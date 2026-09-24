Le PSG a décidé d’adopter une approche très collective à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Le club de la capitale française refuse de choisir entre ses deux candidats les plus en vue pour cette prestigieuse récompense.

Au lieu de créer une rivalité en interne, le PSG soutient fièrement Kvaratskhelia et Dembele pour la récompense individuelle suprême. Le duo offensif a même participé à des interviews communes, profitant de l’exposition médiatique pour s’échanger en permanence des compliments élogieux plutôt que de faire campagne l’un contre l’autre.