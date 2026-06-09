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« On va battre Lionel Messi ! » - La star algérienne se prépare à répondre aux « provocations » de l’Argentine et vise un exploit retentissant dès le match d’ouverture de la Coupe du monde
Les Fennecs posent leurs valises aux États-Unis
La sélection nord-africaine est arrivée à son camp de base de Lawrence, à Kansas City (Missouri), en prévision de sa première phase finale de Coupe du monde depuis 2014. Malgré une pluie battante, des dizaines de supporters desFennecs sont venus accueillir l’équipe, qui se prépare à aborder un groupe J particulièrement relevé. Maza, jeune talent du Bayer Leverkusen, a d’ores et déjà marqué les esprits en exposant avec autorité les ambitions de son pays face aux médias, juste avant d’affronter les favoris du tournoi.
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Maza dévoile son plan de jeu
Le milieu de terrain né à Berlin, qui a d’abord représenté l’Allemagne chez les jeunes avant de changer d’affiliation internationale pour l’Algérie, s’est rapidement imposé comme un pilier du dispositif tactique de Vladimir Petkovic.
Ce joueur de 20 ans, débordant d’énergie, aborde le match d’ouverture de ce tournoi de haut niveau avec un réel enthousiasme, sans se laisser intimider par le prestige de l’adversaire. À la veille de ce match d’ouverture très attendu, programmé le 17 juin, Maza a déclaré : « Nous devons faire une bonne Coupe du monde, et le premier match contre l’Argentine sera très important. Ils nous provoquent beaucoup, mais nous devons garder notre calme, tout donner, jouer intelligemment et voir ce qui se passe. » Avant d’ajouter, avec un sourire : « Nous allons battre Messi, Inshallah. »
Ces déclarations provoquent des réactions
Après des débuts internationaux prometteurs avec l’équipe A face au Togo en octobre 2024, ce jeune espoir s’est rapidement imposé comme un élément clé lors de la CAN 2025 au Maroc, avant que l’Algérie ne soit éliminée en quarts de finale par le Nigeria.
Ses déclarations audacieuses à son arrivée ont immédiatement fait sensation dans tout le pays de l’Albiceleste et ont été relayées par les principales chaînes sportives, telles que TyC Sports, Olé et La Nación. Les propos du jeune Algérien d’origine vietnamienne ont ainsi été repris par l’ensemble des médias nationaux.
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Les matchs de préparation approchent
L'équipe de Petkovic achèvera sa préparation pour le tournoi par un dernier match amical contre la Bolivie mercredi soir. À l'issue de cette rencontre, les Fennecs débuteront officiellement leur parcours dans le groupe J en affrontant l'Argentine, avant de disputer d'autres matches de groupe contre la Jordanie et l'Autriche. N'ayant franchi la phase de groupes qu'une seule fois dans son histoire – en poussant l'Allemagne, future championne, jusqu'aux prolongations en 2014 –, l'Algérie doit retrouver rapidement sa forme pour espérer réaliser un nouveau parcours historique en phase à élimination directe.