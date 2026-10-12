« On verra »

Sans être pressé de se tourner vers le marché des transferts, Hainer a adopté un ton sensiblement différent lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de recruter l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pour succéder un jour à Kane. Poursuivant son entretien avec BILD, le dirigeant du club a clairement indiqué que rien n’était exclu : « Quand nous parlerons de l’avenir dans quelques années, la situation sera différente, et nous verrons. »