Après le coup de sifflet final, Neville a souligné la force mentale dont l’équipe de Maresca a fait preuve pour résister à l’atmosphère hostile sur le terrain de ses grands rivaux.

Revenant sur l’ambiance électrique qui entourait cette rencontre à fort enjeu, l’ancien capitaine de Manchester United a livré son analyse à Sky Sports : « Il est très difficile de gagner à Anfield. Les joueurs et le staff de Manchester City célèbrent ce résultat ensemble. »

« Les supporters de Liverpool chantent “vous allez descendre”. Cela donne une idée du contexte de ce match. On ne sait pas où Manchester City finira, mais on ne peut pas retirer à Enzo Maresca et à ses joueurs le mérite de cette performance. »