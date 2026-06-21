Après des débuts hésitants, l'Espagne a enfin trouvé son rythme dans le tournoi en écartant sans pitié l'Arabie saoudite. Cette victoire contraste fortement avec son premier match du groupe H, où elle avait été contrainte à un match nul frustrant (0-0) face à la RD Congo, ce qui avait suscité des inquiétudes dans son pays.

Yamal, revenu dans le onze de départ après avoir débuté sur le banc lors de l’acte inaugural, s’est révélé l’étincelle dont l’équipe de Luis de la Fuente avait besoin.

Après la rencontre, l’ailier a souligné que la déception initiale avait servi de moteur : « Le premier match ne nous ressemblait pas, c’était différent, mais nous sommes désormais dans le coup et nous visons plus haut. Faire match nul dans une rencontre que nous savions devoir gagner nous a fait mal ; cela nous a beaucoup fait réfléchir pour aborder ce match comme nous le voulions. »