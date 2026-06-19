« On peut toujours en débattre » : un expert en arbitrage analyse une blessure effroyable avec une ancienne star de la DFB – et salue l’arbitre Penso pour « de loin la meilleure performance de la Coupe du monde »

Madibo a d’abord reçu un carton jaune de la part de l’arbitre Cristian Garay, mais, après un bref recours au VAR – dont les images n’ont pas été diffusées à la télévision en raison de la gravité de la scène –, il a finalement été expulsé.

Pourtant, le tacle de Madibo ne semblait ni particulièrement violent ni imprudent ; on distinguait clairement son intention de jouer le ballon. L’expert en arbitrage Patrik Ittrich a néanmoins défendu la décision de l’arbitre sur MagentaTV : « Au vu du déroulement de l’action et de la perception de l’arbitre, c’est un carton jaune. C’est ce que cela ressemblait. Mais la blessure est si grave qu’ils ont certainement décidé, au centre de visionnage vidéo, de lui dire : “Blessure grave.” C’est alors que l’arbitre a brandi le carton rouge. »

Le fait que Garay n’ait pas visionné les images lui-même ni annoncé sa décision au micro s’explique par les circonstances et constitue, selon Ittrich, un choix judicieux : « Il n’est même pas sorti. Il n’a pas effectué de vérification sur le bord du terrain, n’a pas annoncé sa décision au micro et n’a donné aucune explication. Son unique geste a suffi : transformer le jaune en rouge sans quitter la pelouse. Et selon l’expert, c’est tout à fait justifié, car un simple contact peut parfois entraîner un véritable désastre. »