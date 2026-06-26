« Nous devons désormais passer à la vitesse supérieure. Nous devons jouer avec au moins la même intensité. Nous nous sommes fait dominer dans les duels », a analysé l'expert de MagentaTV après la défaite contre l'Équateur (1-2) lors du dernier match de groupe.
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« On s'est fait écraser » : Jürgen Klopp critique sans détour le manque d'engagement de l'équipe nationale allemande
Avec ses nombreuses pertes de balle, l'équipe s'est gravement mise en difficulté. « Ce n'est pas génial, mais dans les mauvais espaces, c'est une catastrophe », a souligné Klopp, pressenti pour succéder à Julian Nagelsmann. Le placement a également fait défaut : « Wirtz et Musiala étaient partout, mais à chaque perte de balle, il n'y avait personne nulle part. »
« Le football doit être animé par la passion, l’intensité et l’émotion. Si pour toi, ce n’est qu’un simple jeu de ballon, tu n’iras pas loin », a-t-il averti.
Critique de Klopp : « On s'est fait écraser »
Thomas Müller a pointé une certaine « naïveté ». Selon lui, l’Argentine, championne du monde en titre, « joue avec plus de ruse. Nous connaissons des phases de possession trop timides, et nos pertes de balle se paient cash. »
Son coéquipier champion du monde 2014, Mats Hummels, déplore un manque d’intensité : « Quand on défend bas, le milieu doit être ultra-actif et mettre la pression sur l’adversaire. C’est une question de cohésion, mais aussi de volonté et de caractère. » Certains joueurs allemands en seraient capables, mais l’équipe manque encore d’audace dans ce domaine.