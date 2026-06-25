Interrogé sur ce poste prestigieux en Espagne, Klopp a immédiatement coupé court à la série de questions. L’Allemand a répondu : « Si je réponds maintenant, tout ce que j’ai dit jusqu’ici s’effacera. Il y a José, ça me va. Donc, pas de commentaire. »

Interrogé sur un éventuel retour à la direction d’un club, il a simplement conclu : « Je m’entraîne tous les jours, à la salle de sport… Blague à part, on verra bien. »