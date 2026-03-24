Lors d'une conférence de presse précédant le match amical de vendredi prochain contre la Suisse, le capitaine de la DFB a pris la défense de Rüdiger. En raison de quelques faux pas au Real Madrid, de problèmes physiques et de performances médiocres lors de ses dernières apparitions sous le maillot de la DFB, le joueur de 33 ans risque de se retrouver sur le banc, derrière Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck.
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« On oublie ça en Allemagne ! » Joshua Kimmich prend la défense d'une star de la DFB vivement critiquée
Pourtant, Kimmich en est convaincu : « Toni est un joueur très important. J'ai parfois l'impression qu'en Allemagne, on oublie tout ce qu'il a accompli ces dernières années. Toni est incontestablement titulaire au Real Madrid, il atteint presque chaque année au moins les quarts de finale ou les demi-finales de la Ligue des champions. Cette expérience peut nous être très utile dans le tournoi. »
Le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait publiquement mis en garde Rüdiger après son accès de colère lors de la finale de la Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone fin mai, déclarant : « Il connaît mon opinion : ce n'est pas acceptable et la limite est atteinte. Il sait aussi que cela ne doit plus se reproduire, sinon les conséquences seront plus graves. »
Rüdiger avait insulté l’arbitre et lui avait lancé un objet, ce qui lui avait valu une suspension de six matchs. Dernièrement, il a fait parler de lui pour un tacle violent sur Rico, le joueur de Getafe. Ce dernier a reproché à Rüdiger d’avoir tenté de « me fracasser le visage ».
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Antonio Rüdiger n'est-il que le numéro trois à la DFB, derrière Tah et Schlotterbeck ?
Sur le plan sportif, un débat sur la nécessité de retenir Rüdiger s'engage à l'approche de la Coupe du monde, compte tenu du duo Tah-Schlotterbeck. Nagelsmann souhaitant absolument aligner un gaucher doué pour la construction du jeu en défense centrale, et Tah réalisant une première saison exceptionnelle au sein du FC Bayern, qui domine actuellement tout sur son passage, l'ancien pilier de la défense de la DFB risque de se retrouver sur le banc.
D'autant plus qu'il ne s'est pas vraiment couvert de gloire lors de l'une de ses dernières apparitions avec la DFB. En effet, aux côtés de Nnamdi Collins, qui faisait alors ses débuts, Rüdiger a particulièrement fait mauvaise figure lors de la débâcle des qualifications pour la Coupe du monde en Slovaquie. Lors de la victoire contre l'Irlande du Nord quelques jours plus tard, Rüdiger a disputé ce qui était alors son dernier match international
Puis, son corps a de nouveau dit stop. Une grave blessure musculaire l'a mis hors de combat pendant près de trois mois ; au début de l'année, c'est à nouveau son genou qui lui a coûté six matches officiels avec le Real.
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Nagelsmann soutient Rüdiger : « Il est exceptionnellement bon dans ce domaine »
Cela inquiète également le sélectionneur national en cette année de Coupe du monde, raison pour laquelle il a estimé qu'il n'était « pas gravé dans le marbre » que Rüdiger revienne en tant que pilier de la défense de l'équipe nationale.
« Tout dépendra de ses performances. J'ai une excellente relation avec Antonio, nous avons de bons échanges sur tous les aspects, sur le rôle dans lequel il pourra revenir ou non, s'il n'est pas en forme. Il a eu de gros problèmes au genou et cela lui a pris beaucoup de temps », a déclaré Nagelsmann dans son interview très commentée accordée au magazine kicker au début du mois.
La « grande qualité » du joueur de 33 ans réside dans « les duels dans les espaces restreints. Il est exceptionnellement bon dans ce domaine, c’est un excellent duelliste. Antonio doit être en pleine forme et en bonne santé. S’il a des petits bobos, comme cela lui est parfois arrivé chez nous, il n’atteint pas son niveau maximal, et cela n’a alors aucun sens. Mais il est sur la bonne voie. »
Rüdiger lui-même est conscient des discussions qui l'entourent au sujet de l'équipe nationale et s'est récemment montré compréhensif. « Cette polémique me montre une fois de plus que j’ai une responsabilité à l’égard de laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je prends au sérieux les critiques formulées de manière sérieuse et objective, car je sais moi-même que j’ai eu des écarts de conduite qui dépassaient clairement les limites. Je ne veux pas être une source de troubles, mais apporter stabilité et sécurité. »