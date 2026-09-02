Originaire des West Midlands, Bellingham a fait sa percée chez les professionnels avec Birmingham à l’âge de 16 ans et 38 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter en équipe première de l’histoire du club. Son talent suscitait déjà énormément d’intérêt à ce moment-là, tant il était impossible de contenir un tel potentiel.

Après seulement 44 apparitions avec Birmingham au cours d’une seule saison, les valises ont été bouclées pour l’Allemagne et le Borussia Dortmund. C’est à ce moment-là, durant l’été 2020, que la décision a été prise de retirer le maillot du jeune joueur des futures listes d’effectif. Cette décision a fait lever bien des sourcils, mais Birmingham savait à qui il avait affaire.

Bellingham est ensuite devenu une présence talismanique pour l’Angleterre, portant son total de sélections et de buts à 56 et 13 respectivement lors de la Coupe du monde 2026, tout en devenant une superstar mondiale à part entière au Santiago Bernabéu.