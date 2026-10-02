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Opération sauvetage en Serie A ! L’Inter, l’Atalanta et la Lazio lancent des offres pour mettre fin au cauchemar de Federico Chiesa à Liverpool
Un trio italien tourne autour de l’indésirable Chiesa
Le passage décevant de Chiesa à Liverpool semble atteindre un point de rupture, avec trois clubs de Serie A désormais prêts à offrir à l’ailier une porte de sortie face à ses difficultés en Premier League. L’Inter, l’Atalanta et la Lazio suivraient tous de près la situation du joueur de 28 ans, après un début de saison 2026-2027 compliqué qui l’a vu devenir un élément secondaire sous le régime actuellement en place à Anfield.
Des discussions informelles ont déjà commencé entre les prétendants italiens et les représentants de Chiesa, selon un rapport de Calciomercato. L’ailier traverse récemment une période très difficile sur les bords de la Mersey, comme le souligne le fait qu’il n’a pas disputé la moindre minute en compétition avec Liverpool depuis le début de la saison.
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Difficultés à Anfield et mise à l’écart en Ligue des champions
L’international italien est arrivé à Liverpool en août 2024 dans le cadre d’une opération décrite comme une bonne affaire, pour un montant d’environ 10 millions de livres sterling. Après avoir passé quatre saisons réussies à la Juventus, Chiesa devait apporter une profondeur de très haut niveau à la ligne offensive de Liverpool. Cependant, l’international italien aux 51 sélections n’a jamais vraiment réussi à s’imposer en Premier League, se retrouvant fréquemment relégué dans la hiérarchie et peinant à enchaîner sur les plans physique et sportif. Ce manque d’impact a culminé avec son omission de la liste du club pour la Ligue des champions cette saison, un signal clair qu’il ne fait plus partie des plans à long terme.
Son absence des compétitions européennes n’a fait qu’alimenter les rumeurs d’un départ imminent. S’il a réussi à survivre à une refonte estivale de l’effectif marquée notamment par le départ de la légende du club Mohamed Salah vers le club turc de Trabzonspor, la situation de Chiesa ne s’est pas améliorée. Alors que le mercato hivernal doit ouvrir le vendredi 1er janvier, la perspective d’un prêt ou d’un transfert définitif de retour en Italie devient de plus en plus probable.
Les ambitions internationales et la nouvelle ère Mancini
Au-delà de sa carrière en club, un retour en Serie A est considéré comme essentiel pour les perspectives internationales de Chiesa. L’attaquant n’a encore figuré dans aucun groupe convoqué par le nouveau sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, qui s’est largement tourné vers de plus jeunes talents alors que la Nazionale cherche à se reconstruire. L’Italie traverse actuellement une période de transition après la déception d’avoir manqué une troisième Coupe du monde consécutive durant l’été, et Mancini tient à instaurer une nouvelle identité au sein de la sélection nationale.
La nécessité d’un transfert avait déjà été soulignée l’an dernier par l’ancien sélectionneur de l’Italie Luciano Spalletti, qui avait publiquement conseillé à l’ailier de chercher un avenir loin d’Anfield afin de relancer une carrière au point mort. Spalletti estimait que quitter la Premier League serait la meilleure décision pour Chiesa afin de retrouver sa place au plus haut niveau.
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Le palmarès et les trophées de Chiesa
Depuis son arrivée à Liverpool, Chiesa a disputé 50 matches toutes compétitions confondues, inscrivant cinq buts et délivrant cinq passes décisives, et a remporté le titre de Premier League avec le club lors de la saison 2024-2025. Avant son transfert à Anfield, l’ailier a connu une période riche en trophées en Italie, remportant deux Coupes d’Italie et la Supercoupe d’Italie avec la Juventus, en plus de son mémorable sacre à l’Euro 2020 avec la sélection italienne.
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