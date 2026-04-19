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« On ne va pas baisser les bras ! » - Mikel Arteta affirme que les joueurs d'Arsenal sont « désormais plus convaincus » de pouvoir remporter le titre, malgré leur défaite cuisante à Manchester City
Arteta tire des enseignements de la défaite
La victoire de Manchester City, scellée par le but d’Erling Haaland en seconde période, a réduit l’écart en tête du classement à trois points. Les Citizens, qui comptent un match en moins, pourraient même doubler Arsenal à la différence de buts en cas de succès contre Burnley en milieu de semaine. Malgré ce revirement, Mikel Arteta garde son sang-froid.
« Je le crois aujourd’hui, je le croyais mercredi, il y a une semaine, car je les vois tous les jours et je connais notre niveau », a expliqué l’entraîneur d’Arsenal. « Mais aujourd’hui, si [les joueurs] avaient besoin d’être davantage convaincus, je pense qu’ils le sont désormais. Ils en parlaient dans les vestiaires.
C’est un nouveau championnat maintenant. Ils ont un match en retard. Nous avons trois points d’avance et cinq matchs à jouer. Donc tout reste à jouer. Nous n’allons pas nous arrêter et nous allons repartir de plus belle, c’est certain. »
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Des occasions manquées à l’Etihad
Les Gunners ont affiché un bien meilleur visage que lors de leurs dernières sorties, mais ils ont finalement cédé face à une efficacité offensive redoutable. Rayan Cherki a ouvert le score pour les locaux avant que Kai Havertz n’égalise en profitant d’une erreur de Gianluigi Donnarumma. Cependant, l’Allemand s’est ensuite montré peu inspiré devant le but, gaspillant deux têtes offertes qui auraient pu relancer totalement la course au titre.
« Nous sommes venus ici pour gagner le match », a déclaré Arteta à propos de son approche tactique. « Je pense que le message était clair dès trois jours avant. Nous nous sommes préparés pour cela, pour mener le jeu dans les zones où nous pensions pouvoir l'emporter. Nous l'avons certainement fait, même si nous avons commencé le match avec un but de retard et que, psychologiquement, nous avons dû composer avec cela. Nous l’avons fait. Nous avons prouvé que nous étions à la hauteur. Mais la réalité, c’est qu’aujourd’hui, la différence s’est faite dans les deux surfaces, et c’est ce qui a décidé du sort du match. »
Pas besoin de remonter le moral
Après quatre défaites en six matchs toutes compétitions confondues, l’état psychologique d’Arsenal est scruté. Mais Arteta a rapidement écarté l’idée de devoir remonter le moral de son groupe avant le sprint final de cinq matchs.
« Si, pour remporter la Premier League avec cinq matchs à jouer et une finale de Ligue des champions à disputer, je devais encore choisir mes joueurs, alors je devrais rester chez moi », a-t-il déclaré avec fermeté. « Or, ce n’est pas le cas. Cela n’est pas nécessaire, et cela ne l’a jamais été, même dans les moments difficiles. »
- AFP
Le compte à rebours final pour les Gunners
Arsenal doit désormais se ressaisir avant son match contre Newcastle United le week-end prochain. Même si l'avantage est désormais du côté de City, Arteta est convaincu que la pression de la fin de saison ne fera pas plier sa jeune équipe. « C'est un tout nouveau championnat désormais. Tout reste à jouer », a conclu Arteta.
Les Gunners préparent aussi leur quart de finale de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, alors qu’ils visent le doublé national et continental.