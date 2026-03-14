« Opération Lewandowski » : un grand club s'intéresse de près au transfert de la star de l'attaque du FC Barcelone

La légende de la Juve, David Trezeguet, s'est déjà exprimé avec véhémence dans la Gazzetta dello Sport en faveur d'un transfert de Lewandowski. Ce dernier serait « l'un des derniers véritables attaquants, avec Haaland », et « puissant et intelligent », a déclaré Trezeguet, qui a remporté trois titres de champion avec les Bianconeri. Le champion du monde et d'Europe français, âgé de 48 ans, serait prêt à « porter Lewandowski lui-même jusqu'à Turin ».

Outre la Juventus, l'ancien buteur du FC Bayern Munich et du BVB est également pressenti par des clubs d'Arabie saoudite et de la MLS. Des clubs tels que l'Atlético Madrid, Fenerbahçe et l'AC Milan ont également fait l'objet de rumeurs de transfert.