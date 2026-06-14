En marge du match d’ouverture de la Coupe du monde, Jürgen Klopp a lancé une remarque humoristique qui a fait sourire les observateurs. « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe… pour l’instant. Pour l’instant », a déclaré l’entraîneur au micro de MagentaTV. Thomas Müller, hilare, a aussitôt répliqué : « Kloppo, on est en juin. Toi, tu es déjà en septembre ! »

Une boutade évidente, que certains ont toutefois interprétée comme une critique des deux consultants à l’égard des rouages habituels du journalisme sportif, sans pour autant s’en prendre au sélectionneur.

Pourtant, samedi, en conférence de presse, le sélectionneur Julian Nagelsmann a dû répondre à deux questions sur la plaisanterie des deux consultants télé. À Houston, il avait d’abord esquivé la première interpellation par une contre-question ; mais, face à l’insistance d’un journaliste anglais, il a dû fournir des précisions.

« L’Allemagne compte de nombreux experts, Thomas et Jürgen sont eux aussi des gars sympas », a-t-il répondu, peu impressionné mais serein. « Ils ont connu beaucoup de succès dans le monde du football. Ils peuvent parler de tout ce qu’ils veulent. C’est comme ça. » De son côté, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a souligné à distance que le rôle de Klopp, ainsi que ses déclarations sur les détails de la composition, ne facilitaient « pas vraiment la tâche » de Nagelsmann. Un constat sans doute fondé, d’autant que Klopp est présenté comme un successeur potentiel si la campagne mondiale devait de nouveau s’achever prématurément.

La situation reste donc potentiellement explosive, même si Klopp a déjà précisé samedi qu’il n’avait critiqué personne et qu’il souhaitait le meilleur à la Mannschaft, rappelant qu’aucune minute de la compétition n’avait encore été jouée.