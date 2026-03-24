Open VAR sur le penalty lors du match Juventus-Sassuolo : « Le bras est très haut, il n'y a rien avant. » Tonolini : « La difficulté ne résidait pas dans la sanction, mais dans le contact effectif. C'était clairement un penalty. »

Arbitre : « Non, non, non ! Non, non, pour moi non, il touche vraiment le sol. »

VAR : « Attends, attends. Vas-y, ça me semble haut. Attends, j'en ai une autre… Oui, le bras semble très haut, vas-y. Je dois voir le contact, attends… Oui, oui, oui. Arrête le jeu, arrête le jeu, arrête le jeu, stop. Juste un instant, je vérifie l'application. »

Arbitre : « Non, ça va, on est en train de vérifier ça, un instant, ils sont en train de vérifier (en parlant aux joueurs sur le terrain, ndlr). Ils doivent voir une faute de main. »

VAR : « Le point de contact est clair et c'est celui-là (en montrant l'image du bras tendu d'Idzes, ndlr). Je veux le point de contact clair, on va le chercher sur une autre caméra. Exact, c'est celle-là. On vérifie l'application, il n'y a pas de drapeaux. Un instant, je dois te donner la bonne caméra. Voilà, c’est ça, c’est la meilleure. Matte, viens, je te conseille une révision sur le terrain pour une possible faute de main. Le joueur est-il le numéro 21 ou le numéro 2 ? On verra ça après, le joueur est le numéro 21 de Sassuolo. »

Arbitre : « Parfait, son biceps bouge, donc position du bras non naturelle. Il n’y a rien avant, d’accord, c’est le numéro 21 de Sassuolo. »