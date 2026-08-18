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« On verra ce qui se passera » : Harry Kane évoque ses chances pour le Ballon d'Or 2026 après une saison époustouflante avec le Bayern Munich
La saison record de Kane au Bayern Munich
Kane a redéfini ce que signifie être un buteur prolifique pendant son passage sensationnel en Allemagne. À 33 ans, il a été la star incontestée de la Bundesliga, bouclant la saison de championnat avec 36 buts et cinq passes décisives en seulement 31 apparitions. Ce total de buts fait partie des performances de Kane avec le Bayern durant la saison 2025-2026. Au total, il a inscrit 61 buts en 51 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.
La disette de trophées de Kane a pris fin lorsque le Bayern a remporté la Bundesliga l’an dernier, et ce triomphe a ouvert la voie à d’autres succès. Un autre titre de Bundesliga a suivi cette saison, avec la DFB-Pokal et la Supercoupe d’Allemagne. Si l’Angleterre n’a pas mis fin à sa disette de trophées lors de la Coupe du monde, son capitaine a inscrit six buts et dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l’Angleterre dans le tournoi, ce qui lui a permis de rester en course pour le Ballon d’Or.
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Reste concentré sur la performance
Kane s’est exprimé publiquement sur ses chances de remporter le Ballon d’Or, affirmant que l’issue échappait à son contrôle malgré ce qu’il a décrit comme une saison de performances constantes et de très haut niveau. Kane a reconnu l’importance de cette récompense, tout en se gardant de faire la moindre prédiction audacieuse quant à son issue.
« Encore une fois, je suis extrêmement fier de la saison que j’ai réalisée l’an dernier. Je pense que le Ballon d’Or, c’est ce qu’il y a de plus grand sur le plan individuel. Je sais que j’ai réalisé une grande saison la saison dernière, mais comme toujours, comme je l’ai déjà dit, l’objectif est cette nouvelle saison », a déclaré Kane.
« Le Ballon d’Or n’est pas entre mes mains. J’ai fait ce que je pouvais faire en termes de performances. Maintenant, cela dépend des votes, des autres et des médias. Des choses que je ne peux pas contrôler. On verra ce qui se passera. Évidemment, ce serait incroyable si cela arrivait, mais au final, il reste encore deux ou trois mois avant que ce soit décidé. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense en priorité en ce moment. »
Matthäus affiche publiquement son soutien
Icône du football allemand, Lothar Matthäus a apporté un soutien total à Kane, affirmant que l’attaquant du Bayern mérite le Ballon d’Or plus que n’importe quel autre joueur en lice cette année. Âgé de 65 ans, il a mis en avant la contribution de Kane à la domination nationale du Bayern ainsi que le niveau qu’il a maintenu tout au long de la saison, sans le moindre passage à vide.
« Pour moi, Harry Kane est le principal candidat au Ballon d’Or. Je regarde l’année entière, pas seulement un match ou une Coupe du monde. Plusieurs joueurs ont remporté le championnat d’Espagne avec Barcelone puis sont devenus champions du monde avec l’Espagne, mais y a-t-il eu un joueur qui se détachait nettement de tous les autres ? Dans le cas de Lamine Yamal, je dirais que non », a déclaré Matthäus.
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L’obstacle d’un trophée international
Cependant, le milieu de terrain légendaire s'est aussi montré honnête au sujet des obstacles se dressant sur la route de Kane après la conclusion des campagnes européenne et mondiale. L'Angleterre a été éliminée par l'Argentine en demi-finales de la Coupe du monde, l'Argentine terminant ensuite finaliste. Pendant ce temps, en Ligue des champions, le parcours du Bayern s'est arrêté en demi-finales après une défaite contre le Paris Saint-Germain, qui a ensuite été sacré champion.
« Le fait qu'il ait manqué la finale à la fois en Coupe du monde et en Ligue des champions est le seul inconvénient », a nooté Matthäus.
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