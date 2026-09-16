Le défenseur de Millwall Caleb Taylor a déclaré que son équipe allait répondre présent face à West Ham United lors du derby de samedi midi à The Den. S’exprimant dans le podcast EFL 72+ de la BBC, le joueur de 23 ans a révélé que tout l’effectif attend ce rendez-vous avec impatience depuis la publication du calendrier.

Cette rencontre sera le premier Dockers Derby depuis février 2012.

West Ham aborde ce match en tête de l’EFL Championship après quatre victoires consécutives, tandis que Millwall, 11e, compte quatre points de retard.