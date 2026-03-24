« On sent chez toi un grand scepticisme » : la DFB suscite des interrogations avec son camp d'entraînement pour la Coupe du monde aux États-Unis

Son bilan est plutôt décevant. Lors d'une conférence de presse pour Magenta TV lundi, la présentatrice a déclaré : « Nous y étions. Je mettrais un petit point d'interrogation là-dessus. Le choix du quartier est intéressant. Je pense qu'on peut bien s'y préparer et rester concentré, mais il ne se passe absolument rien aux alentours. C'est toujours un peu le problème. »

L'ancien international Mats Hummels, également présent lors de cette conférence de presse, a alors rétorqué : « Je trouve ça génial que tu fasses preuve d’un tel scepticisme. » Pour lui, en tant qu’ancien professionnel, il a toujours été important lors d’un tournoi de créer « une bonne ambiance » au sein de l’équipe : « Que tout le monde passe du temps ensemble. »

Le Campo Bahia, où l’équipe nationale allemande avait séjourné lors de la Coupe du monde victorieuse de 2014, s’était particulièrement démarqué. « Tout le monde était dehors ensemble, se retrouvait et faisait des choses. Ça a créé un formidable esprit d’équipe », a déclaré Hummels.