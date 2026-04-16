Après les récents revers en championnat, l’entraîneur d’Arsenal a tenu à saluer la résilience de son groupe et l’aspect historique de son exploit. Arteta a souligné l’immense difficulté de concilier les ambitions européennes et un calendrier national exténuant, surtout avec les absences de joueurs clés comme Bukayo Saka et Martin Odegaard.

Exprimant sa gratitude envers son groupe pour son engagement sous une pression considérable, l’Espagnol a déclaré : « À 100 %. C’est un énorme coup de pouce pour atteindre la demi-finale de la Ligue des champions. C’est extrêmement difficile et nous savons ce que nous avons accompli. Nous le méritons, pleinement, et nous allons en profiter parce que nous le méritons. Mon message [aux joueurs] était de leur exprimer ma gratitude. Je sais les efforts et l’engagement qu’ils ont fournis.

Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Nous avons accompli quelque chose qui n’avait jamais été fait dans l’histoire de notre club en 140 ans, ce qui donne une idée de la difficulté de la tâche, et nous avons dû le faire d’une manière très particulière, en étant privés de nombreux joueurs importants. »