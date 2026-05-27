« On ne veut pas jouer contre lui » : Toni Kroos regrette l'absence de cette star de la DFB dans la sélection pour la Coupe du monde 2026

Felix, son frère et coanimateur du podcast, aurait également apprécié de voir Bisseck prendre part à la Coupe du monde, mais les deux frères se sont dit, dans l’ensemble, satisfaits des choix du sélectionneur national Julian Nagelsmann. « C’est très bien ainsi, on ne peut pas vraiment prétendre en savoir plus », a tranché Kroos.

Si le natif de Cologne n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe nationale allemande, il était tout de même considéré comme un candidat crédible pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au sein de l’Inter Milan, le défenseur central est en effet titulaire et, la saison passée, il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues (trois buts, trois passes décisives), jouant un rôle déterminant dans le doublé championnat-Coupe des Nerazzurri.