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« On verra bien » : Enzo Fernández laisse entendre qu'il pourrait quitter Chelsea après l'élimination de son équipe de la Ligue des champions suite à la déroute face au PSG
Les rêves européens des Blues s'envolent
Les rêves européens de Chelsea pour cette saison se sont envolés à Stamford Bridge, où les Blues se sont inclinés 3-0 face au PSG, subissant ainsi une élimination douloureuse sur un score cumulé de 8-2. Dès le coup de sifflet final, les discussions ont rapidement dévié du terrain vers l'avenir de l'une des recrues les plus chères du club. Interrogé sur son engagement à long terme envers le projet des Blues, Fernandez a donné une réponse énigmatique qui mettra l'élite européenne en état d'alerte.
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Enzo lâche une bombe sur l'avenir
Interrogé par ESPN Argentina au lendemain de la défaite, le vainqueur de la Coupe du monde a été directement questionné sur ses projets à l'ouest de Londres. « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra », a déclaré Fernandez. C'est la première fois que le milieu de terrain se montre aussi indécis en public, d'autant plus que le PSG suivrait de près sa situation en vue d'un éventuel transfert cet été.
Si la campagne en Ligue des champions s'est soldée par une déception, Fernandez a personnellement connu une saison productive sur le plan statistique, avec 12 buts et six passes décisives en 45 apparitions. Le mois dernier encore, le milieu de terrain exprimait sa fierté d'avoir passé du temps à Stamford Bridge, déclarant : « La vérité, c'est que je suis vraiment fier de mes trois années ici. Parce que je suis arrivé à un moment très difficile pour le club, avec de nombreux changements et des entraîneurs qui allaient et venaient, mais je suis content de la façon dont les choses se passent. »
Rosenior réagit aux rumeurs concernant son départ
Face à la perspective de perdre son joueur vedette, Rosenior a tenté de minimiser l'importance des déclarations d'après-match de Fernandez. Interrogé par les journalistes, il a admis ne pas avoir encore pris connaissance des dernières déclarations du joueur.
« Tout d'abord, je n'ai pas vu ça », a déclaré Rosenior, selon Football London. « Il m'est difficile de m'exprimer sur des spéculations après un match et je dois me concentrer pour l'instant sur l'essentiel, à savoir faire en sorte que nous obtenions un résultat contre Everton samedi. » La priorité du manager reste de terminer parmi les quatre premiers afin d'éviter au club une nouvelle année loin des grandes compétitions européennes.
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Un moment décisif de la saison
Chelsea aborde désormais une série de matchs décisifs en championnat qui pourrait bien déterminer la composition de son effectif pour la saison prochaine. Si les Blues ne parviennent pas à se hisser dans le top 4 de la Premier League et à décrocher une place en compétitions européennes de haut niveau, l'attitude évasive de Fernandez pourrait rapidement se transformer en un départ définitif. Alors que la priorité immédiate est de remporter la FA Cup et de bien négocier les huit derniers matchs de championnat, la menace imminente d'un départ très médiatisé cet été jette une ombre pesante sur Stamford Bridge.
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