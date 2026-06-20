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USMNT column GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« On veut remporter un trophée à la fin de tout ça » : l'équipe nationale américaine adopte « Country Roads » comme bande-son de sa Coupe du monde, et l'enthousiasme collectif de Seattle nourrit la conviction d'un été magique

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Australie
Australie
M. Pochettino
C. Richards

L'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais c'est peut-être le moment où les supporters de Seattle ont entonné en chœur « Country Roads » après la victoire contre l'Australie qui restera dans les mémoires comme celui où la conviction s'est véritablement installée.

SEATTLE – «Country Roads, Take Me Home »

La chanson résonnait à plein volume dans les haut-parleurs, donnant l’impression que tout le pays chantait en chœur. Pourtant, à Seattle – ville peu associée à la campagne – aucun spectateur, ni même les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis, n’avait envie de rentrer. Les joueurs ont effectué plusieurs tours de terrain, savourant chaque minute.

Beaucoup se tournaient vers les tribunes, cherchant le regard de leurs proches qui chantaient avec eux. Certains s’étreignaient, tandis que d’autres soulevaient des membres du staff en signe de célébration. Weston McKennie, comme à son habitude, a pris les devants et mené plusieurs tours de terrain, salué par des milliers de supporters vêtus de rouge, blanc et bleu.

En Coupe du monde, les occasions de savourer pleinement l’instant sont rares. C’était l’un de ces moments, un lien unique entre joueurs, supporters et nation, tous les regards étant braqués sur l’équipe des États-Unis.

Telles étaient les promesses d’une Coupe du monde à domicile. Des images que ces joueurs imaginaient depuis des semaines, et même depuis toujours. Vendredi, après un deuxième succès dans la compétition, ils ont pu les savourer, bercés par « Country Roads ».

La victoire 2-0 de vendredi face à l’Australie ne se résumait pas à un chant ou à une danse ; elle dépassait même la simple notion de gain. Au cœur de ces images restera la foi : en cette équipe, en cet été, en ce sport et, peut-être, en ce pays.

C’était un sentiment de communion, un moment unique pour tous les spectateurs présents, et une page de mémoire collective qui s’écrivait sous leurs yeux.

« Même si je ne suis pas américain, j’étais ému après le match », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino. « Créer un lien avec les gens, c’est ce que nous voulions. »

« Les supporters ont été formidables, a-t-il ajouté. L’accueil chaleureux, la façon dont ils nous soutiennent et dont ils célèbrent la victoire rendent ce moment très émouvant. Les joueurs étaient eux aussi très émus. Il y avait une connexion incroyable et parfaite entre l’énergie des tribunes et celle de l’équipe. »

L’été de l’équipe nationale américaine ne fait que commencer : elle a déjà validé son billet pour les phases à élimination directe dès ses deux premiers matchs, inscrivant ainsi deux pages majeures de l’histoire du football, dont la dernière, peut-être, plus brillante encore que la première.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'ambiance à Seattle

    Avant le coup d’envoi et après le coup de sifflet final, Seattle était en fête. Les rues regorgeaient de maillots de toutes les époques. On voyait, en tournant simplement la tête, un modèle vintage en jean de 1994 côtoyer une version moderne à rayures rouges et blanches. Clint Dempsey, figure emblématique de la ville, était largement représenté, tout comme DeAndre Yedlin, dont le nom ornait de nombreux maillots des années 2010. Une banderole accrochée à une fenêtre surplombant le stade proclamait même « USA Roldan », hommage à un autre héros local.

    Ces images ne sont que quelques instantanés : des milliers de personnes couvraient l’ensemble du centre-ville vendredi. Des familles et des groupes de supporters se sont réunis, arrosant l’attente de Bloody Marys avant le coup d’envoi matinal. Les fans australiens, désireux de jouer leur rôle, sont arrivés avec des kangourous gonflables et une énergie communicative. Ils ont même convaincu leurs nouveaux amis américains de partager un ou deux « shoey », pour le plus grand plaisir de la foule massée autour du stade.

    Dans un rayon d’un mile, les rues étaient fermées à la circulation ; la musique résonnait à plein volume et la fête battait son plein. Avant le coup d’envoi, on célébrait l’instant présent ; après le match, on célébrait la victoire.

    Les caméras de FOX ont capté quelques images de cette ferveur, sans pouvoir tout embrasser. Le vacarme régnait autour d’un stade habitué aux grands rendez-vous du football américain, mais moins souvent au service de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), laquelle avait déserté ces lieux depuis trop longtemps en raison de la préférence locale pour les terrains en gazon synthétique.

    Vendredi, le stade – pas encore rebaptisé Lumen Field – est devenu le théâtre d’un moment historique pour l’équipe nationale américaine. Dès les premiers instants, alors que les hélicoptères tournoyaient au-dessus du stade et que les supporters achevaient l’hymne national, l’ambiance a atteint son premier paroxysme.

    « Voir les hélicoptères passer au-dessus de nos têtes est vraiment exceptionnel », déclare Folarin Balogun. « Cela nous apporte, même si nous n’en avons pas vraiment besoin, ce petit coup de pouce supplémentaire avant de rentrer sur la pelouse pour tout donner et nous déchaîner. »

    Balogun et ses coéquipiers ont ensuite offert au public de véritables raisons de se déchaîner. Chacun des deux buts de l’équipe nationale américaine a fait trembler les tribunes : l’un inscrit par l’Australien Cameron Burgess, l’autre d’une tête d’Alex Freeman. Le niveau sonore a connu des pics et des creux, mais des pics d’une intensité exceptionnelle et des creux à peine perceptibles. Une énergie constante a parcouru le stade pour atteindre son apogée au coup de sifflet final.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une nouvelle bande originale ?

