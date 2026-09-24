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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-BRESTAFP
Yosua Arya
Traduit par

« On va juste le couper en deux ! » - Ousmane Dembélé propose une solution hilarante au défi Ballon d'Or de son coéquipier au PSG Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Ligue 1

La star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a proposé une solution hilarante pour résoudre le dilemme du club concernant le Ballon d'Or 2026. Le tenant du titre a couvert d'éloges son coéquipier offensif Khvicha Kvaratskhelia, affirmant que l'ailier géorgien mérite de remporter cette année la plus haute distinction individuelle.

  • L’approche collective du PSG en matière de récompenses

    Le PSG a décidé d’adopter une approche très collective à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Le club de la capitale française refuse de choisir entre ses deux candidats les plus en vue pour cette prestigieuse récompense.

    Au lieu de créer une rivalité en interne, le PSG soutient fièrement Kvaratskhelia et Dembele pour la récompense individuelle suprême. Le duo offensif a même participé à des interviews communes, profitant de l’exposition médiatique pour s’échanger en permanence des compliments élogieux plutôt que de faire campagne l’un contre l’autre.

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  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Dembélé encense Kvaratskhelia

    En tant que tenant du Ballon d'Or, Dembélé sait parfaitement ce qu'il faut pour décrocher ce trophée tant convoité. Cependant, l'international français estime que son coéquipier en club est le successeur légitime à sa couronne.

    S'exprimant auprès de la BBC, Dembélé a apporté un soutien appuyé à son collègue en attaque, déclarant : « C’est le Ballon d’Or. Honnêtement, il le mérite. Il a réalisé une saison exceptionnelle. Comme on dit, c’est un régal pour les yeux. C’est un joueur incroyable, et il l’a prouvé en Ligue des champions. »

  • Une solution hilarante pour le trophée

    Alors que les deux attaquants présentent des dossiers incroyablement solides pour le trophée de 2026, la perspective de voir l’un des deux rester sur le carreau se précise. Cependant, Dembélé a trouvé un compromis brillamment amusant pour s’assurer qu’aucune des deux stars du PSG ne quitte la prochaine cérémonie avec de la déception.

    « Le Ballon d’Or ? On va juste le couper en deux », a-t-il plaisanté.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Objectif en vue à Londres

    Alors que la cérémonie du 26 octobre à Londres approche à grands pas, la communauté mondiale du football saura bientôt qui remportera la plus grande récompense individuelle de ce sport. Qu'il s'agisse de Dembele qui défend avec succès son titre ou de Kvaratskhelia qui décroche son premier Ballon d'Or, le PSG semble bien placé pour célébrer une grande victoire.

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