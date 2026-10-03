L’avenir du monde de l’arbitrage passe par une révolution qui va bien au-delà des polémiques quotidiennes que les matches peuvent nous offrir. Les nouveautés réglementaires imposées par l’IFAB ont d’abord contraint les équipes, puis les joueurs et enfin les arbitres eux-mêmes à s’adapter à un football différent de celui d’il y a seulement un an.

Et pour parler de ce changement et le raconter, c’est directement depuis la scène du Festival dello Sport de Trente que s’en est chargé le patron des arbitres italiens Daniele Orsato. Le numéro un des arbitres de Serie A et de Serie B a expliqué les difficultés inhérentes aux nouveaux règlements, l’utilisation de la VAR, les erreurs commises et sa façon de voir l’arbitre sur le terrain.