Avec Filip Pavic et Erblin Osmani, l'entraîneur Vincent Kompany a récemment permis à deux jeunes talents de 16 ans de faire leurs débuts professionnels au FC Bayern. À l'Union Berlin, c'est désormais un jeune de 15 ans qui se fait remarquer ; selon des informations concordantes du Bild et du tz, le club munichois aurait tenté en vain de le recruter cet été : Linus Güther.
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On va le comparer à Jamal Musiala ! Un jeune de 15 ans aurait refusé l'offre du FC Bayern et rejoint désormais l'équipe première d'un club rival de Bundesliga
L'ailier gauche est issu du centre de formation de l'Energie Cottbus ; à l'époque, il envisageait la prochaine étape de sa carrière. Le FC Bayern et le Borussia Dortmund se seraient livrés à une surenchère, avant que l'Union Berlin ne remporte le marché, à la grande surprise générale.
Tom Lohmann, responsable du recrutement des jeunes talents à l'Union, aurait joué un rôle déterminant dans ce transfert, puisqu'il entretient de bons contacts avec Güther depuis que celui-ci a 12 ans. À l'époque, il jouait encore pour le Spremberger SV, sa ville natale se trouvant à environ une heure et demie de route au sud-est de Berlin.
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Linus Güther s'entraîne avec les professionnels depuis le début de la semaine
Depuis son arrivée à l'Union, Güther a connu une progression impressionnante. Après des performances convaincantes avec les U17, il a été promu en équipe U19. Depuis le début de la semaine, il s'entraîne avec les professionnels. Afin de s'intégrer dans l'équipe de l'entraîneur Steffen Baumgart, Güther a renoncé à participer aux prochains matchs internationaux des U16 contre l'Italie. Lors de ses neuf apparitions avec les U16, il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives.
Güther est considéré comme le plus grand talent allemand de la génération 2010. En raison de son intelligence de jeu, de ses qualités de dribbleur et de son instinct de buteur, il est déjà comparé en interne à Jamal Musiala au sein de l'Union, selon le journal Bild. Lutz Munack, directeur du centre de formation, déclare : « Grâce à ses atouts exceptionnels en un contre un offensif et à son sens du jeu, il est capable de créer des moments exceptionnels sur le terrain. »
Le 8 avril, Güther fêtera son 16e anniversaire. À partir de cette date, il devrait théoriquement pouvoir jouer en Bundesliga ; sa première occasion de jouer serait donc le match à l'extérieur contre le 1. FC Heidenheim le 11 avril. Il ne pourra toutefois pas devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga : ce record est détenu par Youssoufa Moukoko, qui a fait ses débuts avec le Borussia Dortmund en 2020, le lendemain de son 16e anniversaire.