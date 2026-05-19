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« On veut ramener des trophées à la maison ! » : Martin Ødegaard a fait une promesse pleine de ferveur. Arsenal n’est plus qu’à un pas du titre de Premier League après sa victoire étriquée contre Burnley
Les Gunners se rapprochent de la gloire
L'équipe de Mikel Arteta a franchi une nouvelle étape décisive vers le titre de Premier League en s'imposant 1-0 au terme d'un match âprement disputé contre Burnley, déjà relégué, à l'Emirates Stadium. Kai Havertz a fait la différence à la 37e minute en marquant de la tête sur un corner typique de Bukayo Saka, après que Leandro Trossard eut touché le poteau. Grâce à ce succès précieux, le club londonien compte désormais cinq points d’avance en tête du classement et met la pression sur son poursuivant, Manchester City, qui se rendra à Bournemouth en milieu de semaine.
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Odegaard fait une promesse solennelle
Au micro de l’Emirates Stadium, lors du tour d’honneur suivant la rencontre, Odegaard a exprimé sa fierté et réaffirmé son double objectif : soulever deux trophées. Alors que le club aborde la dernière ligne droite en championnat et la finale de la Ligue des champions, le capitaine a déclaré : « Je suis vraiment fier. La saison a été incroyable jusqu’ici. Il nous reste un match important, puis la finale de la Ligue des champions, et nous voulons ramener les trophées à la maison. Je peux vous promettre à tous que nous donnerons tout ce que nous avons, que nous irons jusqu'au bout et qu'avec votre soutien, nous serons prêts. »
Arteta salue le nouvel élan de son équipe
Cette victoire couronne une évolution remarquable sous la direction d’Arteta, qui a transformé l’Emirates en une véritable forteresse, avec 32 matches sans encaisser le moindre but toutes compétitions confondues cette saison.
Revenant sur l’incroyable parcours du club et remerciant les supporters pour leur soutien bruyant, l’entraîneur a déclaré : « C’est une joie absolue d’être témoin de la transformation et de la contribution de chacun d’entre vous pour faire de cet endroit le plus beau lieu où profiter et disputer nos matchs de football.
C’est l’âme de ce club. À chaque entrée dans ce stade, vous avez la responsabilité de préserver ces valeurs, car cela change tout pour nous et pour les joueurs. »
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Le doublé est à portée de main
Arsenal sera officiellement sacré champion de Premier League si Manchester City laisse filer des points face à Bournemouth, mais son destin en championnat reste quoi qu’il arrive entre ses mains. Arteta doit donc préparer son groupe pour le déplacement de dimanche à Selhurst Park, où une victoire contre Crystal Palace lors de la dernière journée leur assurerait le titre. Au-delà de cette finale domestique, un doublé historique est à portée de main, une finale de Ligue des champions très attendue contre le Paris Saint-Germain les attendant à Budapest le 30 mai.