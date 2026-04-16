« On serait vraiment idiots » : le président du 1. FC Cologne fait une déclaration étonnamment claire au sujet de Said El Mala

Selon les informations de l’Express, un montage de transfert astucieux pourrait permettre à El Mala de rester une saison supplémentaire à Cologne. Le scénario le plus probable serait son transfert cet été vers la Premier League contre une somme colossale, suivi d’un prêt immédiat au FC Cologne pour l’exercice à venir. Ce dispositif lui permettrait de continuer à progresser dans un cadre familier tout en accumulant une expérience précieuse au plus haut niveau.

L’attaquant avait brillé dès l’entame du championnat grâce à plusieurs performances de haut niveau. En novembre, il a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Julian Nagelsmann avec l’équipe d’Allemagne, sans toutefois encore débuter en match officiel. En vue d’une éventuelle sélection pour la Coupe du monde, Nagelsmann avait souligné qu’El Mala devait d’abord s’imposer comme titulaire régulier au sein de son club. Le jeune homme a récemment répondu à cette exigence : lors des cinq dernières journées de Bundesliga, il a chaque fois été aligné d’entrée et a inscrit trois buts.

Pour l’instant, l’attaquant devrait refuser toute approche d’un autre club afin de se consacrer entièrement à la fin de saison avec le FC. Vendredi, une victoire sur la pelouse du FC Saint-Pauli, actuellement 16e et barragiste, pourrait toutefois propulser le FC Cologne vers le maintien : en cas de succès à Hambourg, l’équipe disposerait, à quatre journées de la fin, d’une avance de huit points sur son adversaire du jour, quasiment insurmontable.