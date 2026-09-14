« On peut acheter un âne pour 200 M£ ! » : Thomas Meunier fustige un marché des transferts « insensé » après que son ancien coéquipier Ayyoub Bouaddi a rejoint Manchester City pour 100 M€

Alors que Bouaddi se prépare à vivre à Manchester, Meunier savoure de son côté son récent passage dans le football anglais. Un transfert à Sunderland en provenance de Lille avait d’abord été compromis par une crise de blessures il y a un an, mais le défenseur a finalement concrétisé ce changement et s’épanouit. « C’est le football anglais, exactement ce que je regardais quand j’étais plus jeune, a-t-il expliqué. Des stades pleins, une belle ambiance, un très bon niveau, beaucoup d’intensité, tout ce que l’on recherche. J’aime ce désordre organisé, si je peux l’appeler ainsi. »

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a admis que son seul regret était de ne pas avoir découvert le football anglais plus tôt. « Quand j’y pense, je suis un peu triste de ne pas avoir signé dans un club anglais plus tôt. Mais je l’ai fait, enfin », a-t-il ajouté.

« Et je suis vraiment heureux d’avoir signé à Sunderland en particulier, parce qu’ils représentent tout ce que j’aime, tout ce que j’adore même, dans le football. Cette passion populaire. Cette ville, une ville où l’on peut tout faire à pied, comme celle d’où je viens. Pour être honnête, je me retrouve un peu à Sunderland. »



