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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« On va forcément ressentir des émotions, mais après ? » - Diego Luna revient sur son exclusion de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, les vérités difficiles à accepter et la manière de transformer la déception en motivation

Analysis
États-Unis
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
Major League Soccer
Coupe du monde
M. Pochettino

Diego Luna s'est confié à GOAL sur la déception d'avoir manqué la Coupe du monde, les leçons difficiles qu'il en a tirées et les raisons pour lesquelles, selon lui, pour devenir un meilleur joueur, il faut commencer par changer d'approche au quotidien.

Diego Luna a longuement réfléchi depuis qu’il a appris qu’il ne ferait pas partie des 26 joueurs sélectionnés par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. Au fil de cette introspection, il a pris conscience de plusieurs réalités qu’il est désormais prêt à admettre.

Tout d’abord, l’exclusion fait mal. Cette blessure était vive le jour de l’annonce et elle persiste encore aujourd’hui. Plus d’un mois et demi après la publication de la liste des 26 joueurs retenus par l’équipe nationale masculine américaine, le milieu de terrain de 21 ans n’a pas passé une journée sans que cette déception ne le ronge. C’était inévitable. Les publicités n’ont jamais cessé, pas plus que les questions. Ce n’est pas quelque chose qu’il a surmonté, et c’est une douleur à la fois familière et totalement différente de tout ce qu’il a jamais ressenti.

Deuxième point : il assume une part de responsabilité dans cette déception. Il pourrait se convaincre que le monde entier lui était hostile ou que la faute n’était pas la sienne, mais il refuse cette vision des choses. Il reconnaît qu’il aurait pu faire différemment certaines choses, mieux gérer certaines situations. Surtout, il estime s’être peut-être précipité, et c’est là que tout a déraillé.

« La Coupe du monde, c’est le summum », confie-t-il à GOAL dans le cadre de la campagne « The Driven » d’Audi. « En tant que footballeur, quand on participe à une Coupe du monde, on coche cette case une fois l’objectif atteint », n’est-ce pas ? Pour moi, cet objectif est toujours là, et j’ai désormais quatre ans pour tout donner, putain, afin de pouvoir y participer en 2030, mais il y a des petits objectifs à atteindre en chemin. J’ai beaucoup réfléchi : peut-être ai-je couru trop vite en pensant que tel ou tel objectif était l’ultime aboutissement, alors que, en réalité, ce sont les petits objectifs, le quotidien, qui comptent.

Cette prise de conscience l’oblige à repenser non pas la destination, mais la manière d’y parvenir.

« Je n’y croyais pas vraiment et je ne le faisais pas. Je me contentais de dire : “Voilà l’objectif, voilà l’approche.” Non, c’est demain, et je dois être le meilleur à l’entraînement. La semaine prochaine, je dois être au top pour le match, jouer les 90 minutes et aider mon équipe. Mes objectifs, c’est ça : agir chaque jour et rester discipliné. Je pense que cela me donne plus de chances d’être au rendez-vous en 2030. Ce sont ces petits objectifs, le fait de rester discipliné et de les mettre en pratique plutôt que de se contenter de les énoncer. »

Ce processus ne débute pas aujourd’hui ; il a été lancé il y a plusieurs semaines, comme l’explique le joueur. L’aspect le plus ardu réside dans l’impossibilité, pour Luna, de mettre immédiatement en pratique les enseignements tirés sur lui-même. Longtemps présenté comme l’été charnière de sa carrière, le moment reste déterminant, même si les épreuves l’ont d’abord poussé au plus bas.

« Tu vas être contrarié, dit-il, et tu vas ressentir des émotions, mais maintenant, que faire ? J’ai la chance d’avoir 22 ans et, je l’espère, d’avoir l’occasion de disputer d’autres Coupes du monde. Tu apprends comment ça marche, et tu apprends que rien ne t’est donné. Ce genre de choses peut arriver. Maintenant, il faut préparer son mental et son corps de la bonne manière pour faire ce qu’il faut et être performant à un haut niveau. »

« C’est du passé, tranche-t-il, ça s’est passé, alors qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? On va de l’avant et on continue à travailler jusqu’à ce que ça devienne réalité. »

Avant de regarder vers l’avant, la star du Real Salt Lake, âgée de 22 ans, a dû prendre du recul. Il lui a fallu faire preuve d’humilité et accepter les raisons pour lesquelles cet été s’est terminé ainsi.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Les raisons pour lesquelles

    Une semaine après l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde, l’absence de Luna continue de faire débat. Tout au long de l’année précédant l’épreuve, le milieu de terrain s’était imposé comme la révélation du football américain. Son image, le nez cassé, était devenue emblématique : elle incarnait le style de jeu combatif qu’il pouvait apporter à l’équipe nationale et, pour beaucoup, ce que cette équipe devrait être. Fin 2025, il totalisait 17 sélections, plus que tout autre joueur du vivier américain. Sa dernière cape remonte au dernier match de l’année civile, où il a marqué lors d’une victoire 5-1 contre l’Uruguay. Dans les mois qui ont suivi, il a été le visage de plusieurs campagnes de promotion de la Coupe du monde, rendant son absence encore plus surprenante.

