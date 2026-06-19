Menant déjà 6-0, le Canada a vu son match basculer à la 51^e minute : alors que Kone et Assim Madibo luttaient près de la ligne de touche, le joueur qatari a malheureusement frappé son adversaire au mollet. Selon les premiers diagnostics, le tibia et le péroné de la victime se sont complètement fracturés.
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« On peut toujours en débattre » : un expert en arbitrage analyse une blessure effroyable avec une ancienne star de la DFB – et salue l’arbitre Penso pour « de loin la meilleure performance de la Coupe du monde »
Madibo a d’abord reçu un carton jaune de la part de l’arbitre Cristian Garay, mais, après un bref recours au VAR – dont les images n’ont pas été diffusées à la télévision en raison de la gravité de la scène –, il a finalement été expulsé.
Pourtant, le tacle de Madibo ne semblait ni particulièrement violent ni imprudent ; on distinguait clairement son intention de jouer le ballon. L’expert en arbitrage Patrik Ittrich a néanmoins défendu la décision de l’arbitre sur MagentaTV : « Au vu du déroulement de l’action et de la perception de l’arbitre, c’est un carton jaune. C’est ce que cela ressemblait. Mais la blessure est si grave qu’ils ont certainement décidé, au centre de visionnage vidéo, de lui dire : “Blessure grave.” C’est alors que l’arbitre a brandi le carton rouge. »
Le fait que Garay n’ait pas visionné les images lui-même ni annoncé sa décision au micro s’explique par les circonstances et constitue, selon Ittrich, un choix judicieux : « Il n’est même pas sorti. Il n’a pas effectué de vérification sur le bord du terrain, n’a pas annoncé sa décision au micro et n’a donné aucune explication. Son unique geste a suffi : transformer le jaune en rouge sans quitter la pelouse. Et selon l’expert, c’est tout à fait justifié, car un simple contact peut parfois entraîner un véritable désastre. »
Pas de carton rouge malgré une blessure effroyable ? « Ça reste du sport », tranche l’arbitre.
Il a toutefois essuyé les critiques de son collègue expert Jonas Hofmann, qui aurait souhaité que l’arbitre fasse preuve de plus de discernement dans cette situation délicate : « Ce n’était pas non plus une faute grave », a déclaré l’ancien international. « On est dans le sport. Malheureusement, ce genre de choses arrive. Mais dans ce cas, on ne doit pas sanctionner quelqu’un pour quelque chose qu’il n’a pas vraiment voulu faire. »
De son point de vue, il n’y avait pas d’intention de commettre une faute grave. « Bien sûr, c’est regrettable pour le joueur blessé, mais il faut faire la part des choses : ce n’était pas volontaire », a-t-il ajouté.
« On peut très bien en débattre », a rétorqué Ittrich, qui a fait valoir que les conséquences d’une faute devaient également compter dans l’évaluation. « Je pense que parfois, une petite faute, même involontaire, a un impact important et peut tout de même entraîner une blessure grave. C’est la raison pour laquelle on a décidé de donner un carton rouge dans ce cas-là. »
Néanmoins, l’arbitre doit toujours apprécier la situation au cas par cas, sans se conformer à un schéma rigide. « Si tu commets une faute très légère, que le joueur se tord la cheville et qu’il se passe quelque chose, tu ne peux pas dire : “Écoute, ce n’était pas intentionnel de la part du joueur.” Il a peut-être même joué le ballon ; dans ce cas, ce genre d’accident n’arrive pas. »
Ittrich salue la performance de l’arbitre : « La meilleure prestation de cette Coupe du monde jusqu’ici. »
L’ancien arbitre de Bundesliga a salué la performance de Tori Penso, qui a dirigé la rencontre précédente et est devenue la première femme à arbitrer un match de cette Coupe du monde, opposant la République tchèque à l’Afrique du Sud. « De loin la meilleure prestation arbitrale du tournoi jusqu’ici », a jugé Ittrich.
Pour cet arbitre de 47 ans, seule la performance compte, et non le genre. « Je ne veux même plus préciser qu’une femme arbitre. J’en ai assez, car cela n’a aucune importance. Seule la qualité de l’arbitrage prime. Et je m’en fiche complètement, qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme. »