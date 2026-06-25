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« On verra bien » : Jürgen Klopp laisse entendre qu’il pourrait revenir sur un banc de touche, tout en évitant soigneusement de commenter les spéculations autour du poste au Real Madrid
Klopp élude les rumeurs concernant le Bernabéu
Figure emblématique du football mondial, ce manager légendaire reste très courtisé malgré son retrait progressif des bancs de touche. Interrogé par le quotidien italien *Gazzetta dello Sport*, le technicien de 59 ans a été questionné sur une éventuelle arrivée au Bernabéu au cours de sa carrière. Mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a répondu avec son charme habituel, déviant habilement la question pour préserver le mystère autour de son parcours professionnel.
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L'Allemagne garde l'option ouverte
Interrogé sur ce poste prestigieux en Espagne, Klopp a immédiatement coupé court à la série de questions. L’Allemand a répondu : « Si je réponds maintenant, tout ce que j’ai dit jusqu’ici s’effacera. Il y a José, ça me va. Donc, pas de commentaire. »
Interrogé sur un éventuel retour à la direction d’un club, il a simplement conclu : « Je m’entraîne tous les jours, à la salle de sport… Blague à part, on verra bien. »
Klopp reste à la tête des opérations de Red Bull
Klopp occupe officiellement, depuis janvier 2025, le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, une fonction stratégique qui englobe plusieurs clubs. Dans le cadre d’un contrat lucratif courant jusqu’en 2029, il fournit une vision stratégique à long terme, des conseils en recrutement et un accompagnement pédagogique à des formations telles que le RB Leipzig et le Red Bull Salzbourg. Ce rôle administratif intervient après une carrière d’entraîneur historique : deux titres consécutifs en Bundesliga avec Dortmund, ainsi que la gloire en Ligue des champions et en Premier League à Anfield.
- AFP
L’ère Mourinho redessine le paysage du football
En nommant José Mourinho jusqu’en juin 2029, le Real Madrid a officiellement comblé son poste de manager. Le technicien portugais succédera à Álvaro Arbeloa le 13 juillet, mettant fin à une période de plusieurs saisons sans titre au Bernabéu.
En conséquence, Jürgen Klopp semble désormais libre de se consacrer pleinement à ses multiples responsabilités au sein de Red Bull, tandis que le monde du football attend patiemment sa prochaine grande décision.