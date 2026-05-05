Getty Images Sport
Traduit par
« On ne va pas baisser les bras » : Jeremy Doku lance un avertissement à Arsenal dans la course au titre de Premier League, alors que Manchester City compte désormais cinq points de retard
Doku sauve un point, mais City perd du terrain
Les espoirs de Manchester City de remporter un nouveau titre de Premier League ont subi un coup d’arrêt lundi, après un match nul 3-3 riche en rebondissements face à Everton.
Malgré ce résultat frustrant au Hill Dickinson Stadium, Doku s’est illustré comme le joueur le plus en vue, inscrivant deux buts, dont un égalisateur en fin de match qui a évité une défaite encore plus cuisante.
Ce partage permet à l’Arsenal de Mikel Arteta de conserver cinq points d’avance en tête du classement, plaçant les Gunners en pole position pour mettre fin à une attente de 20 ans d’un titre de champion. Cependant, Doku reste catégorique : la course est loin d’être terminée et City a les moyens de se battre alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.
- Getty Images Sport
Une résistance face à l'avance d'Arsenal
Après ce match nul, Doku a exprimé sa déception avant de lancer un défi à l’équipe londonienne.
« Ça fait mal, évidemment que ça fait mal », a déclaré Doku. « Nous savons à quel point il est important de remporter ce genre de matchs, nous n’avons pas baissé les bras et nous n’allons pas baisser les bras. Il reste encore des matchs à jouer, nous allons nous battre jusqu’au bout et c’est à la fin que nous compterons les points. »
Son doublé, l’une des rares lueurs d’espoir d’une soirée marquée par les failles défensives de City, ne l’empêche pas d’insister : la mentalité du groupe fera la différence. « Nous sommes déçus, mais ce n’est pas fini et nous ne lâcherons rien », a-t-il conclu.
Un calendrier éprouvant attend les hommes de Guardiola.
Le chemin vers un éventuel retour au sommet s’annonce ardu : Manchester City doit gérer un calendrier très chargé. L’équipe de Pep Guardiola disputera cinq matchs en seulement seize jours pour conclure la saison, débutant par une rencontre à domicile contre Brentford à l’Etihad Stadium ce samedi. Cette série d’encadrements mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif, alors que le club vise encore plusieurs titres.
« Nous avons beaucoup de matches, notre calendrier est chargé, mais nous allons continuer d’avancer », assure Doku, déterminé à relever les défis à venir.
- Getty Images Sport
La quête du doublé demeure l’objectif principal.
Au-delà de la Premier League, Manchester City reste en course pour la FA Cup, avec une finale contre Chelsea prévue le 16 mai. Doku a souligné que l’expérience de l’équipe dans les situations de forte pression serait essentielle pour son rétablissement. « Nous sommes toujours en lice dans deux compétitions et nous avons une finale à disputer. Nous allons bien récupérer. Mentalement, nous avons déjà vécu cette situation, nous sommes habitués à jouer tous les trois jours ; l’essentiel est de récupérer sur les plans mental et physique », a expliqué l’ailier.