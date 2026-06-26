Avec ses nombreuses pertes de balle, l'équipe s'est gravement mise en difficulté. « Ce n'est pas génial, mais dans les mauvais espaces, c'est une catastrophe », a souligné Klopp, pressenti pour succéder à Julian Nagelsmann. Le placement a également fait défaut : « Wirtz et Musiala étaient partout, mais à chaque perte de balle, il n'y avait personne nulle part. »

« Le football doit être animé par la passion, l’intensité et l’émotion. Si pour toi, ce n’est qu’un simple jeu de ballon, tu n’iras pas loin », a-t-il averti.