    « Le bruit médiatique est fou », constate-t-il. « On attire l’attention et, quand tout va bien, c’est génial ! Quand ça va mal, ça peut être très, très mauvais. Pour moi, l’essentiel est de trouver le bon équilibre, de garder la tête froide et de ne pas se laisser griser par les moments d’euphorie. Il faut rester stable, que tout aille bien ou mal, car rien n’est jamais acquis ni définitivement perdu.

    « Tu as vu l’année dernière : 2025, c’était tout Diego Luna », ajoute-t-il. « Les médias, ce qu’ils publiaient, les photos, tout ça. À 21 ans, je me disais : “Waouh, c’est dingue !” Je pense que tout ça, c’est une expérience enrichissante, mec. »

    Ce choix a bouleversé sa carrière. Victime d’une blessure, il a fait ses débuts en MLS avec retard et a dû déclarer forfait pour le stage de mars. Malgré tout, son sélection pour la Coupe du monde semblait acquise. Il n’en a rien été : lorsque la liste officielle a fuité quelques jours avant son annonce, l’omission de Luna a fait l’effet d’une bombe.

    Interrogé sur ses choix, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a refusé d’entrer dans le détail des exclusions par respect pour les joueurs retenus. Il a aussi décidé de ne pas appeler les écartés, afin d’éviter tout favoritisme et de leur laisser le temps d’accepter la nouvelle avant toute explication.

    Luna aura cette conversation. S’il devine certaines des raisons de son exclusion, il souhaite tout de même clarifier certains points.

    « La décision de ne pas me sélectionner revient au staff et à la fédération », explique-t-il. « Depuis les derniers matchs amicaux contre l’Uruguay, je n’ai reçu aucun retour. Aucun membre du staff ne m’a contacté. Pour moi, c’est ainsi, et ils ont leurs raisons. Ils étaient occupés à faire ce qu’ils devaient faire pour la fédération, et maintenant, c’est à moi de faire ce que j’ai à faire.

    « Le moment venu, si le staff souhaite m’expliquer les raisons de leur choix, je suis tout ouïe. En attendant, il faut se remettre au travail. »

    Avant de se remettre au travail, cependant, Luna a dû accepter la situation. Avoir déjà vécu un tel coup dur l’a aidé, d’une certaine manière.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Une sensation familière

    Ce revers n’était pas une première pour Luna. S’il s’agissait de sa plus grande déception, elle n’était pas isolée. Le jeune attaquant avait déjà été écarté de plusieurs effectifs. Il connaît la musique.

    Jeune, il avait été écarté par les San Jose Earthquakes, qui ne voyaient pas d’avenir pour ce joueur de petite taille aux épaules larges, originaire de la ville voisine de Sunnyvale. En 2024, alors qu’il réalisait une saison exceptionnelle couronnée par une sélection au MLS All-Star Game et le titre de Jeune Joueur de l’Année, il n’avait pas été retenu dans l’équipe olympique américaine.

    « Pour être réaliste, ça a toujours été comme ça », constate-t-il. « Il y a eu des sceptiques. Il y a eu des gens qui me détestaient, des gens qui n’étaient pas d’accord avec moi, des gens qui n’aimaient pas ma façon d’être. Ça a toujours été comme ça, et regardez où j’en suis arrivé aujourd’hui en travaillant sur moi-même et en misant sur moi-même.

    « Je pense que ça fait partie du métier : il y a des moments difficiles, et bien sûr, ça me touche. Bien sûr, ça me frustre, mais ce sont des décisions qui ont été prises, et on ne peut pas laisser ces décisions nous définir, surtout à ce niveau-là. »

    Fort de cette philosophie, il a tout fait pour que cette exclusion ne définisse pas son été. Comment, alors, a-t-il transformé cette malédiction en bénédiction ? Grâce à sa famille, avant tout.

  • Un été pas comme les autres

    C'est à El Paso que Luna a fait ses débuts professionnels. Après avoir quitté le centre de formation des Earthquakes, il a passé quelque temps au centre d'entraînement de Barcelone en Arizona avant de rejoindre l'El Paso Locomotive. Un peu plus d'un an plus tard, le Real Salt Lake l'a recruté, et, avec tout ce qui a suivi, il n'a jamais vraiment eu l'occasion de retourner dans cette ville du Texas qui lui avait permis de se lancer.

    Il a profité de la trêve de la Coupe du monde pour y retourner.

    « C’était sympa de renouer avec les gens qui ont fait de moi ce que je suis quand j’étais adolescent », raconte-t-il. « C’était sympa de sortir et d’être reconnu dans les restaurants, d’avoir des fans qui m’accueillaient à bras ouverts. C’était sympa de retourner là où tout a commencé. »

    Il a aussi profité de ce break pour passer du temps en famille, une rareté dans le football professionnel entre les obligations club et sélection. « Il y a toujours une autre séance d’entraînement, un autre match ou un autre stage », rappelle-t-il.



