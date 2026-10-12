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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

« On verra » : le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, n’exclut pas un futur transfert d’Erling Haaland, star de Manchester City

Mercato
E. Haaland
H. Kane
Bayern Munich
Bundesliga
Manchester City
Premier League

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, n’a pas écarté la possibilité de recruter Erling Haaland, qui évolue à Manchester City, à l’avenir. Tout en assurant que le champion d’Allemagne dispose pour l’heure d’une puissance offensive suffisante, le dirigeant du club bavarois a reconnu que la situation pourrait évoluer à mesure que les projets concernant la succession de Harry Kane commencent à se dessiner.

  • Un géant allemand suit la piste d’un potentiel successeur

    Hainer n’a pas exclu un futur transfert de Haaland si les besoins offensifs du Bayern évoluent dans les années à venir. Les spéculations autour de l’attaquant se sont intensifiées après qu’une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de graves infractions financières et d’un défaut de coopération avec la Premier League entre 2009-10 et 2017-18, faisant planer la menace d’une rétrogradation. Les dirigeants du Bayern estiment que le prolifique Norvégien serait un successeur idéal, de classe mondiale, pour mener leur attaque.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    Les dirigeants du Bayern Munich font confiance à leur arsenal offensif actuel

    Évoquant la possibilité d’une rétrogradation de City, l’homme de 72 ans a souligné sa satisfaction quant à la puissance offensive dont dispose actuellement Vincent Kompany. S’exprimant auprès de BILD, le président a salué une attaque qui continue de briller au plus haut niveau : « Avec Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz et les autres, nous avons une ligne d’attaque exceptionnelle. Nous avons marqué plus de 120 buts la saison dernière. Je pense donc que nous sommes très bien armés en attaque. »

  • « On verra »

    Sans être pressé de se tourner vers le marché des transferts, Hainer a adopté un ton sensiblement différent lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de recruter l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pour succéder un jour à Kane. Poursuivant son entretien avec BILD, le dirigeant du club a clairement indiqué que rien n’était exclu : « Quand nous parlerons de l’avenir dans quelques années, la situation sera différente, et nous verrons. »

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  • Manchester City v Bayern Muenchen - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Un buteur prolifique navigue dans un contexte de certitude contractuelle

    Haaland est officiellement lié à l’Etihad Stadium jusqu’en juin 2034 après s’être engagé sur le long terme avec le club. L’attaquant prolifique est en pleine forme, avec déjà huit buts en huit apparitions depuis le début de la saison. Toutefois, les répercussions considérables du verdict déclarant City coupable, conjuguées à l’expiration du contrat de Kane en 2027, entretiendront les spéculations autour d’un transfert chez le géant allemand.

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