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« On serait prêt à mourir pour lui » : Kobbie Mainoo salue le « rôle crucial » de Michael Carrick, qui a contribué à qualifier Manchester United pour la Ligue des champions après une victoire palpitante contre Liverpool
Une victoire palpitante assure le retour en Ligue des champions
Au micro de Sky Sports après la victoire de dimanche face à Liverpool, Mainoo s’est réjoui du renouveau de Manchester United sous la direction de Carrick. Les Red Devils ont décroché une victoire haletante 3-2 à Old Trafford et ont ainsi validé leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Des buts précoces de Matheus Cunha et Benjamin Sesko avaient pourtant donné l’avantage aux locaux, avant la réplique des visiteurs. Mais Mainoo a finalement asséné le coup décisif, couronnant une performance de 90 minutes au cours de laquelle il a affiché un taux de réussite de 89 % dans ses passes. « Je suis heureux d’avoir été impliqué dans les buts de ce match, un match et une rencontre si spéciaux », a-t-il déclaré.
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Mainoo rebondit après les déboires d’Amorim
Le parcours de ce jeune milieu de terrain cette saison témoigne d’une grande résilience. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, Mainoo peinait à s’imposer et se contentait de brèves apparitions en tant que remplaçant durant la première moitié de la saison. Cependant, depuis l’arrivée de Carrick, il est devenu un titulaire incontournable, totalisant plus de 1 300 minutes de jeu. Évoquant son absence en début de saison, Mainoo a expliqué : « C’était difficile, bien sûr, chaque fois qu’on ne joue pas au football. J’ai simplement essayé de rester concentré et de garder la tête baissée. » Au sujet de Carrick, il ajoute : « Il a joué un rôle énorme dans tout ça, grâce à toute la confiance qu’il donne à tous les joueurs. On a envie de le suivre, de se battre pour lui et de tout donner pour lui sur le terrain. »
Le record historique de Carrick à Old Trafford
Sous la houlette de Carrick, Manchester United a transformé Old Trafford en une véritable forteresse. En comptant son intérim en 2021, le technicien a remporté huit des neuf matches à domicile en Premier League. Il est seulement le sixième entraîneur, et le premier Britannique, à atteindre ce seuil ; Antonio Conte avait été le dernier, en 2016-2017 avec Chelsea. Pour Mainoo, auteur du but victorieux face à Liverpool, l’instant a été particulièrement émouvant. Il a confié : « J’ai aperçu quelques membres de ma famille ; c’est une bénédiction de jouer et de marquer. Avant, je me trouvais dans ce virage en tant que spectateur, je me sens tellement chanceux d’être désormais sur la pelouse. Je rêvais de ces moments. Je suis heureux d’être ici avec le club. »
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Quelle est la prochaine étape pour les Red Devils ?
Qualifié pour la Ligue des champions, le club a consolidé sa troisième place au classement avec 64 points. Manchester United doit désormais s'appuyer sur les bases tactiques posées par Carrick pour postuler au titre la saison prochaine, même si sa nomination définitive comme entraîneur n'est pas encore actée. Avant les trois dernières rencontres face à Sunderland, Nottingham Forest et Brighton, Mainoo a prévenu : « Nous devons conclure la saison en beauté ; ce n'est pas suffisant. »