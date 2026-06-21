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« On y est ! » - Lamine Yamal savoure son premier but « de rêve » en Coupe du monde avec l'Espagne et explique pourquoi il a cédé sa place à la mi-temps lors de la large victoire contre l'Arabie saoudite
La Roja vise la rédemption
Après des débuts hésitants, l'Espagne a enfin trouvé son rythme dans le tournoi en écartant sans pitié l'Arabie saoudite. Cette victoire contraste fortement avec son premier match du groupe H, où elle avait été contrainte à un match nul frustrant (0-0) face à la RD Congo, ce qui avait suscité des inquiétudes dans son pays.
Yamal, revenu dans le onze de départ après avoir débuté sur le banc lors de l’acte inaugural, s’est révélé l’étincelle dont l’équipe de Luis de la Fuente avait besoin.
Après la rencontre, l’ailier a souligné que la déception initiale avait servi de moteur : « Le premier match ne nous ressemblait pas, c’était différent, mais nous sommes désormais dans le coup et nous visons plus haut. Faire match nul dans une rencontre que nous savions devoir gagner nous a fait mal ; cela nous a beaucoup fait réfléchir pour aborder ce match comme nous le voulions. »
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« Ce fut un moment très spécial. »
L’après-midi de Yamal a pris un tournant historique : il a inscrit son premier but en Coupe du monde. Dès l’entame de match, il a fait preuve d’une détermination féroce pour ouvrir le score en plongeant au second poteau et en reprenant un centre de Mikel Oyarzabal. Un instant d’émotion pure pour un joueur qui, il y a seulement quatre ans, suivait encore la compétition d’une tout autre perspective.
« C’était un moment très spécial. J’ai toujours rêvé de participer à une Coupe du monde et de marquer dès mon premier match en tant que titulaire ; c’est un rêve », a admis Yamal. « La dernière Coupe du monde, je la regardais en classe, et aujourd’hui, marquer ici sous les yeux de ma mère et de ma famille, c’est un rêve. »
Explication du remplacement précoce
Bien qu’il ait été le joueur le plus en vue de la première mi-temps, Yamal a été remplacé à la pause, tout comme Oyarzabal, auteur d’un doublé en première période. Certains supporters ont été surpris de voir le jeune joueur de 18 ans quitter le terrain si tôt, mais celui-ci a confirmé que cette décision était purement tactique, afin de lui permettre de rester en forme pour les défis à venir.
« Le plan était de jouer une mi-temps, de me reposer et, surtout, d’aider l’équipe », a-t-il expliqué.
Les points étant déjà acquis à la mi-temps, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a ainsi pu gérer la charge de travail de ses cadres. Bien que le rythme ait baissé en seconde période, l’Espagne a tout de même alourdi le score lorsque Hassan Al Tambakti a dévié dans ses propres filets une volée de Marc Cucurella.
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Prochain match amical : Uruguay
Grâce à ce succès, l'Espagne totalise désormais quatre points et occupe une position favorable pour accéder aux seizièmes de finale.
Tous les regards se tournent désormais vers son dernier match de poules face à l’Uruguay. Avec un Yamal en pleine forme et un groupe dynamisé par des remplacements précoces, la Roja semble avoir trouvé son rythme au moment parfait.