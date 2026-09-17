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Opération de sauvetage ! Florentino Perez effectue un déplacement d’urgence à Ceuta après que Vinicius Jr, Mbappe et Konate ont déclenché une polémique autour d’un maillot
Perez dirige une délégation de haut niveau à Ceuta
Selon OK Diario, Perez doit se rendre à Ceuta ce vendredi dans ce qui est perçu comme une importante opération de limitation des dégâts pour le géant espagnol. Accompagnée du directeur institutionnel Emilio Butragueno et du président d'honneur Jose Martinez Pirri, la délégation vise à réparer la relation du club avec la communauté locale.
La controverse découle d'un incident survenu mardi au stade Martinez Valero, où le Real Madrid a décroché une victoire 3-2 contre Elche. Avant le coup d'envoi, dans le cadre d'une initiative menée à l'échelle de la ligue, les joueurs devaient porter des maillots commémoratifs arborant le slogan « Todos somos caballas » (« Nous sommes tous Ceutans ») afin de montrer leur solidarité avec la ville.
- AFP
Vinicius et Mbappe au cœur de la tempête
Cependant, Mbappe, Vinicius et Ibrahima Konate ont fait l'objet d'un examen minutieux dans les médias espagnols après avoir remonté leurs maillots jusqu'à la poitrine pendant l'échauffement d'avant-match, masquant délibérément le slogan avant de les retirer, un geste qui a immédiatement suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et à Ceuta même, où des critiques ont reproché au trio un manque de professionnalisme et un manque de respect envers une question locale sensible.
Organisée par un groupe d'entreprises local, l'initiative visait à attirer l'attention internationale sur la crise humanitaire grandissante à Ceuta après un afflux massif de migrants venus du Maroc en juillet.
La hiérarchie du Real Madrid préoccupée par la perception du public
En interne, la direction du Real Madrid serait profondément préoccupée par la manière dont les actions des joueurs ont été interprétées, craignant qu’elles ne soient mal perçues comme une forme d’indifférence à l’égard d’un territoire espagnol. Si le club avait initialement soutenu l’initiative caritative, il a ensuite défendu la liberté d’expression personnelle de l’effectif dans le but d’apaiser la situation.
Cependant, Perez ne prend aucun risque avec l’image du club. Le président conduira une délégation officielle à Ceuta vendredi, aux côtés de la légende du club et natif de Ceuta Pirri, afin de réaffirmer le soutien institutionnel indéfectible du Real Madrid à la ville.
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Mbappé clarifie sa position
S’exprimant mercredi auprès de Diario AS, Mbappé a tenté d’apaiser la polémique en assurant que ses actes n’étaient pas destinés à offenser la ville. « Je veux l’expliquer clairement, pour que les gens comprennent », a déclaré Mbappé. « C’était une décision prise par les clubs, de porter ce maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. La première chose que je veux dire, c’est que je suis en totale solidarité avec Ceuta et toutes les victimes, parce qu’avant d’être joueur, je suis un être humain. »
L’attaquant, dont les parents ont émigré en France depuis l’Algérie et le Cameroun, a expliqué qu’il s’était retrouvé dans une position délicate en essayant de prendre en compte tous les aspects de la crise humanitaire. « Mais je voulais aussi reconnaître et montrer mon soutien à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui font face à des conditions difficiles. C’était une position difficile à tenir, parce que les gens pourraient penser que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n’ai rien contre eux, et je les soutiens pleinement par la pensée. Cependant, je voulais aussi reconnaître tous ceux qui souffrent », a-t-il ajouté.
Poursuivant dans cette idée, Mbappé a lancé un appel appuyé à l’unité et à la fin des divisions. « Au final, je suis un être humain, et je ne veux pas donner la priorité à une forme de souffrance plutôt qu’à une autre. Il y a des gens qui souffrent, et cela m’attriste profondément de voir cela dans le monde. Je suis quelqu’un qui veut le meilleur pour notre monde. J’essaie d’envoyer un message de positivité et de paix, et j’espère que cela se résoudra rapidement. »
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