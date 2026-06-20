Contre toute attente, la Turquie s'incline également lors de son deuxième match de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay (0-1) et doit rentrer chez elle avant la fin du tournoi. La déception était d'autant plus grande après cette défaite face aux Sud-Américains, qui ont dû jouer en infériorité numérique en deuxième mi-temps à la suite d'une expulsion qui a constitué une première dans l'histoire de la Coupe du monde.
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« On pleure dans les vestiaires ! » La Turquie est au plus bas après son élimination sensationnelle de la Coupe du monde, et les joueurs « présentent leurs excuses à tout le peuple »
« Nous sommes profondément tristes, c’est même honteux. Nous présentons nos excuses à notre peuple. Nous pleurons dans les vestiaires. Nous devons tout faire pour nous rattraper », a déclaré la superstar du Real Madrid, Arda Güler.
« Il n’y a aucun problème au sein de l’équipe. Sur le terrain, nous n’avons tout simplement pas réussi. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre ce que nous avions prévu. Nous avons eu nos occasions. Nous ferons tout pour que ce tournoi tombe dans l’oubli », a poursuivi Güler sur TRT Spor.
Le capitaine Hakan Çalhanoğlu a ajouté : « Pour l’instant, il n’est pas facile de trouver les mots justes. Tout le monde est profondément déçu. Après tout, nous étions parvenus à revenir jusqu’ici après 24 ans d’absence. Lors des deux matchs, nous avons tout donné, nous avons tout tenté et cherché à marquer, mais cela n’a pas suffi. Nous tirons, mais le ballon ne veut tout simplement pas entrer. C’est de la malchance, que dire d’autre ? Je tiens à présenter mes excuses à l’ensemble de notre peuple. »
Coupe du monde 2026 : la Turquie est éliminée, les États-Unis terminent en tête de leur groupe.
L’ancien international Halil Altintop reconnaît qu’il lui a fallu « digérer la nouvelle ». Interrogé sur MagentaTV, il souligne qu’il reste « beaucoup, beaucoup de points d’interrogation » et affirme que « la déception est immense, car l’équipe possède pourtant d’indéniables qualités individuelles ; certains joueurs brillent même dans de très grands clubs ».
Battue d’entrée par l’Australie (0-2), la Turquie est d’ores et déjà éliminée. En effet, en cas d’égalité de points au classement, c’est le résultat des confrontations directes qui prévaut, et non la différence de buts. Or, les Turcs sont devancés de trois points tant par le Paraguay que par l’Australie, ce qui les exclut mathématiquement de la course aux huitièmes. Avec six unités, les États-Unis sont quant à eux assurés de terminer en tête du groupe.
Élimination de la Turquie : la presse nationale réagit
La déception était palpable non seulement chez les joueurs, mais aussi dans les colonnes de la presse nationale, qui n’a pas épargné les critiques. « Nous sommes éliminés de la Coupe du monde. Les larmes ont coulé ! L’équipe nationale est anéantie », écrivait Fanatik.
« Nous quittons la Coupe du monde ! », a constaté Hürriyet, tandis que Post ajoutait : « Notre équipe nationale s’incline face à un Paraguay réduit à dix ! Nous sommes éliminés. »