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« On verra bien ! » : Ruben Dias doute que la Coupe du monde 2026 marque la « dernière danse » des légendes du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luka Modric
Une source de motivation supplémentaire pour le Portugal
À l’aube de la Coupe du monde, l’international portugais a commenté l’idée de plus en plus répandue selon laquelle la compétition estivale marquerait la dernière grande scène internationale de plusieurs stars qui ont marqué leur époque. Interrogé par le journal portugais A Bola, le défenseur central a reconnu que ce tournoi pourrait être le chant du cygne de l’Argentin Messi, du Croate Modric et de son propre capitaine, Ronaldo. La Coupe du monde reste en effet le seul grand titre qui manque encore à l’immense palmarès de l’attaquant. Écartant d’un simple « On verra bien… » l’idée d’un départ imminent de ces stars de la scène internationale, Dias a expliqué ce que représenterait la conquête de ce trophée tant convoité : « C’est un facteur de motivation supplémentaire », a-t-il déclaré à propos de cette quête historique.
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Une victoire à mettre au crédit de Ronaldo
Pour une nation qui produit sans cesse des talents de premier plan, remporter le trophée le plus prestigieux du football reste l’ambition ultime. Dias insiste sur le fait que l’équipe ne se sent pas accablée par les attentes qui pèsent sur elle pour offrir ce trophée à son attaquant emblématique. Au contraire, elle considère cela comme une mission collective visant à détrôner Messi et l’Argentine. Décrivant l’état d’esprit du groupe, le défenseur a déclaré : « Ce serait un plaisir pour nous tous de lui offrir ce moment, à nous-mêmes, à tout le Portugal et à nos familles. Ce n’est pas une pression supplémentaire, mais plutôt un désir encore plus fort de participer à la Coupe du monde et d’y aller pour gagner. »
L'héritage du trio légendaire
La scène internationale accueille à nouveau trois figures emblématiques totalisant pas moins de 14 Ballons d’Or. Star de l’Inter Miami, Messi détient le record avec huit trophées, enrichis d’un sacre mondial en 2022, de deux Copa América et de quatre Ligue des champions de l’UEFA. L’attaquant d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, totalise cinq Ballons d’Or et peut se prévaloir de cinq victoires en Ligue des champions, ainsi que d’un Euro 2016 remporté avec le Portugal et de titres nationaux en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Arabie saoudite. Enfin, Luka Modric, aujourd’hui à Milan, a mis fin à leur hégémonie en 2018 pour conquérir son premier Ballon d’Or, venant couronner six succès en Ligue des champions acquis sous le maillot madrilène.
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Les rencontres de la phase de groupes se profilent.
Ces trois équipes chevronnées s’apprêtent à aborder une phase de groupes exigeante, qui débutera le 17 juin. L’Argentine, tenante du titre, affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. La Croatie de Modric se mesurera à l’Angleterre, au Panama et au Ghana. De son côté, le Portugal entamera son parcours contre la République démocratique du Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan le 23 juin et la Colombie le 27 juin. Pour conserver intacts leurs ambitions de sacre, les cadors devront d’abord négocier avec succès ces premiers rendez-vous.