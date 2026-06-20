« On pleure dans les vestiaires ! » La Turquie est au plus bas après son élimination sensationnelle de la Coupe du monde, et les joueurs « présentent leurs excuses à tout le peuple »

« Nous sommes profondément tristes, c’est même honteux. Nous présentons nos excuses à notre peuple. Nous pleurons dans les vestiaires. Nous devons tout faire pour nous rattraper », a déclaré la superstar du Real Madrid, Arda Güler.

« Il n’y a aucun problème au sein de l’équipe. Sur le terrain, nous n’avons tout simplement pas réussi. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre ce que nous avions prévu. Nous avons eu nos occasions. Nous ferons tout pour que ce tournoi tombe dans l’oubli », a poursuivi Güler sur TRT Spor.

Le capitaine Hakan Çalhanoğlu a ajouté : « Pour l’instant, il n’est pas facile de trouver les mots justes. Tout le monde est profondément déçu. Après tout, nous étions parvenus à revenir jusqu’ici après 24 ans d’absence. Lors des deux matchs, nous avons tout donné, nous avons tout tenté et cherché à marquer, mais cela n’a pas suffi. Nous tirons, mais le ballon ne veut tout simplement pas entrer. C’est de la malchance, que dire d’autre ? Je tiens à présenter mes excuses à l’ensemble de notre peuple. »