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« On nous a volés ! » : L’entraîneur de Séville, Luis Garcia Plaza, laisse entendre qu’un complot arbitral a entouré un coup de coude impliquant Arda Guler lors du Clasico perdu face au Real Madrid
Guler échappe à un carton rouge en début de match lors d’une défaite au Bernabéu
Séville a subi une lourde défaite (4-1) sur la pelouse du Real Madrid, au Bernabeu, mais le résultat a été éclipsé par une polémique arbitrale en début de match. Vers la 22e minute, alors que le score était encore de 0-0, Guler a été filmé donnant un coup de coude à Peque, l’attaquant sévillan, tandis qu’ils poursuivaient le ballon en direction du but.
Malgré les protestations de l’équipe visiteuse, les arbitres ont laissé le jeu se poursuivre sans expulser l’international turc. Une décision qui a laissé Séville amer, le club estimant avoir dû disputer le reste de la rencontre à égalité numérique au lieu de jouer en supériorité numérique pendant plus d’une heure.
Le Real Madrid s’est ensuite imposé confortablement, même si Séville a également contesté une autre décision prise dans l’action ayant précédé le deuxième but des locaux. Après cette défaite, le club andalou s’interrogeait sur des décisions arbitrales déterminantes dans le cours du match.
- AFP
Garcia Plaza affirme que Séville a été privé d’un match équitable
Devant les médias après le coup de sifflet final, Garcia Plaza, furieux, a reconnu que le Real Madrid avait été supérieur à onze contre onze, mais a estimé que la non-expulsion de Guler avait gravement compromis le plan de jeu de Séville.
« J’espère que vous titrerez tous “Un coup de coude, et puis c’est tout”. À onze contre onze, ils méritaient de gagner, mais on nous a privés de la possibilité de jouer un autre match », a déclaré Plaza aux journalistes après la rencontre, cité par AS. « Aujourd’hui, nous aurions dû jouer en supériorité numérique dès la 25e minute, à onze contre dix. Je ne veux pas parler de la suite du match. C’est incroyable. Je l’ai vu. À la mi-temps, Peque disait : “Il m’a frappé.” C’est un carton rouge. »
L’entraîneur de l’équipe visiteuse s’est montré tout aussi critique envers l’arbitrage sur l’action qui a précédé le deuxième but du Real Madrid, affirmant qu’une faute sur le défenseur Ure n’avait pas été sanctionnée.
« C’est vrai qu’il y a eu une faute sur Ure sur le deuxième but. Elle ne méritait pas un carton rouge, mais c’était une faute. On m’a dit qu’elle n’avait pas été montrée à la télévision, mais elle était très claire », a-t-il ajouté.
Les spéculations sur un complot autour du Clasico et la ferme réplique de Mourinho
Garcia Plaza s’est également demandé si la pression liée au contexte général avait influencé les décisions de l’arbitre, s’interrogeant sur une éventuelle réticence des officiels à peser sur la course au titre avant le Clasico.
« Nous n’aurions peut-être pas gagné, mais à partir de la 25e minute, alors que le score était de 0-0, nous aurions dû jouer à onze contre dix pendant 65 minutes. Cela résume le match. Nous aurions peut-être perdu malgré tout, mais à onze contre onze, Madrid méritait de gagner », a poursuivi Plaza. « Nous étions censés profiter de notre supériorité numérique, et cela ne s’est pas produit. Pourquoi ? Peut-être qu’ils ne voulaient pas que l’écart de points se creuse davantage avant le Clasico si nous avions gagné. Je ne sais pas. »
Cependant, Mourinho a rejeté ces affirmations lors de sa conférence de presse d’après-match, déclarant qu’aucune preuve vidéo n’étayait les plaintes de Séville. « Personne n’a pu me montrer ce qui se serait passé selon eux », a déclaré Mourinho, ajoutant que son joueur niait avoir commis la moindre faute et laissant entendre que l’adversaire cherchait à détourner l’attention d’une lourde défaite.
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Les répercussions de la défaite au Bernabéu se font encore sentir
Séville devra rapidement tourner la page de la polémique arbitrale et se ressaisir après une lourde défaite à l’extérieur. Garder son sang-froid et rester fidèle à son plan tactique sera essentiel pour laisser cette déception derrière lui lors de ses prochains matches de championnat.
Pour le Real Madrid, cette nette victoire 4-1 lui permet de conserver sa dynamique avant le très attendu Clasico face à son grand rival, le FC Barcelone, le week-end prochain. Malgré les discussions d’après-match autour de Guler, l’équipe va désormais se concentrer pleinement sur la consolidation de sa place en tête du classement.
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