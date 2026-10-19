Séville a subi une lourde défaite (4-1) sur la pelouse du Real Madrid, au Bernabeu, mais le résultat a été éclipsé par une polémique arbitrale en début de match. Vers la 22e minute, alors que le score était encore de 0-0, Guler a été filmé donnant un coup de coude à Peque, l’attaquant sévillan, tandis qu’ils poursuivaient le ballon en direction du but.

Malgré les protestations de l’équipe visiteuse, les arbitres ont laissé le jeu se poursuivre sans expulser l’international turc. Une décision qui a laissé Séville amer, le club estimant avoir dû disputer le reste de la rencontre à égalité numérique au lieu de jouer en supériorité numérique pendant plus d’une heure.

Le Real Madrid s’est ensuite imposé confortablement, même si Séville a également contesté une autre décision prise dans l’action ayant précédé le deuxième but des locaux. Après cette défaite, le club andalou s’interrogeait sur des décisions arbitrales déterminantes dans le cours du match.











