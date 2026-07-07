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« On ne sait jamais ce qui va se passer » : les trois principales qualités de Jordan Pickford analysées par Mary Earps, légendaire gardienne des Lionesses, qui passe en revue le numéro 1 de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde
Une puissance explosive et un parcours remarquable dans le tournoi
Earps a détaillé les qualités qui font de Pickford un joueur incontournable. Le gardien a disputé tous les matchs de l’Angleterre lors de cette Coupe du monde, conservant ses cages inviolées face au Ghana et au Panama après avoir encaissé deux buts contre la Croatie.
Bien qu’il ait encaissé un but contre la RD Congo en huitièmes de finale, il demeure au sommet de sa forme. « Je l’ai trouvé incroyable l’autre soir. Il a connu un début de tournoi difficile, ce n’était pas le Jordan Pickford que l’Angleterre a l’habitude de voir, mais il a été incroyable contre le Mexique : il est sorti sur tous les centres. Je lui ai donc attribué la note maximale, car je trouve qu’il couvre très bien ses cages. Tout le monde voit qu’il plonge sur chaque ballon, même quand celui-ci est largement à côté ou au-dessus de la cible ; cette agressivité fait partie de sa présence sur le terrain. Il pousse les attaquants à réfléchir à deux fois avant de frapper. Il est très explosif ; ce n’est pas le gardien le plus grand, mais il couvre très bien son but », a expliqué Earps à Sky Sports.
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Distribution directe et masterclass au Mexique
Pickford est réputé pour ses relances. Earps a fait remarquer : « Il sait vraiment envoyer le ballon loin ! Je pense surtout à son jeu direct : il sort parfois l’Angleterre d’une situation délicate, il essaie de trouver Harry Kane pour qu’il fasse le jeu ou simplement pour relâcher la pression et gagner du terrain. Je le verrais davantage comme un gardien adepte des longues relances plutôt que comme un gardien technique à la Ederson. Cela m’a semblé constituer un élément majeur du plan de jeu ; ce n’était pas tout à fait comme le PSG qui dégage en touche, mais cela faisait clairement partie de la stratégie. Je pense que les 25 premières minutes visaient à gagner du terrain, à ne pas s’exposer à la pression et à ne pas commettre d’erreurs stupides qui auraient donné une occasion au Mexique. » Contre le Mexique en huitièmes de finale, bien qu’il ait encaissé deux buts, sa prestation a été largement considérée comme sa meilleure du tournoi jusqu’à présent.
Caractère imprévisible et résilience défensive
Dernière qualité, et non des moindres : son caractère excentrique. « C’était l’un des aspects que je préférais chez lui. On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. On ne sait jamais s’il va garder le ballon au sol pendant 10 secondes de plus ou s’il va passer un savon à ses défenseurs », a déclaré Earps. « Mais j’aime ça. J’apprécie les gardiens qui affichent leur personnalité, et il en a à revendre. Cela s’est clairement vu l’autre soir. Les défenseurs ont aussi réalisé un travail remarquable. Mais lui et Dan Burn, surtout pendant les 30 dernières minutes, ont capté et repoussé les centres comme si leur vie en dépendait. »
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Quelle sera la suite face à la Norvège ?
L'Angleterre aborde désormais la préparation des quarts de finale, où elle croisera une Norvège redoutable. Pickford aura la lourde tâche de contenir Erling Haaland, déjà auteur de sept buts dans la compétition. Le prolifique attaquant a récemment inscrit un doublé éclatant, offrant à sa sélection une victoire 2-1 face au Brésil en huitièmes. Pour peaufiner leur condition avant ce rendez-vous décisif, les Three Lions suivent cette semaine un programme d'entraînement intensif.
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