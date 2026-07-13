« On va forcément ressentir des émotions, mais après ? » - Diego Luna revient sur son exclusion de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, les vérités difficiles à accepter et la manière de transformer la déception en motivation

Diego Luna a longuement réfléchi depuis qu’il a appris qu’il ne ferait pas partie des 26 joueurs sélectionnés par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. Au fil de cette introspection, il a pris conscience de plusieurs réalités qu’il est désormais prêt à admettre.

Tout d’abord, l’exclusion fait mal. Cette blessure était vive le jour de l’annonce et elle persiste encore aujourd’hui. Plus d’un mois et demi après la publication de la liste des 26 joueurs retenus par l’équipe nationale masculine américaine, le milieu de terrain de 21 ans n’a pas passé une journée sans que cette déception ne le ronge. C’était inévitable. Les publicités n’ont jamais cessé, pas plus que les questions. Ce n’est pas quelque chose qu’il a surmonté, et c’est une douleur à la fois familière et totalement différente de tout ce qu’il a jamais ressenti.

Deuxième point : il assume une part de responsabilité dans cette déception. Il pourrait se convaincre que le monde entier lui était hostile ou que la faute n’était pas la sienne, mais il refuse cette vision des choses. Il reconnaît qu’il aurait pu faire différemment certaines choses, mieux gérer certaines situations. Surtout, il estime s’être peut-être précipité, et c’est là que tout a déraillé.

« La Coupe du monde, c’est le summum », confie-t-il à GOAL dans le cadre de la campagne « The Driven » d’Audi. « En tant que footballeur, quand on participe à une Coupe du monde, on coche cette case une fois l’objectif atteint », n’est-ce pas ? Pour moi, cet objectif est toujours là, et j’ai désormais quatre ans pour tout donner, putain, afin de pouvoir y participer en 2030, mais il y a des petits objectifs à atteindre en chemin. J’ai beaucoup réfléchi : peut-être ai-je couru trop vite en pensant que tel ou tel objectif était l’ultime aboutissement, alors que, en réalité, ce sont les petits objectifs, le quotidien, qui comptent.

Cette prise de conscience l’oblige à repenser non pas la destination, mais la manière d’y parvenir.

« Je n’y croyais pas vraiment et je ne le faisais pas. Je me contentais de dire : “Voilà l’objectif, voilà l’approche.” Non, c’est demain, et je dois être le meilleur à l’entraînement. La semaine prochaine, je dois être au top pour le match, jouer les 90 minutes et aider mon équipe. Mes objectifs, c’est ça : agir chaque jour et rester discipliné. Je pense que cela me donne plus de chances d’être au rendez-vous en 2030. Ce sont ces petits objectifs, le fait de rester discipliné et de les mettre en pratique plutôt que de se contenter de les énoncer. »

Ce processus ne débute pas aujourd’hui ; il a été lancé il y a plusieurs semaines, comme l’explique le joueur. L’aspect le plus ardu réside dans l’impossibilité, pour Luna, de mettre immédiatement en pratique les enseignements tirés sur lui-même. Longtemps présenté comme l’été charnière de sa carrière, le moment reste déterminant, même si les épreuves l’ont d’abord poussé au plus bas.

« Tu vas être contrarié, dit-il, et tu vas ressentir des émotions, mais maintenant, que faire ? J’ai la chance d’avoir 22 ans et, je l’espère, d’avoir l’occasion de disputer d’autres Coupes du monde. Tu apprends comment ça marche, et tu apprends que rien ne t’est donné. Ce genre de choses peut arriver. Maintenant, il faut préparer son mental et son corps de la bonne manière pour faire ce qu’il faut et être performant à un haut niveau. »

« C’est du passé, tranche-t-il, ça s’est passé, alors qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? On va de l’avant et on continue à travailler jusqu’à ce que ça devienne réalité. »

Avant de regarder vers l’avant, la star du Real Salt Lake, âgée de 22 ans, a dû prendre du recul. Il lui a fallu faire preuve d’humilité et accepter les raisons pour lesquelles cet été s’est terminé ainsi.