Le parcours de ce jeune milieu de terrain cette saison témoigne d’une grande résilience. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, Mainoo peinait à s’imposer et se contentait de brèves apparitions en tant que remplaçant durant la première moitié de la saison. Cependant, depuis l’arrivée de Carrick, il est devenu un titulaire incontournable, totalisant plus de 1 300 minutes de jeu. Évoquant son absence en début de saison, Mainoo a expliqué : « C’était difficile, bien sûr, chaque fois qu’on ne joue pas au football. J’ai simplement essayé de rester concentré et de garder la tête baissée. » Au sujet de Carrick, il ajoute : « Il a joué un rôle énorme dans tout ça, grâce à toute la confiance qu’il donne à tous les joueurs. On a envie de le suivre, de se battre pour lui et de tout donner pour lui sur le terrain. »