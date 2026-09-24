AFP
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« On va juste le couper en deux ! » - Ousmane Dembélé propose une solution hilarante au défi Ballon d'Or de son coéquipier au PSG Khvicha Kvaratskhelia
L’approche collective du PSG en matière de récompenses
Le PSG a décidé d’adopter une approche très collective à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Le club de la capitale française refuse de choisir entre ses deux candidats les plus en vue pour cette prestigieuse récompense.
Au lieu de créer une rivalité en interne, le PSG soutient fièrement Kvaratskhelia et Dembele pour la récompense individuelle suprême. Le duo offensif a même participé à des interviews communes, profitant de l’exposition médiatique pour s’échanger en permanence des compliments élogieux plutôt que de faire campagne l’un contre l’autre.
- Getty
Dembélé encense Kvaratskhelia
En tant que tenant du Ballon d'Or, Dembélé sait parfaitement ce qu'il faut pour décrocher ce trophée tant convoité. Cependant, l'international français estime que son coéquipier en club est le successeur légitime à sa couronne.
S'exprimant auprès de la BBC, Dembélé a apporté un soutien appuyé à son collègue en attaque, déclarant : « C’est le Ballon d’Or. Honnêtement, il le mérite. Il a réalisé une saison exceptionnelle. Comme on dit, c’est un régal pour les yeux. C’est un joueur incroyable, et il l’a prouvé en Ligue des champions. »
Une solution hilarante pour le trophée
Alors que les deux attaquants présentent des dossiers incroyablement solides pour le trophée de 2026, la perspective de voir l’un des deux rester sur le carreau se précise. Cependant, Dembélé a trouvé un compromis brillamment amusant pour s’assurer qu’aucune des deux stars du PSG ne quitte la prochaine cérémonie avec de la déception.
« Le Ballon d’Or ? On va juste le couper en deux », a-t-il plaisanté.
- Getty Images Sport
Objectif en vue à Londres
Alors que la cérémonie du 26 octobre à Londres approche à grands pas, la communauté mondiale du football saura bientôt qui remportera la plus grande récompense individuelle de ce sport. Qu'il s'agisse de Dembele qui défend avec succès son titre ou de Kvaratskhelia qui décroche son premier Ballon d'Or, le PSG semble bien placé pour célébrer une grande victoire.
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