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Gabriele Stragapede

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Open VAR sur le penalty lors du match Juventus-Sassuolo : « Le bras est très haut, il n'y a rien avant. » Tonolini : « La difficulté ne résidait pas dans la sanction, mais dans le contact effectif. C'était clairement un penalty. »

Juventus vs Sassuolo
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Serie A

L'analyse d'Open VAR sur la faute de main d'Idzes et le penalty accordé aux Bianconeri.

Au centre VAR de Lissone, pour le rendez-vous habituel avec « Open VAR », Mauro Tonolini, membre de la Commission nationale des arbitres (CAN), est présent dans les studios de DAZN afin d'analyser tous les incidents controversés du dernier week-end du championnat de Serie A, lors de la 30e journée.

Le premier incident analysé par l'émission a été le penalty accordé en faveur de laJuventus – lors du match contre Sassuolo, arbitré par Marchetti et assisté par les arbitres vidéo Abisso et Camplone – pour une main d'Idzes dans la surface de réparation lors d'un duel aérien avec Vlahovic, entré en jeu quelques minutes auparavant.

  • DIALOGUE ENTRE L'ARBITRE ET LE VAR

    Arbitre : « Non, non, non ! Non, non, pour moi non, il touche vraiment le sol. »

    VAR : « Attends, attends. Vas-y, ça me semble haut. Attends, j'en ai une autre… Oui, le bras semble très haut, vas-y. Je dois voir le contact, attends… Oui, oui, oui. Arrête le jeu, arrête le jeu, arrête le jeu, stop. Juste un instant, je vérifie l'application. »

    Arbitre : « Non, ça va, on est en train de vérifier ça, un instant, ils sont en train de vérifier (en parlant aux joueurs sur le terrain, ndlr). Ils doivent voir une faute de main. »

    VAR : « Le point de contact est clair et c'est celui-là (en montrant l'image du bras tendu d'Idzes, ndlr). Je veux le point de contact clair, on va le chercher sur une autre caméra. Exact, c'est celle-là. On vérifie l'application, il n'y a pas de drapeaux. Un instant, je dois te donner la bonne caméra. Voilà, c’est ça, c’est la meilleure. Matte, viens, je te conseille une révision sur le terrain pour une possible faute de main. Le joueur est-il le numéro 21 ou le numéro 2 ? On verra ça après, le joueur est le numéro 21 de Sassuolo. »

    Arbitre : « Parfait, son biceps bouge, donc position du bras non naturelle. Il n’y a rien avant, d’accord, c’est le numéro 21 de Sassuolo. »

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  • LE COMMENTAIRE DE TONOLINI

    Suite à l'annonce de la consultation de la VAR, un penalty est accordé. Une décision que Tonolini commente ainsi : « Dans ce cas, la principale difficulté ne réside pas dans l'évaluation de la punissabilité de la position du bras d'Idzes, qui se trouve au-dessus de la ligne des épaules, mais dans la vérification que le ballon a bien été touché par le bras. Toutes les caméras de la salle VAR sont visionnées et c'est celle de la 16 qui permet de mieux apprécier le contact. Une fois cela vérifié, Marchetti est à juste titre appelé devant l'écran et constate la dynamique. Il y a contact, c'est un penalty évident, donc la décision finale est correcte. Vlahovic marque avec le bras droit, mais le geste du gauche d'Idzes est contre nature, donc c'est un penalty ».

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