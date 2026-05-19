Cette victoire couronne une évolution remarquable sous la direction d’Arteta, qui a transformé l’Emirates en une véritable forteresse, avec 32 matches sans encaisser le moindre but toutes compétitions confondues cette saison.

Revenant sur l’incroyable parcours du club et remerciant les supporters pour leur soutien bruyant, l’entraîneur a déclaré : « C’est une joie absolue d’être témoin de la transformation et de la contribution de chacun d’entre vous pour faire de cet endroit le plus beau lieu où profiter et disputer nos matchs de football.

C’est l’âme de ce club. À chaque entrée dans ce stade, vous avez la responsabilité de préserver ces valeurs, car cela change tout pour nous et pour les joueurs. »