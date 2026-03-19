On parie qu'Arsenal réussira un incroyable quadruplé sous la houlette de Mikel Arteta... à une condition

Shearer estime que si l'équipe de Mikel Arteta remporte ce week-end le premier titre à sa portée, le rêve de décrocher quatre trophées majeurs — un exploit jamais réalisé auparavant dans le football anglais — deviendra une possibilité réaliste. Arsenal mène actuellement la Premier League avec neuf points d'avance sur Manchester City, se rapprochant ainsi de son premier titre depuis 2004. De plus, les Gunners ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions où ils affronteront le Sporting CP, et sont toujours en lice en FA Cup avec un match de quart de finale contre Southampton.

Évoquant l'importance de l'événement, Shearer a déclaré à Betfair : « Si Arsenal remporte la Carabao Cup, le quadruplé est tout à fait envisageable. Et c'est un grand « si », car c'est un match énorme, un match énorme pour les deux clubs, car c'est probablement la dernière chance de City de remporter un titre. C'est un match énorme pour les deux clubs, mais oui, si Arsenal remporte celui-ci, alors les discussions s'intensifieront autour de la possibilité de remporter quatre trophées, ce qui n'a clairement jamais été fait auparavant. »