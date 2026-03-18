« On verra bien » : Enzo Fernández laisse entendre qu'il pourrait quitter Chelsea après l'élimination de son équipe de la Ligue des champions suite à la déroute face au PSG

Interrogé par ESPN Argentina au lendemain de la défaite, le vainqueur de la Coupe du monde a été directement questionné sur ses projets à l'ouest de Londres. « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra », a déclaré Fernandez. C'est la première fois que le milieu de terrain se montre aussi indécis en public, d'autant plus que le PSG suivrait de près sa situation en vue d'un éventuel transfert cet été.

Si la campagne en Ligue des champions s'est soldée par une déception, Fernandez a personnellement connu une saison productive sur le plan statistique, avec 12 buts et six passes décisives en 45 apparitions. Le mois dernier encore, le milieu de terrain exprimait sa fierté d'avoir passé du temps à Stamford Bridge, déclarant : « La vérité, c'est que je suis vraiment fier de mes trois années ici. Parce que je suis arrivé à un moment très difficile pour le club, avec de nombreux changements et des entraîneurs qui allaient et venaient, mais je suis content de la façon dont les choses se passent. »