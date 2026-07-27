AFP
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« On vous devait une meilleure fin » : Kylian Mbappé adresse une lettre ouverte émouvante aux supporters français après la déception de la Coupe du monde 2026
Mbappé revient sur sa déception en Coupe du monde
Une semaine après la Coupe du monde, conclue sur une note amère pour l’équipe de France – quatrième après sa défaite contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place –, Kylian Mbappé a choisi de s’adresser directement aux supporters par une lettre ouverte publiée lundi dans la presse quotidienne régionale. Illustrée de photos personnelles, dont un souvenir d’enfance le montrant devant une affiche de son idole Thierry Henry, la missive assume pleinement la douleur ressentie après l’échec collectif.
« Nous n'avons pas ramené de trophée collectif à la maison. Ça fait mal, et ça continuera à faire mal pendant un certain temps, je ne vais pas vous mentir là-dessus », a écrit Mbappé.
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Un message fort adressé aux supporters français
Dans sa lettre, Kylian Mbappé rend un hommage appuyé aux supporters français, qui ont suivi les exploits de l’équipe malgré le décalage horaire. Il salue leur engagement, partout en France et au-delà : « Vous êtes restés éveillés tard, parfois jusqu’au petit matin selon le fuseau horaire, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde. Vous vous êtes rassemblés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et au-delà », souligne-t-il.
« D’autres étaient là, à nos côtés, dans les stades, des drapeaux drapés sur les épaules. Des enfants aux yeux brillants, des hommes et des femmes de tous horizons et de toutes générations, unis par la même joie : celle de partager. C’est ça, la force de ce sport. Et vous ne nous avez jamais abandonnés, même dans les moments les plus difficiles, même quand nous le méritions le moins. Cette histoire a été écrite par des millions de mains, pas seulement par les onze sur le terrain, toutes animées par la même passion.
« C’est avant tout la passion, cette même passion qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant vos écrans et dans les tribunes. C’est ce que nous avons vécu ensemble : une histoire incroyable. »
Fierté individuelle et hommage à la collectivité
Mbappé a conclu la compétition en tant que meilleur buteur, avec un total impressionnant de 10 réalisations. Cependant, cette distinction individuelle lui paraît secondaire au regard de l’objectif suprême qui a échappé aux Bleus, éliminés en demi-finale par l’Espagne, future lauréate du tournoi. « Je suis fier d’être sacré meilleur buteur, mais cela aurait été bien mieux si nous avions remporté la coupe également. Peut-être vous devions-nous une meilleure fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l'histoire, on choisit ce qu'on y met, et on y a tout donné. On en est fiers », a-t-il affirmé.
Le capitaine n’a pas non plus oublié ses coéquipiers, rendant un hommage sincère à ceux qui l’ont aidé à atteindre ces statistiques exceptionnelles : « Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d’équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n’aurais jamais pu marquer autant de buts. Ce titre appartient autant à l’équipe qu’à moi. Enfant, je rêvais de disputer une Coupe du monde, au moins une. J’en ai disputé trois, j’en ai remporté une, et cette année, j’ai eu l’honneur d’y participer en tant que capitaine. Je ne l’oublierai jamais. »
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Le football « nous rassemble tous »
Mbappé a tenu à saluer le travail de son mentor Didier Deschamps, qui devrait être remplacé à la tête de l'équipe de France par Zinedine Zidane, ainsi que celui de l'ensemble du staff technique : « J'ai déjà dit ce que j'avais à dire à Didier, il le sait. Merci à lui, mais aussi à tout son staff : kinésithérapeutes, cuisiniers, préparateurs physiques, chauffeurs, toutes ces personnes que personne ne voit jamais et sans lesquelles rien de tout cela ne serait possible. Et merci à tous ceux qui nous ont accueillis aux États-Unis tout au long de ce tournoi. »
En conclusion, Kylian Mbappé a réaffirmé les valeurs simples du football, ce sport qui le passionne depuis son enfance : « Le football, dans son essence, reste un jeu. Un jeu que nous prenons très au sérieux, que nous nous efforçons de maîtriser toute notre vie, mais un jeu quand même, avec ses règles simples qui n’ont pas changé depuis que nous avons commencé à y jouer : un ballon, un but, l’envie de marquer. C’est pourquoi il nous rassemble tous autour d’une même passion. »
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