Open VAR sur le penalty lors du match Juventus-Sassuolo : « Le bras est très haut, il n'y a rien avant. » Tonolini : « La difficulté ne résidait pas dans la sanction, mais dans le contact effectif. C'était clairement un penalty. »

Au centre VAR de Lissone, pour le rendez-vous habituel avec « Open VAR », Mauro Tonolini, membre de la Commission nationale des arbitres (CAN), est présent dans les studios de DAZN afin d'analyser tous les incidents controversés du dernier week-end du championnat de Serie A, lors de la 30e journée.
Le premier incident analysé par l'émission a été le penalty accordé en faveur de laJuventus – lors du match contre Sassuolo, arbitré par Marchetti et assisté par les arbitres vidéo Abisso et Camplone – pour une main d'Idzes dans la surface de réparation lors d'un duel aérien avec Vlahovic, entré en jeu quelques minutes auparavant.