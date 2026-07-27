« On vous devait une meilleure fin » : Kylian Mbappé adresse une lettre ouverte émouvante aux supporters français après la déception de la Coupe du monde 2026

Dans sa lettre, Kylian Mbappé rend un hommage appuyé aux supporters français, qui ont suivi les exploits de l’équipe malgré le décalage horaire. Il salue leur engagement, partout en France et au-delà : « Vous êtes restés éveillés tard, parfois jusqu’au petit matin selon le fuseau horaire, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde. Vous vous êtes rassemblés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et au-delà », souligne-t-il.

« D’autres étaient là, à nos côtés, dans les stades, des drapeaux drapés sur les épaules. Des enfants aux yeux brillants, des hommes et des femmes de tous horizons et de toutes générations, unis par la même joie : celle de partager. C’est ça, la force de ce sport. Et vous ne nous avez jamais abandonnés, même dans les moments les plus difficiles, même quand nous le méritions le moins. Cette histoire a été écrite par des millions de mains, pas seulement par les onze sur le terrain, toutes animées par la même passion.

« C’est avant tout la passion, cette même passion qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant vos écrans et dans les tribunes. C’est ce que nous avons vécu ensemble : une histoire incroyable. »