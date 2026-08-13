Les performances impressionnantes du gardien expérimenté sur la scène internationale, notamment un penalty arrêté face à la star du Brésil Bruno Guimaraes en huitièmes de finale ainsi qu’un total de 16 arrêts durant le tournoi, appuient sa candidature à une place de titulaire.

Lors d’un entretien accordé à Bulinews.com, le portier a souligné qu’il était prêt à lutter pour sa place : « Je sais que je vais avoir du temps de jeu, donc je ne suis pas très inquiet à ce sujet. J’ai démontré mon niveau et mes qualités pendant la Coupe du monde. Je pense que cela a suffisamment parlé pour moi. C’est pour cela qu’ils m’ont recruté et c’est aussi pour cela qu’ils veulent m’utiliser. »

Il est également revenu avec émotion sur son sacre national lors de son premier passage à la Red Bull Arena : « C’est quelque chose de très positif dont je me souviens encore avec fierté. »