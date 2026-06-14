« Nous l’avons bien sûr remarqué, c’était prévisible », a déclaré Thomas Müller au début de la couverture préliminaire de MagentaTV consacrée au match d’ouverture de la Coupe du monde entre l’Allemagne et Curaçao. « Nous discutons toujours avec passion, sur le plan tactique, sur le fond et de manière objective quand il s’agit de football. » « Mais entre nous deux, il y a toujours un peu de provocation, ce qui peut susciter des réactions populistes si l’on cherche à déformer les choses à des fins démagogiques », a déclaré le champion du monde 2014.
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« On ne se laissera pas faire » : Thomas Müller balaie d'un revers les critiques qui s'en prennent à son style de commentaire plein d'humour et à celui de Jürgen Klopp
Ceux qui espéraient des excuses, une rectification ou même un aveu (quoique parfaitement superflu) reconnaissant une dérapage ont été déçus. « Nous ne nous laisserons pas faire, mais nous soutenons l’équipe à 100 % », a déclaré Müller avant de préciser : « Nous avons discuté il y a trois jours et présenté différentes options. Maintenant, nous avons hâte de disputer ce match. » Il a conclu son plaidoyer en faveur d’une certaine légèreté par un large sourire.
Klopp a acquiescé, avant de préciser, par précaution : « Je suis pleinement satisfait de la composition de départ. » Et de toute façon : « Ce n’est pas une discussion que nous aurions entamée. Nous parlons d’options au sein de l’effectif. »
Jusqu’où les spécialistes du ballon rond peuvent-ils pousser la plaisanterie ? Pour Jürgen Klopp et Thomas Müller, la réponse est sans équivoque : oui, l’humour a sa place sur le terrain.
En marge du match d’ouverture de la Coupe du monde, Jürgen Klopp a lancé une remarque humoristique qui a fait sourire les observateurs. « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe… pour l’instant. Pour l’instant », a déclaré l’entraîneur au micro de MagentaTV. Thomas Müller, hilare, a aussitôt répliqué : « Kloppo, on est en juin. Toi, tu es déjà en septembre ! »
Une boutade évidente, que certains ont toutefois interprétée comme une critique des deux consultants à l’égard des rouages habituels du journalisme sportif, sans pour autant s’en prendre au sélectionneur.
Pourtant, samedi, en conférence de presse, le sélectionneur Julian Nagelsmann a dû répondre à deux questions sur la plaisanterie des deux consultants télé. À Houston, il avait d’abord esquivé la première interpellation par une contre-question ; mais, face à l’insistance d’un journaliste anglais, il a dû fournir des précisions.
« L’Allemagne compte de nombreux experts, Thomas et Jürgen sont eux aussi des gars sympas », a-t-il répondu, peu impressionné mais serein. « Ils ont connu beaucoup de succès dans le monde du football. Ils peuvent parler de tout ce qu’ils veulent. C’est comme ça. » De son côté, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a souligné à distance que le rôle de Klopp, ainsi que ses déclarations sur les détails de la composition, ne facilitaient « pas vraiment la tâche » de Nagelsmann. Un constat sans doute fondé, d’autant que Klopp est présenté comme un successeur potentiel si la campagne mondiale devait de nouveau s’achever prématurément.
La situation reste donc potentiellement explosive, même si Klopp a déjà précisé samedi qu’il n’avait critiqué personne et qu’il souhaitait le meilleur à la Mannschaft, rappelant qu’aucune minute de la compétition n’avait encore été jouée.
« Il ne sait pas prendre les choses au sérieux » : Stefan Effenberg et Andreas Möller critiquent ouvertement Jürgen Klopp sans aucune forme d’humour.
Cela n’a pourtant pas suffi aux consultants télévisés allemands de renom Stefan Effenberg et Andreas Möller, qui ont critiqué Jürgen Klopp dimanche dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1 avec autant de sévérité que de manque d’humour. « Je trouve ça inapproprié. Une telle phrase est irrespectueuse. On sait ce qu’on en fera. C’est inacceptable. Si Klopp était sélectionneur national et que de telles choses se passaient en arrière-plan, il ne trouverait pas ça drôle non plus », a tranché Möller. D’une manière générale, l’ancien champion du monde de 1990 semble peu goûter l’humour des deux commentateurs : « Ça me fait un peu penser à Gaudimax. Une phrase sur deux est une blague, on ne fait que rire. Il me manque vraiment l’objectivité.
Stefan Effenberg a abondé dans ce sens : « Ce genre de propos ne passe pas. Il s’adresse à un public de plusieurs millions de personnes. Même avec un petit rire à la fin, on ne peut pas se permettre ce genre de remarque. C’est quelque chose qu’on peut dire autour d’une bière au bar, quand on est seul. Mais pas devant un public de plusieurs millions de personnes, c’est absolument inacceptable. »