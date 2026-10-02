Le passage décevant de Chiesa à Liverpool semble atteindre un point de rupture, avec trois clubs de Serie A désormais prêts à offrir à l’ailier une porte de sortie face à ses difficultés en Premier League. L’Inter, l’Atalanta et la Lazio suivraient tous de près la situation du joueur de 28 ans, après un début de saison 2026-2027 compliqué qui l’a vu devenir un élément secondaire sous le régime actuellement en place à Anfield.

Des discussions informelles ont déjà commencé entre les prétendants italiens et les représentants de Chiesa, selon un rapport de Calciomercato. L’ailier traverse récemment une période très difficile sur les bords de la Mersey, comme le souligne le fait qu’il n’a pas disputé la moindre minute en compétition avec Liverpool depuis le début de la saison.