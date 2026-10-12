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« On t’adore ou on te déteste ! » : un ancien coéquipier de Jesse Lingard à Manchester United le met en garde contre la « casse de voiture » au Brésil, alors qu’il relève le défi « difficile » des Corinthians
Lingard a retrouvé son éclat en Corée du Sud
Dans cette partie du monde où le football règne en maître, les supporters dans les tribunes n’attendent des joueurs sur le terrain qu’un engagement et des efforts à 100 %. Si les exigences collectives et individuelles baissent, cela peut avoir des conséquences.
Lingard s’est mis en position de l’apprendre à ses dépens. Le milieu de terrain de 33 ans a fait un autre choix de carrière surprenant en mars 2026. Il était sans club après avoir rompu ses liens avec le club sud-coréen FC Seoul.
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Un nouveau défi relevé en Amérique du Sud
Après avoir pris son envol à la suite de son départ de Nottingham Forest et passé plusieurs mois sans club, le natif de Warrington se montre de plus en plus prêt à sortir largement de sa zone de confort.
Il a été le coéquipier de Memphis Depay, ancien attaquant de Manchester United, aux Corinthians, où il a dû s’adapter à une autre culture, une autre langue et un autre championnat. Il s’en est sorti honorablement, devenant le premier Anglais à évoluer dans l’élite brésilienne.
Lingard semble fait pour la vie en Amérique du Sud : il joue avec le sourire et adhère à l’esprit de carnaval. On l’a toutefois prévenu que quelques difficultés l’attendaient en chemin.
Pourquoi la vie dans le football brésilien peut être difficile
Anderson, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Wiz Slots, a déclaré à GOAL, interrogé sur l’arrivée de Lingard dans son pays natal : « Je pense que c’est le meilleur choix qu’ils aient fait. Parce que les clubs brésiliens ont aujourd’hui de gros problèmes d’argent. De très gros problèmes.
« Il y a Flamengo et Palmeiras, deux clubs qui s’en sortent bien. Tous les autres clubs ont environ 1 milliard de dettes. Tous les clubs vont mal. Pourquoi la sélection brésilienne a-t-elle aujourd’hui du mal à former des joueurs de haut niveau ? Parce que les joueurs arrivent, puis sont vendus à 15, 16 ou 17 ans.
« Dans ces conditions, il est difficile aujourd’hui de bâtir une bonne sélection brésilienne. Des joueurs comme Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ou Romario. Il faudra du temps au Brésil pour revenir et retrouver le respect dont il jouit.
« Quand je parle aux gens aujourd’hui, j’entends : “Oh, le Brésil, c’est de la merde, le Brésil est une mauvaise équipe.” Pourtant, nous avons des joueurs de haut niveau. Vinicius Junior joue au plus haut niveau à Madrid. Raphinha est incroyable. [Matheus] Cunha joue bien à Manchester. Bruno Guimaraes joue bien à Arsenal.
« Pourquoi ça ne marche pas pour eux ? Nous avons l’un des meilleurs entraîneurs [Carlo Ancelotti]. C’est fou. Sur le papier, c’est l’une des toutes, toutes, toutes meilleures sélections. Mais maintenant, il faut voir comment ces joueurs fonctionnent ensemble.
« Mais je pense que c’est une bonne chose pour lui [Lingard]. Le football au Brésil est toutefois très difficile. Ce n’est pas facile. Quand j’ai quitté Manchester, je n’ai jamais rien regretté. Je pense que je pourrais regretter d’être revenu au Brésil. Parce qu’au Brésil, on n’a pas de vie. Les footballeurs n’ont pas de vie, pas une vie tranquille. Les gens commencent à vous crier dessus, à crier sur votre mère, à crier sur vos enfants à l’école. C’est difficile quand on rejoint un grand club : soit tout le monde vous aime, soit tout le monde vous déteste.
« Corinthians est un club où c’est très difficile. S’il joue bien, tout ira bien. Mais s’il joue mal, des gens vont casser sa voiture, venir lui parler. Cela dit, c’est une bonne chose pour lui. Je pense qu’il va vivre une belle expérience.
« Je l’ai vu quand il était jeune, vers 15, 16 ou 17 ans. C’est aussi quelqu’un de formidable. Il est adorable et drôle. Je pense qu’il va bien jouer. Je pense qu’il va faire des merveilles pour le club. »
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Lingard, ancien joueur de Manchester United, joue pour obtenir une prolongation de contrat
Lingard n’a signé qu’un contrat d’un an à son arrivée au Brésil, ce qui signifie qu’il joue son avenir. Il doit convaincre les personnes sur le banc comme celles dans les tribunes qu’il mérite de prolonger son séjour.
S’il parvient à satisfaire le public local, une nouvelle aventure fructueuse pourrait attendre celui qui a été traité comme une « rock star » pendant les 22 mois où il a été l’une des principales attractions en Asie.
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