SEATTLE – «Country Roads, Take Me Home »

La chanson résonnait à plein volume dans les haut-parleurs, donnant l’impression que tout le pays chantait en chœur. Pourtant, à Seattle – ville peu associée à la campagne – aucun spectateur, ni même les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis, n’avait envie de rentrer. Les joueurs ont effectué plusieurs tours de terrain, savourant chaque minute.

Beaucoup se tournaient vers les tribunes, cherchant le regard de leurs proches qui chantaient avec eux. Certains s’étreignaient, tandis que d’autres soulevaient des membres du staff en signe de célébration. Weston McKennie, comme à son habitude, a pris les devants et mené plusieurs tours de terrain, salué par des milliers de supporters vêtus de rouge, blanc et bleu.

En Coupe du monde, les occasions de savourer pleinement l’instant sont rares. C’était l’un de ces moments, un lien unique entre joueurs, supporters et nation, tous les regards étant braqués sur l’équipe des États-Unis.

Telles étaient les promesses d’une Coupe du monde à domicile. Des images que ces joueurs imaginaient depuis des semaines, et même depuis toujours. Vendredi, après un deuxième succès dans la compétition, ils ont pu les savourer, bercés par « Country Roads ».

La victoire 2-0 de vendredi face à l’Australie ne se résumait pas à un chant ou à une danse ; elle dépassait même la simple notion de gain. Au cœur de ces images restera la foi : en cette équipe, en cet été, en ce sport et, peut-être, en ce pays.

C’était un sentiment de communion, un moment unique pour tous les spectateurs présents, et une page de mémoire collective qui s’écrivait sous leurs yeux.

« Même si je ne suis pas américain, j’étais ému après le match », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino. « Créer un lien avec les gens, c’est ce que nous voulions. »

« Les supporters ont été formidables, a-t-il ajouté. L’accueil chaleureux, la façon dont ils nous soutiennent et dont ils célèbrent la victoire rendent ce moment très émouvant. Les joueurs étaient eux aussi très émus. Il y avait une connexion incroyable et parfaite entre l’énergie des tribunes et celle de l’équipe. »

L’été de l’équipe nationale américaine ne fait que commencer : elle a déjà validé son billet pour les phases à élimination directe dès ses deux premiers matchs, inscrivant ainsi deux pages majeures de l’histoire du football, dont la dernière, peut-être, plus brillante encore que la première.