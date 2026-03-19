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On parie qu'Arsenal réussira un incroyable quadruplé sous la houlette de Mikel Arteta... à une condition
La quête d'Arsenal pour un quadruplé sans précédent
Shearer estime que si l'équipe de Mikel Arteta remporte ce week-end le premier titre à sa portée, le rêve de décrocher quatre trophées majeurs — un exploit jamais réalisé auparavant dans le football anglais — deviendra une possibilité réaliste. Arsenal mène actuellement la Premier League avec neuf points d'avance sur Manchester City, se rapprochant ainsi de son premier titre depuis 2004. De plus, les Gunners ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions où ils affronteront le Sporting CP, et sont toujours en lice en FA Cup avec un match de quart de finale contre Southampton.
Évoquant l'importance de l'événement, Shearer a déclaré à Betfair : « Si Arsenal remporte la Carabao Cup, le quadruplé est tout à fait envisageable. Et c'est un grand « si », car c'est un match énorme, un match énorme pour les deux clubs, car c'est probablement la dernière chance de City de remporter un titre. C'est un match énorme pour les deux clubs, mais oui, si Arsenal remporte celui-ci, alors les discussions s'intensifieront autour de la possibilité de remporter quatre trophées, ce qui n'a clairement jamais été fait auparavant. »
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La dernière chance pour Manchester City de remporter un titre
La pression est tout aussi forte du côté des Bleus de Manchester. Guardiola tient absolument à éviter une nouvelle saison décevante après que son équipe n’ait remporté que le Community Shield la saison dernière, ce qui fait de ce trophée une nécessité absolue. De même, Mikel Arteta vise son quatrième titre avec Arsenal, et son premier depuis le Community Shield 2023. Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles cette saison pourrait être la dernière de Guardiola à l'Etihad, la Carabao Cup s'est transformée en une bataille à enjeux élevés pour les deux entraîneurs. Shearer a souligné le poids des attentes en déclarant : « Il y a de la pression sur les deux clubs, mais pour des raisons différentes. On parle de la dernière saison de Pep. Man City est loin d'avoir le niveau qu'il avait par le passé en matière de défense. »
Les faiblesses défensives à l'Etihad Stadium
Un facteur déterminant dans cette finale sera la fragilité inhabituelle de City en défense. Shearer a souligné que les champions en titre manquaient de leur solidité habituelle, une faiblesse mise en évidence lors de leur récente élimination européenne. City a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, s'inclinant 3-0 au Bernabéu avant de subir une défaite 2-1 à domicile lors du match retour. Évoquant leur forme actuelle, il a expliqué : « Ils ont laissé passer tellement d'occasions, ce qui s'est résumé l'autre soir contre le Real Madrid. »
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Une journée de dimanche riche en émotions à Wembley
Alors que les équipes s'apprêtent à faire leur entrée à Wembley, l'ambiance s'annonce électrique. Shearer s'attend à un match « un peu tendu », chargé d'émotion pour les supporters des deux camps. Impatient d'assister à ce spectacle, il a conclu : « Ce sera un match très intense. Il y aura beaucoup d'émotion. Il y aura aussi un peu de mordant dans le match pour des raisons évidentes. Mais j’ai vraiment hâte de voir ce match. Ça devrait être un super dimanche avec le coup d’envoi de Newcastle tôt dans la journée, puis la finale de la Coupe. Alors oui, ça va être incroyable. »
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