S’exprimant mercredi auprès de Diario AS, Mbappé a tenté d’apaiser la polémique en assurant que ses actes n’étaient pas destinés à offenser la ville. « Je veux l’expliquer clairement, pour que les gens comprennent », a déclaré Mbappé. « C’était une décision prise par les clubs, de porter ce maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. La première chose que je veux dire, c’est que je suis en totale solidarité avec Ceuta et toutes les victimes, parce qu’avant d’être joueur, je suis un être humain. »

L’attaquant, dont les parents ont émigré en France depuis l’Algérie et le Cameroun, a expliqué qu’il s’était retrouvé dans une position délicate en essayant de prendre en compte tous les aspects de la crise humanitaire. « Mais je voulais aussi reconnaître et montrer mon soutien à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui font face à des conditions difficiles. C’était une position difficile à tenir, parce que les gens pourraient penser que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n’ai rien contre eux, et je les soutiens pleinement par la pensée. Cependant, je voulais aussi reconnaître tous ceux qui souffrent », a-t-il ajouté.

Poursuivant dans cette idée, Mbappé a lancé un appel appuyé à l’unité et à la fin des divisions. « Au final, je suis un être humain, et je ne veux pas donner la priorité à une forme de souffrance plutôt qu’à une autre. Il y a des gens qui souffrent, et cela m’attriste profondément de voir cela dans le monde. Je suis quelqu’un qui veut le meilleur pour notre monde. J’essaie d’envoyer un message de positivité et de paix, et j’espère que cela se résoudra rapidement. »