitrage. Au contraire, c’est mieux si on n’en parle pas, comme cela s’est produit avec Massa après Roma-Inter lors de la dernière journée de championnat. »

  • VIOLENCES CONTRE LES ARBITRES

    « La violence n’a rien à voir avec le sport. Ce sont des épisodes horribles. Il m’est arrivé de parler avec des parents qui ne voulaient plus envoyer leurs enfants arbitrer. Et comment leur donner tort ? On ne peut pas. Ce sont des choses que nous ne pouvons accepter, ni aujourd’hui ni jamais. »