    Pour l’instant, l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas de chanson officielle. Pourtant, la tradition est vivante ailleurs : les rassemblements argentins éclatent immanquablement en « Muchachos », la France entonne son hymne dédié à la Coupe du monde 2018, les supporters anglais se rallient dès qu’Oasis retentit et l’Écosse adopte chaque refrain entraînant lors de sa « prise de contrôle non hostile » de Boston.

    Et si « Country Roads » devenait l’hymne de la sélection américaine, voire le tube de l’été ?

    « C’est simplement une question de fierté nationale », déclare le défenseur Auston Trusty. « Je pense que “Country Roads” est une chanson très américaine. L’entendre dans le stade, tout le monde chantant en chœur ? Si vous êtes américain, vous connaissez probablement cette chanson. Tout le monde chante et célèbre la victoire, et vous souriez, heureux aux côtés de vos coéquipiers.

    « C’est un rêve qui devient réalité, un sentiment indescriptible. »

    Les supporters ont aussi poussé d’autres titres, comme « Livin’ on a Prayer » de Bon Jovi ou l’incontournable « Free Bird ». Pourtant, l’interprétation de « Country Roads » a duré plusieurs minutes et a marqué les esprits. Plusieurs joueurs l’ont souligné.

    « Ce sont mes frères », a déclaré Chris Richards. « Je pense que nous savons tous qu’être Américain, c’est connaître “Country Roads”, alors nous la chantions tous ensemble. C’était génial, encore une fois, d’entendre toute la foule chanter ; les supporters savent qu’ils ont été notre douzième homme jusqu’à présent dans ce tournoi. Si nous avons besoin de ce petit plus, ils sont toujours là pour nous, donc ça a été incroyable. »

    À Seattle et sur les réseaux sociaux, le constat est le même : la confiance grandit. Les joueurs de l’USMNT le sentent aussi.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une conviction de plus en plus répandue

    Interrogé à plusieurs reprises sur les chances de l’équipe nationale américaine de remporter la Coupe du monde, Pochettino a chaque fois répondu avec la même conviction : « Bien sûr. Si vous n’y croyez pas, cela ne sert à rien. On est en Amérique, et l’Amérique, plus que tout autre pays, refuse de se contenter de la deuxième place. »

    Ces dernières semaines, ses joueurs ont fait leur cette ambition : pour eux, le triomphe est possible. Pourtant, aucun fait historique ne soutient cette ambition : les États-Unis n’ont jamais franchi le cap des quarts de finale. Leurs succès successifs contre le Paraguay et l’Australie, deux sélections loin de l’élite, constituent certes une première depuis 96 ans, mais ils ne constituent pas un gage de triomphe final.

    Mais ce passé importe peu à leurs yeux.

    Vendredi, Zlatan Ibrahimović, l’une des personnalités les plus charismatiques du football mondial, s’est exprimé sur FOX pour affirmer sa foi en l’équipe américaine. Selon lui, la clé, c’est certes le jeu, mais aussi l’impact psychologique des chants et des buts.

    « Si vous n’y croyiez pas avant, je le répète : commencez à y croire, a lancé Ibrahimović. Ils ont tout le pays derrière eux, et avec un tel soutien, il est difficile de les battre. »

    Richards partage cet avis.

    « À chaque match, nous voulons gagner », a-t-il déclaré. « Il n’est pas absurde d’affirmer que nous visons le titre. Bien sûr, il nous reste encore de nombreux matches à disputer, et nous les abordons les uns après les autres. Mais notre objectif est de soulever le trophée à la fin de cette aventure. »

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    Les prochaines étapes

    Depuis vendredi, le parcours vers le trophée s’est clarifié. Les États-Unis ont officiellement terminé en tête de leur groupe, ce qui rend le match de jeudi contre la Turquie quasiment anecdotique. Pochettino peut donc, s’il le souhaite, préserver les joueurs menacés par un carton jaune, ainsi que la star Christian Pulisic, toujours en convalescence.

    Les joueurs américains envisagent déjà un parcours prolongé, et les supporters commencent à y croire.

    Si la série se poursuit sur sa lancée, d’autres soirs comme celui de vendredi sont à prévoir. Après la victoire contre le Paraguay, on parlait d’exploit isolé ; en dominant l’Australie, les États-Unis ont transformé l’exploit en tendance. Comme le rappelle un vieil adage, deux succès, c’est une coïncidence ; trois, c’est une dynamique. Reste à savoir comment la sélection américaine peut maintenir cette courbe ascendante.

    « Au fond, on est là pour soi, pour l’équipe, mais aussi pour changer la donne aux États-Unis, modifier la perception du soccer, la perception du football en Amérique », a déclaré Trusty. « On entend cette ambiance et on ressent toute l’énergie du match. Je pense que pour ceux qui sont déjà fans de ce sport, mais aussi pour ceux qui deviennent fans en nous regardant jouer et en découvrant toute cette ambiance à la Coupe du monde, c’est ça qui compte. »

    Le prochain défi se profile, le prochain tournant d’un été qui en a déjà connu deux. Et si de nouvelles étapes sont franchies et de nouveaux souvenirs créés, on peut déjà imaginer à quoi ils ressembleront.

    « Ramenez-moi chez moi, routes de campagne. »

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