« On ne sait jamais ce qui va se passer » : les trois principales qualités de Jordan Pickford analysées par Mary Earps, légendaire gardienne des Lionesses, qui passe en revue le numéro 1 de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde

Earps a détaillé les qualités qui font de Pickford un joueur incontournable. Le gardien a disputé tous les matchs de l’Angleterre lors de cette Coupe du monde, conservant ses cages inviolées face au Ghana et au Panama après avoir encaissé deux buts contre la Croatie.

Bien qu’il ait encaissé un but contre la RD Congo en huitièmes de finale, il demeure au sommet de sa forme. « Je l’ai trouvé incroyable l’autre soir. Il a connu un début de tournoi difficile, ce n’était pas le Jordan Pickford que l’Angleterre a l’habitude de voir, mais il a été incroyable contre le Mexique : il est sorti sur tous les centres. Je lui ai donc attribué la note maximale, car je trouve qu’il couvre très bien ses cages. Tout le monde voit qu’il plonge sur chaque ballon, même quand celui-ci est largement à côté ou au-dessus de la cible ; cette agressivité fait partie de sa présence sur le terrain. Il pousse les attaquants à réfléchir à deux fois avant de frapper. Il est très explosif ; ce n’est pas le gardien le plus grand, mais il couvre très bien son but », a expliqué Earps à Sky Sports.