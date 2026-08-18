Kane a redéfini ce que signifie être un buteur prolifique pendant son passage sensationnel en Allemagne. À 33 ans, il a été la star incontestée de la Bundesliga, bouclant la saison de championnat avec 36 buts et cinq passes décisives en seulement 31 apparitions. Ce total de buts fait partie des performances de Kane avec le Bayern durant la saison 2025-2026. Au total, il a inscrit 61 buts en 51 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.

La disette de trophées de Kane a pris fin lorsque le Bayern a remporté la Bundesliga l’an dernier, et ce triomphe a ouvert la voie à d’autres succès. Un autre titre de Bundesliga a suivi cette saison, avec la DFB-Pokal et la Supercoupe d’Allemagne. Si l’Angleterre n’a pas mis fin à sa disette de trophées lors de la Coupe du monde, son capitaine a inscrit six buts et dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l’Angleterre dans le tournoi, ce qui lui a permis de rester en course pour le Ballon d’Or.