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« On ne peut rien enlever à cette performance » : Gary Neville salue le Manchester City d’Enzo Maresca après sa victoire 3-0 contre Liverpool à Anfield, sur fond d’accusations portées par la Premier League
Les visiteurs font taire un public local hostile
Le leader du championnat a réagi après avoir été reconnu coupable d’infractions financières en livrant une prestation d’une efficacité redoutable dans le Merseyside, rétablissant ainsi son avance de trois points en tête du classement. La rencontre a été disputée dans une ambiance électrique, sous les provocations incessantes des supporters locaux, avant que l’expulsion de Ryan Gravenberch ne permette aux visiteurs de prendre le contrôle. L’ouverture du score d’Erling Haaland, suivie de buts sensationnels de Jeremy Doku et Rayan Cherki, leur a assuré les trois points malgré la menace de lourdes sanctions qui pèse sur le club.
- Getty Images Sport
« On ne peut pas effacer cette performance »
Après le coup de sifflet final, Neville a souligné la force mentale dont l’équipe de Maresca a fait preuve pour résister à l’atmosphère hostile sur le terrain de ses grands rivaux.
Revenant sur l’ambiance électrique qui entourait cette rencontre à fort enjeu, l’ancien capitaine de Manchester United a livré son analyse à Sky Sports : « Il est très difficile de gagner à Anfield. Les joueurs et le staff de Manchester City célèbrent ce résultat ensemble. »
« Les supporters de Liverpool chantent “vous allez descendre”. Cela donne une idée du contexte de ce match. On ne sait pas où Manchester City finira, mais on ne peut pas retirer à Enzo Maresca et à ses joueurs le mérite de cette performance. »
« Une ombre va planer sur le club »
Neville a reconnu qu’il était difficile de dissocier les éloges pour les performances sur le terrain de la perspective d’un lourd retrait de points ou d’une relégation qui plane toujours sur la moitié bleue de Manchester.
Revenant sur l’incertitude réglementaire et la prestation autoritaire des visiteurs, le consultant a ajouté : « C’est le premier match de Manchester City que je couvre depuis que les accusations ont été rendues publiques il y a quelques semaines. J’avais dit que si l’on pouvait m’écarter des matches de Manchester City jusqu’au verdict, ce serait parfait.
« On devrait pouvoir saluer cette victoire sans avoir cette affaire en tête. Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma et Elliott Anderson ont été excellents. À la fin du match, on imagine que, si les verdicts de culpabilité sont confirmés, une ombre planera sur le club. »
- Focus Images
Quelle est la suite pour les deux équipes ?
Manchester City doit rapidement se tourner vers l’Europe, puisque le club accueille le PSG, tenant du titre en Ligue des champions pour un choc majeur de la phase de ligue le mercredi 14 octobre. La venue du géant français constitue une nouvelle rude épreuve pour les hommes de Maresca, alors que la bataille judiciaire du club se poursuit en parallèle. De son côté, Liverpool fait face à des interrogations tactiques grandissantes après que Florian Wirtz a peiné à peser sur le jeu, et l’absence d’Alexander Isak s’est cruellement fait sentir
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