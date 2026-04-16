« Ce serait une décision pour le moins irrationnelle de laisser partir un joueur aussi talentueux avant la fin de son contrat », a déclaré Stobbe dans le podcast L'Immo, indiquant ainsi que le départ d'El Malas cet été n'était pas encore acté.
Traduit par
« On serait vraiment idiots » : le président du 1. FC Cologne fait une déclaration étonnamment claire au sujet de Said El Mala
Ces derniers mois, une évidence s’est imposée : le jeune joueur de 19 ans devrait quitter le FC Cologne à l’issue de la saison. Brighton & Hove Albion, particulièrement intéressé, aurait déjà soumis une offre alléchante, incluant une nette augmentation de salaire. Le FC Cologne a toutefois rejeté une offre présumée des Anglais cet hiver. Alors que Brighton ne lâche pas l’affaire, le FC Chelsea est récemment devenu un prétendant sérieux pour le joueur, qui s’est imposé cette saison comme l’une des étoiles montantes de la Bundesliga.
« Bien sûr, nous pouvons lui offrir un environnement dans lequel il pourra s’épanouir à merveille », a précisé Stobbe, indiquant qu’El Mala pourrait également franchir les prochaines étapes à Cologne. Le joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans est encore sous contrat à long terme avec le club de la ville de la cathédrale jusqu’en 2030 ; il n’avait rejoint le FC Cologne que l’été dernier, en provenance du club de troisième division Viktoria Cologne. « C’est un très jeune joueur, extrêmement talentueux. Nous lui ferons une proposition tenant compte de notre environnement, pas uniquement financier, mais aussi sportif. Il a encore un contrat très long », a conclu Stobbe.
- Getty Images Sport
1. FC Cologne : Said El Mala va-t-il être vendu puis immédiatement prêté ?
Selon les informations de l’Express, un montage de transfert astucieux pourrait permettre à El Mala de rester une saison supplémentaire à Cologne. Le scénario le plus probable serait son transfert cet été vers la Premier League contre une somme colossale, suivi d’un prêt immédiat au FC Cologne pour l’exercice à venir. Ce dispositif lui permettrait de continuer à progresser dans un cadre familier tout en accumulant une expérience précieuse au plus haut niveau.
L’attaquant avait brillé dès l’entame du championnat grâce à plusieurs performances de haut niveau. En novembre, il a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Julian Nagelsmann avec l’équipe d’Allemagne, sans toutefois encore débuter en match officiel. En vue d’une éventuelle sélection pour la Coupe du monde, Nagelsmann avait souligné qu’El Mala devait d’abord s’imposer comme titulaire régulier au sein de son club. Le jeune homme a récemment répondu à cette exigence : lors des cinq dernières journées de Bundesliga, il a chaque fois été aligné d’entrée et a inscrit trois buts.
Pour l’instant, l’attaquant devrait refuser toute approche d’un autre club afin de se consacrer entièrement à la fin de saison avec le FC. Vendredi, une victoire sur la pelouse du FC Saint-Pauli, actuellement 16e et barragiste, pourrait toutefois propulser le FC Cologne vers le maintien : en cas de succès à Hambourg, l’équipe disposerait, à quatre journées de la fin, d’une avance de huit points sur son adversaire du jour, quasiment insurmontable.
Les saisons professionnelles de Said El Mala à ce jour
Saison
Club
Matchs (toutes compétitions confondues)
Buts / Passes décisives
2023/24
Viktoria Cologne (3^e division)
11
1 but, 1 passe décisive
2024/25
Viktoria Cologne (3^e division)
34
13/5
2025/26
1. FC Cologne (Bundesliga)
31
11/4