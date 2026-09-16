Sebastian Frej
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« On va leur en faire voir ! » L’inoxydable Taylor promet un chaudron de haine pour West Ham à The Den
Taylor lance un appel à la mobilisation avant le derby des Dockers
Le défenseur de Millwall Caleb Taylor a déclaré que son équipe allait répondre présent face à West Ham United lors du derby de samedi midi à The Den. S’exprimant dans le podcast EFL 72+ de la BBC, le joueur de 23 ans a révélé que tout l’effectif attend ce rendez-vous avec impatience depuis la publication du calendrier.
Cette rencontre sera le premier Dockers Derby depuis février 2012.
West Ham aborde ce match en tête de l’EFL Championship après quatre victoires consécutives, tandis que Millwall, 11e, compte quatre points de retard.
- Getty Images Sport
Le défenseur omniprésent s’attend à une ambiance bouillante à domicile
Taylor, qui est le seul joueur de Millwall à avoir disputé chaque minute de leurs sept matches de championnat malgré l’utilisation de 24 joueurs par Alex Neil en raison d’une crise des blessures, s’attend à un environnement hostile à domicile. Il reste convaincu que l’effectif peut obtenir un résultat face à ses rivaux aux gros moyens financiers.
Le défenseur a promis que Millwall laissera tout ce qu’il a sur le terrain.
« J’ai hâte, a déclaré Taylor dans le podcast EFL 72+ de la BBC. Vous savez à quoi ressemble The Den, l’ambiance y est vraiment excellente. Samedi, nous essaierons d’être solides, ils ont de bons joueurs, descendent de Premier League, ils bénéficient d’un énorme soutien financier. On fera en sorte que ce soit un bon match et on leur donnera vraiment du fil à retordre. Ce sera vraiment intimidant. »
Le duo défensif vise la stabilité face à l’attaque de West Ham United
Millwall a entamé la saison avec deux clean sheets consécutifs, mais a encaissé 13 buts lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Taylor vise à rétablir la solidité défensive aux côtés de son partenaire dans l’axe Jake Cooper, alors qu’ils se préparent à affronter une attaque de West Ham qui a inscrit 16 buts lors de ses quatre derniers matches.
Il a reconnu que les buts récemment encaissés étaient inhabituels pour cette ligne défensive.
Le duo se concentre sur la manière de museler la puissance offensive de West Ham afin de prendre le contrôle du match dès le début.
- Newscom World
Les Lions se relèvent après la désillusion des barrages
Taylor a attribué à l’entraîneur Alex Neil le mérite d’avoir aidé l’effectif à surmonter son chagrin après la demi-finale des barrages perdue contre Hull City à la fin de la saison dernière. L’approche psychologique de Neil a permis de recentrer avec succès l’état d’esprit de l’équipe sur la quête de la montée au cours de cette saison.
Millwall espère canaliser cette résilience mentale pour décrocher une victoire de référence contre son grand rival.
Un résultat positif à domicile lancerait une dynamique pour les Lions dans leur remontée au classement du Championship.
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