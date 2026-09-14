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« On peut acheter un âne pour 200 M£ ! » : Thomas Meunier fustige un marché des transferts « insensé » après que son ancien coéquipier Ayyoub Bouaddi a rejoint Manchester City pour 100 M€
Manchester City s’offre la signature de Bouaddi pour 100 M€
Manchester City a récemment obtenu la signature de la sensation adolescente Bouaddi en provenance de Lille pour la somme vertigineuse de 100 M€. Le milieu de terrain de 18 ans s’était imposé comme l’un des plus grands espoirs en France, poussant l’équipe d’Enzo Maresca à consentir un énorme engagement financier pour l’amener à l’Etihad Stadium.
Ce montant astronomique a suscité de vives critiques de la part de l’ancien coéquipier de Bouaddi, Meunier. Le défenseur belge chevronné, qui a partagé le vestiaire du jeune joueur à Lille au cours des deux dernières saisons, estime que les montants des transferts sont désormais totalement déconnectés de la réalité. Tout en reconnaissant l’immense talent de l’adolescent, Meunier pense que le climat financier actuel a perdu tout sens de la mesure.
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Meunier fustige une logique de marché absurde
Dans un entretien très complet accordé à The Athletic, Meunier a clairement exprimé son opinion sur les excès financiers du football moderne. Le latéral de Sunderland n’a pas tari d’éloges sur son ancien collègue, mais il a refusé de cautionner l’énorme indemnité de transfert associée à ce mouvement.
« Il vient d’être transféré pour 100 M£ », a déclaré Meunier lorsqu’il a été interrogé sur la valeur de Bouaddi. « Ayyoub est incroyable. Mais, je veux dire, nous n’avons pas besoin de parler d’argent, parce qu’il n’y a plus aucune logique. »
Il a ensuite livré une analyse brutale de la manière dont les grands clubs mènent actuellement leurs affaires. « Vous pouvez acheter un âne pour 200 M£ et un très bon joueur pour 20 M£, a-t-il ajouté. Il n’y a plus aucun sens. »
Un rêve anglais dans le football retardé
Alors que Bouaddi se prépare à vivre à Manchester, Meunier savoure de son côté son récent passage dans le football anglais. Un transfert à Sunderland en provenance de Lille avait d’abord été compromis par une crise de blessures il y a un an, mais le défenseur a finalement concrétisé ce changement et s’épanouit. « C’est le football anglais, exactement ce que je regardais quand j’étais plus jeune, a-t-il expliqué. Des stades pleins, une belle ambiance, un très bon niveau, beaucoup d’intensité, tout ce que l’on recherche. J’aime ce désordre organisé, si je peux l’appeler ainsi. »
L’ancien joueur du Borussia Dortmund a admis que son seul regret était de ne pas avoir découvert le football anglais plus tôt. « Quand j’y pense, je suis un peu triste de ne pas avoir signé dans un club anglais plus tôt. Mais je l’ai fait, enfin », a-t-il ajouté.
« Et je suis vraiment heureux d’avoir signé à Sunderland en particulier, parce qu’ils représentent tout ce que j’aime, tout ce que j’adore même, dans le football. Cette passion populaire. Cette ville, une ville où l’on peut tout faire à pied, comme celle d’où je viens. Pour être honnête, je me retrouve un peu à Sunderland. »
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Des retrouvailles très attendues se profilent pour Sunderland
Meunier fait face à un calendrier éprouvant alors que Sunderland traverse une série de matches compliqués. Après avoir récemment affronté Arsenal et avant de se mesurer à l’AZ Alkmaar mercredi, le défenseur croisera aussi la route de Bouaddi lorsque Sunderland affrontera Manchester City dimanche prochain.
Cette affiche de prestige verra également Meunier retrouver son ancien coéquipier à Dortmund, Erling Haaland. Comme l’a souligné le Belge avec franchise, l’attaquant norvégien prolifique n’a plus besoin d’être présenté, et Sunderland s’annonce donc face à un test redoutable contre des visages familiers ce week-end.
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