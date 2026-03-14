La Juventus de Turin, club le plus titré d'Italie, serait apparemment très intéressée par le recrutement de Robert Lewandowski. C'est ce que rapporte le journal spécialisé Tuttosport. Le contrat de l'attaquant polonais avec le FC Barcelone expire à la fin de la saison. Alors que le joueur de 37 ans reste discret sur ses projets d'avenir, la Juve aurait lancé une « opération Lewandowski ». Selon Tuttosport, les premières discussions concernant un transfert auraient même déjà eu lieu.
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« Opération Lewandowski » : un grand club s'intéresse de près au transfert de la star de l'attaque du FC Barcelone
La légende de la Juve, David Trezeguet, s'est déjà exprimé avec véhémence dans la Gazzetta dello Sport en faveur d'un transfert de Lewandowski. Ce dernier serait « l'un des derniers véritables attaquants, avec Haaland », et « puissant et intelligent », a déclaré Trezeguet, qui a remporté trois titres de champion avec les Bianconeri. Le champion du monde et d'Europe français, âgé de 48 ans, serait prêt à « porter Lewandowski lui-même jusqu'à Turin ».
Outre la Juventus, l'ancien buteur du FC Bayern Munich et du BVB est également pressenti par des clubs d'Arabie saoudite et de la MLS. Des clubs tels que l'Atlético Madrid, Fenerbahçe et l'AC Milan ont également fait l'objet de rumeurs de transfert.
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Robert Lewandowski apprécie la Serie A
Dans une interview accordée à SportWeek, Lewandowski a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision et qu'il n'y avait « rien à dire sur mon avenir ».
Dans le même temps, le Polonais a fait l'éloge de la Serie A italienne. Celle-ci serait « très compétitive » et, selon lui, « ne serait pas en crise ».
Lewandowski a rejoint le FC Barcelone en 2022, avec lequel il a remporté deux fois le championnat et une fois la Coupe d'Espagne. Actuellement, l'attaquant et les Catalans, entraînés par Hansi Flick, sont en tête du classement de la Liga et toujours en lice en Ligue des champions.
Robert Lewandowski : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 34 Buts 14 Passes décisives 3