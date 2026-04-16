« On peut battre N'IMPORTE QUI ! » : Harry Kane met en garde le PSG avant la demi-finale de la Ligue des champions

Harry Kane a prévenu le Paris Saint-Germain, son futur adversaire en demi-finale de la Ligue des champions, que le Bayern Munich abordait son pic de forme au moment le plus opportun. Après une victoire haletante 4-3 contre le Real Madrid à l’Allianz Arena, qui a scellé un score cumulé de 6-4, l’attaquant estime que l’équipe de Vincent Kompany n’a rien à craindre de ses rivaux dans le dernier carré.

Après le coup de sifflet final, l’attaquant a confié que la confiance régnait dans le vestiaire bavarois. « Battre une équipe comme Madrid, surtout à ce stade de la compétition, ça donne de la confiance », a-t-il déclaré à TNT Sports. « On en parle depuis le début de la saison : être encore en lice dans toutes les compétitions, c’est le moment de passer à la vitesse supérieure. Nous sommes convaincus de pouvoir battre n’importe qui quand nous jouons à notre meilleur niveau, et nous en aurons besoin au prochain tour car le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. »