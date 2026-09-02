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« On ne sait jamais » : Steve Bruce n'écarte pas un retour de Jude Bellingham à Birmingham, avec le maillot n°22 retiré qui attend d'être de nouveau porté par le « Galactique » du Real Madrid
Bellingham a fait ses débuts avec Birmingham à l’âge de 16 ans
Originaire des West Midlands, Bellingham a fait sa percée chez les professionnels avec Birmingham à l’âge de 16 ans et 38 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter en équipe première de l’histoire du club. Son talent suscitait déjà énormément d’intérêt à ce moment-là, tant il était impossible de contenir un tel potentiel.
Après seulement 44 apparitions avec Birmingham au cours d’une seule saison, les valises ont été bouclées pour l’Allemagne et le Borussia Dortmund. C’est à ce moment-là, durant l’été 2020, que la décision a été prise de retirer le maillot du jeune joueur des futures listes d’effectif. Cette décision a fait lever bien des sourcils, mais Birmingham savait à qui il avait affaire.
Bellingham est ensuite devenu une présence talismanique pour l’Angleterre, portant son total de sélections et de buts à 56 et 13 respectivement lors de la Coupe du monde 2026, tout en devenant une superstar mondiale à part entière au Santiago Bernabéu.
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Bellingham pourrait-il revenir dans les West Midlands avec le maillot n°22 ?
Il n’a encore que 23 ans, mais un retour chargé d’émotion à ses racines pourrait-il avoir lieu un jour, potentiellement une fois le cap des 30 ans passé et Birmingham, avec la légende de la NFL Tom Brady siégeant au sein de l’un des conseils d’administration les plus ambitieux, de retour durablement en Premier League ?
Répondant à cette question, l’ancien joueur et entraîneur de Birmingham Bruce, qui s’exprimait avec l’aimable collaboration de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris du Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Jude de retour à Birmingham ? Je ne pense pas que cela arrivera avant très, très longtemps, je dois le dire.
« Mais regardez, le fait de retirer son numéro en dit long sur lui. Nous savions tous qu’il y avait ce gamin à Birmingham qui avait 12 ou 13 ans et qui cassait tout. C’est un joueur fantastique qui évolue sans doute dans le plus grand club du monde à l’heure actuelle. Plus tard, on ne sait jamais. »
Birmingham et Brady élaborent d’ambitieux projets d’avenir
Une autre ancienne star de Chelsea, Clinton Morrison, avait déjà confié à GOAL, lorsqu’il avait été interrogé sur un retour de Bellingham à Birmingham, alors qu’un magnifique nouveau stade est dans les tuyaux : « Eh bien, peut-être. On ne sait jamais. Mais pour le moment, il joue pour l’un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Je pense que Jude Bellingham reviendra un jour à Birmingham, on ne sait jamais, parce que Birmingham a l’ambition financière de passer à un autre niveau. C’est ce que les supporters de Birmingham City adoreraient.
« Mais pas à l’heure actuelle. Il joue au Real Madrid, un immense club de football. Et plus tard dans sa carrière, si Jude Bellingham décide qu’il veut revenir dans son ancien club, il sera toujours le bienvenu à Birmingham City. Le gamin a été une sensation pour le club même à un jeune âge. Mais oui, je pense que cela pourrait arriver un jour, simplement pas maintenant. »
Il a ajouté : « Cela dépend, non ? On ne sait jamais. Il est encore dans un bel âge. Birmingham doit d’abord atteindre la Premier League. Il faut y arriver, puis s’y maintenir. Et même là, il y a ensuite la consolidation. C’est tellement différent du Championship. Vous pouvez avoir tout l’argent du monde, mais si les joueurs ne trouvent pas d’automatismes ou si vous n’avez pas le bon entraîneur, vous allez souffrir.
« Donc je pense que Jude se concentrera sur le fait de rester au Real Madrid le plus longtemps possible. Et si cela arrive quand il aura 30, 31 ou 32 ans et qu’il veut rentrer à la maison, je suis sûr que Birmingham City reprendra Jude Bellingham. »
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La superstar anglaise Bellingham jouera-t-elle en Premier League ?
Bellingham travaille actuellement sur un contrat courant jusqu’en 2029. Il a hérité du maillot n°5 au Real Madrid, autrefois porté par Zinedine Zidane, avec un caractère affirmé qui ne l’a jamais poussé à fuir la pression et les responsabilités.
Un transfert en Premier League fait l’objet de spéculations depuis quelque temps, après avoir déjà goûté au succès en Ligue des champions en Espagne et s’être imposé comme un prétendant au Ballon d’Or, mais il reste à voir si ce milieu de terrain infatigable rentrera à Birmingham ou prendra une autre destination dans le football anglais.
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