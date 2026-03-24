Pour la série documentaire de Magenta intitulée « Wontorras World Cup – Père. Fille. Coupe du monde. », Wontorra s'est déjà rendue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en compagnie de son père Jörg, où elle a notamment visité le quartier général de la DFB à Winston-Salem, en Caroline du Nord.
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« On sent chez toi un grand scepticisme » : la DFB suscite des interrogations avec son camp d'entraînement pour la Coupe du monde aux États-Unis
Son bilan est plutôt décevant. Lors d'une conférence de presse pour Magenta TV lundi, la présentatrice a déclaré : « Nous y étions. Je mettrais un petit point d'interrogation là-dessus. Le choix du quartier est intéressant. Je pense qu'on peut bien s'y préparer et rester concentré, mais il ne se passe absolument rien aux alentours. C'est toujours un peu le problème. »
L'ancien international Mats Hummels, également présent lors de cette conférence de presse, a alors rétorqué : « Je trouve ça génial que tu fasses preuve d’un tel scepticisme. » Pour lui, en tant qu’ancien professionnel, il a toujours été important lors d’un tournoi de créer « une bonne ambiance » au sein de l’équipe : « Que tout le monde passe du temps ensemble. »
Le Campo Bahia, où l’équipe nationale allemande avait séjourné lors de la Coupe du monde victorieuse de 2014, s’était particulièrement démarqué. « Tout le monde était dehors ensemble, se retrouvait et faisait des choses. Ça a créé un formidable esprit d’équipe », a déclaré Hummels.
Les conditions d'hébergement lors des Coupes du monde de 2018 et 2022 ont fait l'objet de critiques
Lors des Coupes du monde 2018 et 2022, qui se sont soldées par un échec cuisant, le choix du lieu d’hébergement a également fait l’objet de toutes les attentions. Le quartier général allemand à Vatoutinki, en Russie, a valu à Oliver Bierhoff, alors directeur général de la DFB, de vives critiques concernant l’environnement morne et l’emplacement isolé. « Ce complexe, autrefois conçu comme un lieu de retraite exclusif pour l’élite du parti, séduit davantage par son aspect militaire que par son cadre balnéaire », jugeait par exemple le Süddeutsche Zeitung, en comparaison avec l’« oasis de bien-être » du Campo Bahia quatre ans plus tôt. Le sélectionneur national Joachim Löw parlait lui-même du « charme d’une bonne école de sport ».
Le quartier général de la Coupe du monde au Qatar, situé à Al-Ruwais, a également été très controversé en raison de son isolement. Seule nation, l'équipe de la DFB campait pour ainsi dire à l'autre bout du pays, tandis que la plupart des participants étaient logés dans la capitale, Doha. Le magazine kicker a notamment évoqué une « solitude unique » : « Jamais auparavant les environs d’un quartier général de la DFB n’avaient été aussi tristes et étendus sur des kilomètres qu’en 2022. »
Cela a également entraîné des problèmes logistiques. Pour les conférences de presse obligatoires de la FIFA avant les matchs, l’entraîneur Hansi Flick devait régulièrement faire une heure de route jusqu’à Doha. Avant le deuxième match de groupe contre l’Espagne, aucun joueur n’y a participé en raison du trajet, ce qui a valu à la DFB des démêlés avec la FIFA.
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Nagelsmann à propos du quartier général pour la Coupe du monde : « Le calme nécessaire et des espaces pour s'isoler »
L'équipe de l'entraîneur national Julian Nagelsmann (38 ans) séjournera à l'hôtel « The Graylyn Estate » à Winston-Salem pendant la Coupe du monde cet été. Le domaine rappelle visuellement un château médiéval. 85 chambres aménagées individuellement sont réparties sur un terrain de 55 hectares. Construit il y a près de 100 ans comme résidence privée, le bâtiment appartient et est géré aujourd'hui par l'université voisine.
Nagelsmann s'était rendu sur place à plusieurs reprises et a finalement joué un rôle déterminant dans le choix de ce lieu. « En tant qu'équipe, nous avons trouvé avec l'Adidas Home Ground à Herzogenaurach un endroit qui nous permet de nous retrouver régulièrement, tout en bénéficiant du calme et des possibilités de retraite nécessaires. C'est cette combinaison que nous avons également retrouvée au Graylyn Estate », a-t-il déclaré lors de l'annonce du lieu de séjour.