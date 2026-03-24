Open VAR sur le penalty de Milan-Turin : « Il lui donne un coup au visage, sans grande force. C'est passible d'une sanction, Pavlovic ne s'intéresse pas au ballon. » Tonolini : « Décision correcte, mais révision laborieuse. On aurait pu accorder le penalty sur le terrain. »

VAR : « Rien à signaler de mon côté. »

Arbitre : « Ils le regardent, ils le regardent. »

VAR : « Montre-moi comment il s'en va. Ah, il lui donne un coup au visage. Hmm… Tu as une autre caméra ? On est dans la surface, je change de vue. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. »

Quatrième arbitre : « Si ça te donne "vérification terminée", tu peux aussi lui donner un carton jaune pour protestations, il est en train de faire tout un cinéma. »

Arbitre : « Vérification terminée ? »

VAR : « Attends, non, attends. Il le tient… Pour moi, il lui met le bras et de toute façon, il le prend. Juste un instant, tu me donnes une caméra basse ? »

Arbitre : « Ils sont en train de vérifier. »

VAR : « Pavlovic ne peut pas intervenir. Il a le dos au ballon et repousse Simeone avec la main. À mon avis, c'est sanctionnable. Je le montrerais bien, mais vérifie l'application. Je vais vérifier l'application parce que je dois te le faire revoir. Allez, le ballon est en jeu là-bas. »

Arbitre : « Je viens le revoir ? »

VAR : « Oui, tu dois venir voir ça, ouvre la revue. C’est aussi un carton jaune pour Pavlovic parce que là, regarde, il a le dos tourné. Il ne s’intéresse pas au ballon. Francesco, il y a Pavlovic qui – je te le montre – ne s’intéresse pas au ballon et met ses mains sur le visage de Simeone. La main sur le visage de Simeone. Il n’y a pas de possession du ballon, c’est juste un comportement antisportif à sanctionner. »

Arbitre : « Je dois donner un carton jaune à Pavlovic. »

VAR : « Nous confirmons le comportement antisportif, il n’y a pas d’autre critère. Pavlovic, carton jaune, le numéro 31 du Milan. »