    « J’ai pu passer du temps avec mon fils et avec les personnes que j’aime, ce qui est formidable, mais, en fin de compte, c’est une occasion unique de disputer une Coupe du monde dans son pays d’origine. C’était sans aucun doute un défi sur le plan mental, mais il s’agit aussi de comprendre que la vie continue », explique Luna. « Soit on s’attarde là-dessus et on laisse ça gâcher le temps passé en famille, soit on comprend la situation et on va de l’avant, on profite du présent, on savoure ces moments en famille, et on se dit : “Bon, c’est comme ça”.

    « Il s’agissait de tirer parti de cette période pour en faire quelque chose de bénéfique : passer du temps avec mes proches, profiter de ces matins en famille, ce qui est rare. Ça a été difficile, c’est certain, mais j’ai profité de cet été pour comprendre ce que ça fait quand le football n’est pas au centre de mes préoccupations pendant un certain temps. »

    La paternité l’a aidé à se recentrer, tout comme ses amis. Ses premiers propos publics sur son exclusion de la Coupe du monde sont intervenus lors d’une vidéo avec les célèbres youtubeurs Chicos Toxicos, qui se sont gentiment moqués de sa situation : « J’ai entendu dire que tu étais libre cet été », a lancé l’un d’eux, avant une série de blagues sur les publicités, les coups de fil et les raisons pour lesquelles jouer pour le Mexique aurait peut-être été une meilleure option.

    Ces vannes l’ont aidé à tourner la page : parfois, le meilleur remède, c’est le rire.

    « On voit ses amis, on passe du temps avec des gens et, même si je sais qu’ils ne le font pas exprès, c’est amusant : ça reste un jeu », analyse-t-il. « Souvent, on transforme des situations qui ne se déroulent pas comme prévu en souvenirs précieux. C’est ainsi que je l’ai vécu. Il faut savoir prendre du recul. Puisqu’on ne peut pas changer le passé, autant l’accepter et en rire. Ensuite, il faut continuer à travailler pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. »

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  • Luna AudiAudi

    Tourner la page

    Rater une Coupe du monde surprend par la rapidité avec laquelle la vie reprend son cours. Reste que Luna demeure l’un des visages de la MLS, comme le rappelle son apparition dans le spot « We’ll take it from here ». Malgré les événements, il incarne toujours un symbole fort pour le public, peut-être même davantage qu’avant.

    Aujourd’hui, enfin, Luna se prépare à retrouver le RSL après ce qu’il appelle « une petite présaison ». Il s’est exprimé sur cet été, mais c’est en remontant sur le terrain qu’il pourra mettre en pratique tout ce qu’il a dit. Ce n’est qu’alors qu’il pourra véritablement tourner la page.

    « Je veux jouer », affirme-t-il. « La pause a été longue, et c’est sans doute ce qui a été le plus dur dans toute cette histoire. Pas d’entraînement collectif, juste moi face à moi-même, avec cette envie irrépressible de retrouver le terrain. Au fond, peu importe ce que le monde extérieur ou les médias peuvent dire : l’essentiel est maintenant de montrer ce dont je suis capable, de performer à haut niveau, match après match, pour mériter de porter à nouveau cet écusson.

    « Tout est une question d’état d’esprit. Au fond, il s’agit d’utiliser cette épreuve comme carburant. Où cela va-t-il vous mener ? Pour moi, ça a fait mal. C’était un gros raté, mais maintenant, il s’agit de se concentrer sur la suite de la saison et de faire tout ce que je peux pour continuer à m’améliorer et me donner cette prochaine opportunité de porter l’écusson. »

    Le jour où il revêtera de nouveau la tunique de l’équipe nationale américaine, ce sera un Luna transformé. Un joueur que le monde extérieur aura remis en place, mais aussi un athlète plus fort mentalement et physiquement, et plus motivé que jamais.

    La vie de Luna était forcément amenée à changer cet été. Ce changement n’a pas pris la tournure espérée, mais il s’est produit. Et le joueur a lui aussi évolué.

    « Je ne m’étendrai pas davantage sur le sujet, car je préfère garder certaines choses privées, mais il arrive que des problèmes personnels affectent mon niveau de jeu. Un bon pro sait faire la part des choses entre sa vie privée et sa vie sur le terrain. C’est une leçon que j’ai apprise récemment.

    Quand la vie privée est chaotique, il faut savoir faire le vide. Il faut savoir faire le vide et, une fois l’arbitre sifflé, s’attaquer à chaque problème un par un. Quand l’heure de jouer arrive, l’esprit doit être libre pour savourer chaque geste. »

    Cette distinction, il est encore en train de l’apprendre. Il ne peut pas empêcher les périodes difficiles, mais il comprend désormais qu’elles n’ont pas leur place sur le terrain.

    « C’est un aspect sur lequel je travaille encore », explique-t-il. « Il s’agit de le maîtriser, car la vie est une succession de hauts et de bas. C’est en le maîtrisant que l’on atteint des performances optimales et l’apogée de sa carrière. Où que cela me mène, je suis impatient de découvrir ce que l’avenir me réserve. »


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