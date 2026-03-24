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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

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Open VAR sur le penalty de Milan-Turin : « Il lui donne un coup au visage, sans grande force. C'est passible d'une sanction, Pavlovic ne s'intéresse pas au ballon. » Tonolini : « Décision correcte, mais révision laborieuse. On aurait pu accorder le penalty sur le terrain. »

AC Milan vs Torino
AC Milan
Torino
Serie A
S. Pavlovic
G. Simeone

L'analyse Open VAR de l'épisode du penalty accordé à Turin à San Siro.

Au centre VAR de Lissone, Mauro Tonolini, membre de la Commission nationale des arbitres (CAN), est présent sur DAZN dans le cadre de l'émission « Open VAR » pour analyser tous les incidents de la dernière journée du championnat de Serie A, la 30e.

Après Juventus-Sassuolo, on analyse l'épisode de Milan-Torino (avec l'arbitre Fourneau et Nasca et Maresca au VAR) et le penalty accordé pour la main de Pavlovic sur Simeone.

  • DIALOGUE ENTRE L'ASSISTANT VIDÉO ET L'ARBITRE

    VAR : « Rien à signaler de mon côté. »

    Arbitre : « Ils le regardent, ils le regardent. »

    VAR : « Montre-moi comment il s'en va. Ah, il lui donne un coup au visage. Hmm… Tu as une autre caméra ? On est dans la surface, je change de vue. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. »

    Quatrième arbitre : « Si ça te donne "vérification terminée", tu peux aussi lui donner un carton jaune pour protestations, il est en train de faire tout un cinéma. »

    Arbitre : « Vérification terminée ? »

    VAR : « Attends, non, attends. Il le tient… Pour moi, il lui met le bras et de toute façon, il le prend. Juste un instant, tu me donnes une caméra basse ? »

    Arbitre : « Ils sont en train de vérifier. »

    VAR : « Pavlovic ne peut pas intervenir. Il a le dos au ballon et repousse Simeone avec la main. À mon avis, c'est sanctionnable. Je le montrerais bien, mais vérifie l'application. Je vais vérifier l'application parce que je dois te le faire revoir. Allez, le ballon est en jeu là-bas. »

    Arbitre : « Je viens le revoir ? »

    VAR : « Oui, tu dois venir voir ça, ouvre la revue. C’est aussi un carton jaune pour Pavlovic parce que là, regarde, il a le dos tourné. Il ne s’intéresse pas au ballon. Francesco, il y a Pavlovic qui – je te le montre – ne s’intéresse pas au ballon et met ses mains sur le visage de Simeone. La main sur le visage de Simeone. Il n’y a pas de possession du ballon, c’est juste un comportement antisportif à sanctionner. »

    Arbitre : « Je dois donner un carton jaune à Pavlovic. »

    VAR : « Nous confirmons le comportement antisportif, il n’y a pas d’autre critère. Pavlovic, carton jaune, le numéro 31 du Milan. »

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  • LES PAROLES DE TONOLINI

    La pénalité est ensuite annoncée à l'issue de la révision et Tonolini, sur DAZN, a commenté ainsi : « La décision est juste, mais on y parvient après une révision laborieuse et on n'en est pas vraiment ravis. On met peut-être plus de temps que nécessaire. Nous savons que des revues très longues peuvent alimenter certains doutes et attentes. De plus, les images proposées manquent d’un gros plan, d’un zoom sur le point de contact qui aurait pu clarifier l’image elle-même et les choix effectués. Pavlovic, en effet, tourne le dos au ballon, son seul intérêt et objectif est d’arrêter Simeone et il le fait avec une main sur le visage. Le visage est une partie protégée par le règlement et, par conséquent, il s'agit d'un penalty. Évidemment, s'il s'était agi du même contact sur l'épaule… nous en serions à un tout autre sujet. Comme le visage est une partie protégée, nous nous en tenons à la sanction décidée. Décision correcte, mais avec un processus qui aurait pu être plus rapide et de meilleure qualité. »

  • AURAIT-ON PU L'ATTRIBUER À PARTIR DU TERRAIN ?

    Tonolini confirme que la décision aurait pu être prise dès le terrain : « Fourneau aurait-il pu l'accorder dès le terrain ? C'était certainement possible. Nous réaffirmons le rôle central des décisions de l'arbitre. S'il l'avait fait, nous aurions eu moins de difficultés à gérer la situation. C'était possible, nous y sommes parvenus grâce au VAR, une décision correcte que nous aurions toutefois pu prendre de manière plus efficace, tant sur le terrain que lors de la procédure de révision ».

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