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« On peut battre N'IMPORTE QUI ! » : Harry Kane met en garde le PSG avant la demi-finale de la Ligue des champions
Kane lance un avertissement au PSG
Harry Kane a prévenu le Paris Saint-Germain, son futur adversaire en demi-finale de la Ligue des champions, que le Bayern Munich abordait son pic de forme au moment le plus opportun. Après une victoire haletante 4-3 contre le Real Madrid à l’Allianz Arena, qui a scellé un score cumulé de 6-4, l’attaquant estime que l’équipe de Vincent Kompany n’a rien à craindre de ses rivaux dans le dernier carré.
Après le coup de sifflet final, l’attaquant a confié que la confiance régnait dans le vestiaire bavarois. « Battre une équipe comme Madrid, surtout à ce stade de la compétition, ça donne de la confiance », a-t-il déclaré à TNT Sports. « On en parle depuis le début de la saison : être encore en lice dans toutes les compétitions, c’est le moment de passer à la vitesse supérieure. Nous sommes convaincus de pouvoir battre n’importe qui quand nous jouons à notre meilleur niveau, et nous en aurons besoin au prochain tour car le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. »
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Une soirée historique pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
Soirée historique pour Kane : son but dans ce match à sept buts lui permet d’égaler le record d’Erling Haaland (2022-2023) en atteignant la barre des 50 buts en une saison avec un club des cinq grands championnats européens. Grâce à sa forme étincelante, le Bayern garde intacts ses rêves de triplé alors que la phase décisive approche.
À 32 ans, il s’impose aussi comme une véritable épine dans le pied des géants espagnols : il a désormais marqué ou délivré une passe décisive lors de chacune de ses cinq dernières apparitions en Ligue des champions contre le Real Madrid. Malgré la pression, il a gardé son sang-froid et guidé le Bayern vers sa 22e demi-finale dans la plus prestigieuse compétition européenne.
Le Real Madrid a vu rouge à Munich
Le match a basculé de manière spectaculaire lorsque Eduardo Camavinga a été expulsé après deux fautes sanctionnées d’un carton jaune. Le Français a d’abord été averti pour une intervention sur Jamal Musiala, puis a reçu un deuxième carton pour avoir retenu le ballon et ainsi retardé la reprise du jeu. En fin de rencontre, la frustration des visiteurs a explosé : Arda Güler a à son tour écopé d’un carton rouge direct pour protestation depuis le banc.
« Il y a eu des décisions qui nous ont été défavorables tout au long du match, mais les règles sont les règles », a déclaré Kane à propos de l’arbitrage. « C’était clairement un carton jaune ; j’en ai reçu quelques-uns au cours de ma carrière qui m’ont affecté. L’arbitre doit prendre une décision dans ce genre de situation, et aujourd’hui, elle nous a été favorable. »
- AFP
Le Bayern vise un triplé historique
Qualifié pour les demi-finales, le Bayern se recentre temporairement sur la Bundesliga, où il peut officiellement être sacré champion ce week-end face à Stuttgart. Les Bavarois aborderont ensuite la demi-finale de la DFB-Pokal contre le Bayer Leverkusen.
« Nous avons l’occasion de remporter le championnat ce week-end, alors j’espère que nous y parviendrons et que nous aborderons ensuite une grande demi-finale en Coupe », a ajouté Kane. « Il reste encore beaucoup de grands matchs à jouer. » Si le géant allemand parvient à maintenir cette dynamique, Kane pourrait enfin décrocher le titre européen majeur que ses statistiques individuelles exceptionnelles méritent.