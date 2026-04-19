« On ne va pas baisser les bras ! » - Mikel Arteta affirme que les joueurs d'Arsenal sont « désormais plus convaincus » de pouvoir remporter le titre, malgré leur défaite cuisante à Manchester City

La victoire de Manchester City, scellée par le but d’Erling Haaland en seconde période, a réduit l’écart en tête du classement à trois points. Les Citizens, qui comptent un match en moins, pourraient même doubler Arsenal à la différence de buts en cas de succès contre Burnley en milieu de semaine. Malgré ce revirement, Mikel Arteta garde son sang-froid.

« Je le crois aujourd’hui, je le croyais mercredi, il y a une semaine, car je les vois tous les jours et je connais notre niveau », a expliqué l’entraîneur d’Arsenal. « Mais aujourd’hui, si [les joueurs] avaient besoin d’être davantage convaincus, je pense qu’ils le sont désormais. Ils en parlaient dans les vestiaires.

C’est un nouveau championnat maintenant. Ils ont un match en retard. Nous avons trois points d’avance et cinq matchs à jouer. Donc tout reste à jouer. Nous n’allons pas nous arrêter et nous allons repartir de plus belle, c’est certain. »