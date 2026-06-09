Le milieu de terrain né à Berlin, qui a d’abord représenté l’Allemagne chez les jeunes avant de changer d’affiliation internationale pour l’Algérie, s’est rapidement imposé comme un pilier du dispositif tactique de Vladimir Petkovic.

Ce joueur de 20 ans, débordant d’énergie, aborde le match d’ouverture de ce tournoi de haut niveau avec un réel enthousiasme, sans se laisser intimider par le prestige de l’adversaire. À la veille de ce match d’ouverture très attendu, programmé le 17 juin, Maza a déclaré : « Nous devons faire une bonne Coupe du monde, et le premier match contre l’Argentine sera très important. Ils nous provoquent beaucoup, mais nous devons garder notre calme, tout donner, jouer intelligemment et voir ce qui se passe. » Avant d’ajouter, avec un sourire : « Nous allons battre Messi, Inshallah. »