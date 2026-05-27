« Il avait déjà attiré mon attention l'année dernière. C'est un très bon défenseur central qui dégage surtout une certaine prestance. On n'a pas envie de jouer contre lui, ni de se lancer dans un duel avec lui », s'est enthousiasmé l'ancien milieu de terrain à propos du joueur de 25 ans dans son podcast « Einfach mal Luppen ».
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« On ne veut pas jouer contre lui » : Toni Kroos regrette l'absence de cette star de la DFB dans la sélection pour la Coupe du monde 2026
Felix, son frère et coanimateur du podcast, aurait également apprécié de voir Bisseck prendre part à la Coupe du monde, mais les deux frères se sont dit, dans l’ensemble, satisfaits des choix du sélectionneur national Julian Nagelsmann. « C’est très bien ainsi, on ne peut pas vraiment prétendre en savoir plus », a tranché Kroos.
Si le natif de Cologne n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe nationale allemande, il était tout de même considéré comme un candidat crédible pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Au sein de l’Inter Milan, le défenseur central est en effet titulaire et, la saison passée, il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues (trois buts, trois passes décisives), jouant un rôle déterminant dans le doublé championnat-Coupe des Nerazzurri.
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Bisseck est devancé par Anton, Rüdiger et Thiaw
En l’absence de Bisseck, Nagelsmann a aligné sa charnière centrale habituelle, composée de Jonathan Tah (FC Bayern Munich) et Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). En soutien, Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Malick Thiaw (Newcastle United) sont prêts à intervenir.
Lors de la Coupe du monde 2026, l’Allemagne évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur.