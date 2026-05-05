« On ne va pas baisser les bras » : Jeremy Doku lance un avertissement à Arsenal dans la course au titre de Premier League, alors que Manchester City compte désormais cinq points de retard

Les espoirs de Manchester City de remporter un nouveau titre de Premier League ont subi un coup d’arrêt lundi, après un match nul 3-3 riche en rebondissements face à Everton.

Malgré ce résultat frustrant au Hill Dickinson Stadium, Doku s’est illustré comme le joueur le plus en vue, inscrivant deux buts, dont un égalisateur en fin de match qui a évité une défaite encore plus cuisante.

Ce partage permet à l’Arsenal de Mikel Arteta de conserver cinq points d’avance en tête du classement, plaçant les Gunners en pole position pour mettre fin à une attente de 20 ans d’un titre de champion. Cependant, Doku reste catégorique : la course est loin d’être terminée et City a les moyens de se battre alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.