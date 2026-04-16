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« On va en profiter » : Mikel Arteta salue le parcours historique d'Arsenal, même si le match nul sans saveur contre le Sporting CP n'a pas permis de célébrer une victoire
L’histoire s’est écrite dans le nord de Londres.
Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, une première dans l'histoire du club. Un match nul 0-0, discipliné mais peu inspiré, à l'Emirates Stadium a suffi pour assurer une victoire 1-0 sur l'ensemble des deux matchs, grâce à l'exploit de Kai Havertz en fin de match lors de la première rencontre. Bien que la performance ait manqué de panache offensif, les Gunners ont maintenu leur formidable bilan à domicile en Europe, enregistrant un huitième match sans encaisser de but en 12 rencontres continentales cette saison.
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Arteta rayonne de fierté
Après les récents revers en championnat, l’entraîneur d’Arsenal a tenu à saluer la résilience de son groupe et l’aspect historique de son exploit. Arteta a souligné l’immense difficulté de concilier les ambitions européennes et un calendrier national exténuant, surtout avec les absences de joueurs clés comme Bukayo Saka et Martin Odegaard.
Exprimant sa gratitude envers son groupe pour son engagement sous une pression considérable, l’Espagnol a déclaré : « À 100 %. C’est un énorme coup de pouce pour atteindre la demi-finale de la Ligue des champions. C’est extrêmement difficile et nous savons ce que nous avons accompli. Nous le méritons, pleinement, et nous allons en profiter parce que nous le méritons. Mon message [aux joueurs] était de leur exprimer ma gratitude. Je sais les efforts et l’engagement qu’ils ont fournis.
Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Nous avons accompli quelque chose qui n’avait jamais été fait dans l’histoire de notre club en 140 ans, ce qui donne une idée de la difficulté de la tâche, et nous avons dû le faire d’une manière très particulière, en étant privés de nombreux joueurs importants. »
Malgré un calendrier très contraignant
Ce résultat permet à Arsenal de demeurer le seul représentant de la Premier League en phase finale de la compétition. Interrogé sur l’importance d’être la dernière équipe anglaise encore en lice, Arteta a ajouté : « Il y a une raison pour laquelle nous sommes la seule équipe anglaise encore en lice : ce championnat et ce calendrier sont épuisants. Nous ne sommes pas parfaits, nous devons nous améliorer, c’est certain, et nous en sommes conscients. Mais ce que ces joueurs ont accompli a une grande valeur. »
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Etihad plane sur le club, plongé en pleine crise des blessures.
La soirée européenne historique d’Arsenal a injecté une dose d’adrénaline bienvenue, alors que les Gunners se préparent pour le choc décisif de dimanche à l’Etihad contre Manchester City. Leaders avec 70 points, une victoire permettrait à l’équipe d’Arteta de compter neuf unités d’avance, mais une série de blessures croissante pourrait freiner son élan dans ce duel crucial. Avec Noni Madueke qui rejoint désormais Saka et Odegaard à l’infirmerie, les Gunners doivent donc gérer un calendrier national éprouvant avant de se projeter vers l’Atlético Madrid et une demi-finale de Ligue des champions qui s’annonce redoutable au Metropolitano.