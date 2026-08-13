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Orjan Nyland confiant à l’idée de s’assurer une place de titulaire au RB Leipzig après une impressionnante campagne de Coupe du monde avec la Norvège
Nyland boucle son retour à Leipzig
Le gardien vétéran Nyland est officiellement de retour à Leipzig avec un contrat de deux ans après l’expiration de son bail avec le club espagnol de Séville. L’international norvégien arrive porté par une immense confiance après avoir aidé son pays à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde. Ce transfert marque son deuxième passage au sein du club de Bundesliga, après avoir déjà été recruté en urgence lors d’une crise de blessures chez les gardiens pendant la saison 2022-2023.
- HMB-Media
Le défenseur central norvégien accueille favorablement le défi
Les performances impressionnantes du gardien expérimenté sur la scène internationale, notamment un penalty arrêté face à la star du Brésil Bruno Guimaraes en huitièmes de finale ainsi qu’un total de 16 arrêts durant le tournoi, appuient sa candidature à une place de titulaire.
Lors d’un entretien accordé à Bulinews.com, le portier a souligné qu’il était prêt à lutter pour sa place : « Je sais que je vais avoir du temps de jeu, donc je ne suis pas très inquiet à ce sujet. J’ai démontré mon niveau et mes qualités pendant la Coupe du monde. Je pense que cela a suffisamment parlé pour moi. C’est pour cela qu’ils m’ont recruté et c’est aussi pour cela qu’ils veulent m’utiliser. »
Il est également revenu avec émotion sur son sacre national lors de son premier passage à la Red Bull Arena : « C’est quelque chose de très positif dont je me souviens encore avec fierté. »
L’œil d’un gardien expérimenté repère la tache
L’arrivée de Nyland apporte une expérience précieuse à un effectif de Leipzig appelé à lutter cette saison en Bundesliga, en Ligue des champions et en DFB-Pokal. Le gardien expérimenté sera en concurrence directe avec le talentueux portier belge de 24 ans, Maarten Vandevoordt, pour une place de titulaire dans les buts. Les dirigeants du club espèrent que ce mélange d’expérience internationale et de potentiel jeune apportera une profondeur d’effectif solide dans toutes les compétitions.
- Sportimage
Le match d’ouverture de la Bundesliga met à l’épreuve l’état de préparation
Leipzig lancera sa campagne nationale par un déplacement sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach le 29 août. La préparation estivale offre un terrain décisif au gardien norvégien pour faire valoir ses arguments et gagner la confiance du staff technique avant ce match d'ouverture. Trouver de la régularité dès le début sera essentiel pour l'équipe, qui cherche à prendre un élan positif en vue d'une présence durable en haut du classement.
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