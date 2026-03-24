« On oublie ça en Allemagne ! » Joshua Kimmich prend la défense d'une star de la DFB vivement critiquée

Pourtant, Kimmich en est convaincu : « Toni est un joueur très important. J'ai parfois l'impression qu'en Allemagne, on oublie tout ce qu'il a accompli ces dernières années. Toni est incontestablement titulaire au Real Madrid, il atteint presque chaque année au moins les quarts de finale ou les demi-finales de la Ligue des champions. Cette expérience peut nous être très utile dans le tournoi. »

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait publiquement mis en garde Rüdiger après son accès de colère lors de la finale de la Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone fin mai, déclarant : « Il connaît mon opinion : ce n'est pas acceptable et la limite est atteinte. Il sait aussi que cela ne doit plus se reproduire, sinon les conséquences seront plus graves. »

Rüdiger avait insulté l’arbitre et lui avait lancé un objet, ce qui lui avait valu une suspension de six matchs. Dernièrement, il a fait parler de lui pour un tacle violent sur Rico, le joueur de Getafe. Ce dernier a reproché à Rüdiger d’avoir tenté de « me fracasser le visage ».