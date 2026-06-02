« On verra bien ! » : Ruben Dias doute que la Coupe du monde 2026 marque la « dernière danse » des légendes du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luka Modric

Pour une nation qui produit sans cesse des talents de premier plan, remporter le trophée le plus prestigieux du football reste l’ambition ultime. Dias insiste sur le fait que l’équipe ne se sent pas accablée par les attentes qui pèsent sur elle pour offrir ce trophée à son attaquant emblématique. Au contraire, elle considère cela comme une mission collective visant à détrôner Messi et l’Argentine. Décrivant l’état d’esprit du groupe, le défenseur a déclaré : « Ce serait un plaisir pour nous tous de lui offrir ce moment, à nous-mêmes, à tout le Portugal et à nos familles. Ce n’est pas une pression supplémentaire, mais plutôt un désir encore plus fort de participer à la Coupe du monde et d’y aller pour gagner. »